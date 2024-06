Ngày 7/6 vừa qua, Jung Kook cho ra mắt ca khúc mới mang tên Never let go. Sản phẩm bất ngờ chính là món quà Jung Kook dành tặng fan vào dịp kỷ niệm 11 năm thành lập nhóm. Never let go không có MV, không được quảng bá, fan chỉ nhận được mẩu thông báo nhỏ về ca khúc trước vài ngày lên sóng nhưng vẫn kịp tạo được làn sóng chú ý.

Jung Kook cho ra mắt ca khúc mới mang tên "Never let go"

Với các Army, Never let go cực kỳ có ý nghĩa khi do chính Jung Kook sáng tác và sản xuất. Bài hát hoàn toàn được viết bằng tiếng Anh, mang thông điệp “không bao giờ buông tay", thể hiện tình cảm giữa thần tượng và fan. Dù đang trong quân ngũ, Jung Kook vẫn không quên gửi tặng người hâm mộ tình cảm chân thành thông qua lời nhạc.

Chia sẻ về Never let go, Jung Kook cho biết anh chàng chuẩn bị bài hát này nhằm mục đích trình diễn, sẽ sớm cho các Army xem house dance của ca khúc này. Anh chàng cũng tiếc nuối vì không kịp ghi hình cho Never let go trước khi lên đường nhập ngũ.

"Never let go" cực kỳ có ý nghĩa khi do chính Jung Kook sáng tác và sản xuất, mang thông điệp “không bao giờ buông tay"

Sau 1 ngày lên sóng, Never let go mang về những con số thành tích khả quan. Tính đến sáng 8/6, Never let go chiếm vị trí #1 iTunes 100 quốc gia và vùng lãnh thổ - một con số khổng lồ cho single tặng fan, không quảng bá. Ngày đầu lên sóng, Never let go xuất sắc mang về hơn 5,5 triệu lượt streams, debut ở hạng #14 BXH Spotify Toàn cầu. Jung Kook phá kỷ lục idol Kpop solo có ca khúc nhiều lượt nghe nhất trong ngày đầu ra mắt Spotify năm 2024.

Về BXH nội địa, bài hát của Jung Kook ra mắt ở thứ hạng khá cao, bao gồm #7 Bugs; #21 MelOn; #65 Genie (số liệu lúc 14 giờ ngày 7/6 theo giờ Hàn Quốc). Dù không giữ hạng trên MelOn, nhưng với một bài hát tiếng Anh, việc ra mắt BXH nội địa với thứ hạng kể trên cho thấy sức hút hàng đầu của cái tên Jung Kook.

"Never let go" mang về những con số thành tích khả quan

Chỉ với một bản phát hành không quảng bá, thành tích của Jung Kook đã “ăn đứt" màn comeback hoành tráng với album Right place, wrong person vừa qua của trưởng nhóm RM. Vì chất nhạc riêng biệt, kén người nghe và không hợp gu công chúng, album của RM không lọt top các BXH nhạc số nội địa. Khán giả Hàn Quốc không mấy mặn mà.

Thành tích quốc tế của Right place, wong person cũng là một bước lùi so với sản phẩm solo của các thành viên BTS. Chỉ tính riêng iTunes, nếu Jung Kook dễ dàng xếp hạng #1 100 quốc gia và vùng lãnh thổ thì ca khúc chủ đề của RM chỉ phủ sóng 61 quốc gia.

Chỉ với một bản phát hành không quảng bá, thành tích của Jung Kook đã “ăn đứt" màn comeback hoành tráng của RM

Thành tích đáng báo động của RM từng trở thành vấn đề gây tranh cãi trên các nền tảng, nhất là giữa lúc HYBE và các nghệ sĩ dưới trướng bị “xâu xé" do trong tầm ngắm của drama đấu tố. Nhiều người lo ngại tên tuổi BTS giảm sút, kéo theo thành tích không khả quan. Nhưng với ca khúc mới của Jung Kook, lo ngại này có thể tạm gạt đi. Là thành viên hút fan nhất nhóm nhạc toàn cầu, không khó để Jung Kook chinh phục những con số.

Jung Kook cũng từng gây sốt toàn cầu với ca khúc tặng fan "Still with you"

Đây không phải lần đầu Jung Kook gây sốt với bài hát tặng fan. Ở những mùa kỷ niệm trước, nam idol cũng mang đến các ca khúc solo như Still with you hay My you. Trong đó, Still with you tạo nên cơn bão toàn cầu. Phải mất đến 3 năm Still with you mới được chính thức phát hành qua các nền tảng. Nhưng từ lần đầu được giới thiệu tại FESTA 2020, ca khúc đã viral MXH và trở thành giai điệu “gối đầu giường" của hàng triệu fan.