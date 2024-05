Trưởng nhóm nhạc toàn cầu ra nhạc gắn mác 19+ có thành tích bết bát, G-Dragon cũng được réo tên!

Trưa 24/5, RM - trưởng nhóm BTS chính thức phát hành album solo thứ hai mang tên Right Place, Wrong Person. Ra nhạc giữa lúc nhập ngũ, nam idol giữ đúng lời hứa về việc không để fan "đói nhạc". Dù không thể thực hiện các lịch trình quảng bá, Right Place, Wrong Person vẫn được phát hành như một màn comeback chỉn chu, có cả đĩa vật lý và tận 5 MV lên sóng lần lượt. Là thành viên của nhóm nhạc toàn cầu, những tưởng RM sẽ mang về thành tích ổn áp cho một sản phẩm được đầu tư khủng, nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn.

RM - LOST! MV

Comeback cùng lúc, trong khi NewJeans đang leo chart thần tốc, đạt hạng #2 MelOn Top 100 chỉ trong ngày đầu phát hành How Sweet thì ca khúc chủ đề LOST! lẫn album của RM lại "tàng hình" trên các BXH nhạc số nội địa. So về thành tích nhạc số lẫn sức lan toả, NewJeans vượt xa RM. Tính đến 11 giờ đêm 24/5 (theo giờ Hàn Quốc), How Sweet của NewJeans trụ hạng #2 MelOn, #3 Bugs, #4 Genie và #12 Flo; b-side Bubble Gum cũng lọt #5 MelOn.

NewJeans được dự đoán sẽ sớm all-kill, trong khi đó RM out khỏi mọi BXH nội địa. Dù không được đầu tư quảng bá, nhóm nữ của Min Hee Jin vẫn đủ sức lọt hot topic ở nhiều thị trường nhờ sức hút từ âm nhạc.

Thành tích nội địa của trưởng nhóm RM hẩm hiu đến mức đáng báo động

Ra nhạc cùng ngày, NewJeans bỏ xa RM, tăng trưởng cực nhanh trên BXH

Trong lần phát hành ca khúc mở đường Come back to me, thành tích nội địa của trưởng nhóm RM đã hẩm hiu đến mức đáng báo động. Đến hôm nay, ca khúc LOST! chỉ lọt top #253 của Genie, BXH dễ "đẩy số" như Bugs không có tăm hơi. RM có một fandom lớn mạnh như Army ủng hộ, nhưng thành tích lại lẹt đẹt khiến dân tình cảm thấy khó hiểu.

Việc một MV mới ra mắt nhưng không tạo nên cơn sốt giữa fandom cũng dấy lên nhiều đồn đoán "fan không mặn mà với sản phẩm của idol"

Về thành tích quốc tế, ca khúc LOST! debut #5 trên BXH iTunes của Mỹ, đồng thời #1 BXH iTunes của 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Có thể nói đây là thành tích ấn tượng nhất của RM trong đợt comeback này.

MV LOST! thu về 1.8 triệu lượt xem sau hơn nửa ngày ra mắt - con số tăng khá chậm so với một MV chủ đề được phát hành trên kênh 72 triệu subcribers của HYBE Labels. Chưa kể, Army còn là fandom có thế mạnh "cày view". Giữa lúc các thành viên nhập ngũ, việc một MV mới ra mắt nhưng không tạo nên cơn sốt giữa fandom cũng dấy lên nhiều đồn đoán "fan không mặn mà với sản phẩm của idol".

Lý giải về việc thành tích không khả quan, nhiều fan cho rằng do album của RM gắn mác 19+ gần như toàn bộ tracks

Lý giải về việc thành tích không khả quan, nhiều fan cho rằng do album của RM gắn mác 19+ gần như toàn bộ tracks. Điều đó làm ảnh hưởng đến việc đẩy thành tích, leo chart nội địa. Tuy nhiên, giải thích này không thuyết phục được đại đa số fan nhạc. Cư dân mạng còn dẫn chứng về E.P Kwon Jiyong của G-Dragon.

G-Dragon tung siêu phẩm Kwon Jiyong trước khi nhập ngũ, thoả mãn "cái nư" fan nhạc

Năm 2017, thủ lĩnh BIGBANG vẫn tạo nên cơn sốt nhạc số dù Kwon Jiyong có đến 2 tracks gắn mác 19+ vì ca từ nặng đô. 4 tracks dàn hàng từ #1 - #4 trên MelOn. Bài hát chủ đề Untitled, 2014 còn đạt Perfect All-Kill chỉ sau 3 ngày lên sóng. Qua đó, chứng minh việc nhạc bị dán nhãn độ tuổi không phải là lý do khiến sản phẩm "flop". Nguyên nhân chính vẫn là do bản thân sản phẩm kén người nghe, không đủ sức hút.

E.P của G-Dragon cũng bị dán nhãn độ tuổi nhưng vẫn gây sốt tại Hàn

Đây không phải lần đầu chứng kiến thành tích lẹt đẹt của RM tại Hàn. So với những thành viên khác trong nhóm, đặc biệt là Jung Kook và Jimin, thành tích cá nhân của RM mờ nhạt hơn hẳn là điều không thể chối cãi. Dù người hâm mộ trấn an nhau với lý lẽ "chỉ cần idol thoả mãn cái tôi cá nhân", "hạnh phúc với việc làm nhạc", thì thành tích quá thấp vẫn là một điểm nhức nhối.

Trong bối cảnh BTS đang bị cuốn giữa drama tập đoàn, thành tích của RM thua kém NewJeans đã tạo cơ hội cho antifan "cắn xé". Làm nhạc kén người nghe đến mức fan cũng không mặn mà, đây có lẽ là sự thật cần nhìn nhận và thay đổi.