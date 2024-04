Jung Kook đang nhập ngũ lại bất ngờ xuất hiện trong album mới của bạn thân cùng nhà?

Vừa qua, SEVENTEEN tổ chức thành công hai concert khởi động tour encore Follow Again tại Incheon, Hàn Quốc. Tại đêm thứ hai, nhóm nam triệu bản "đánh úp" với thông tin comeback cùng Best Album: 17 Is Right Here làm fan phấn khích không thôi. Theo đó, SEVENTEEN sẽ chính thức trình làng sản phẩm đặc biệt vào ngày 29/4.

Album tổng hợp loạt title tracks đã được phát hành trong suốt sự nghiệp của SEVENTEEN và những bài hát mới chưa được tiết lộ. Lịch trình biểu diễn và quảng bá dày đặc của SEVENTEEN trong năm nay khiến dân tình choáng ngợp.

SEVENTEEN - BEST ALBUM '17 IS RIGHT HERE' _ EVERY SEVENTEEN IS RIGHT HERE

SEVENTEEN nhá hàng comeback với concept bí ẩn

Best Album: 17 Is Right Here sẽ được phát hành ngày 29/4 tới

Giữa lúc fan hào hứng về tin SEVENTEEN comeback, Jung Kook lại bất ngờ viral. Cư dân mạng Hàn truyền tay nhau bức ảnh "thành viên 14 của SEVENTEEN" cùng mô tả em út BTS sẽ... ra mắt cùng nhóm nam triệu bản. Jung Kook hiện đang tạm dừng hoạt động để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Anh chàng đã hoàn thành quảng bá cá nhân, lập nhiều thành tích kỷ lục với album đầu tay GOLDEN trước khi nhập ngũ vào tháng 12/2023. Do đó, thông tin này khiến dân tình xôn xao đồn đoán.

Jung Kook sẽ ra mắt cùng... SEVENTEEN?

Thực chất, tất cả chỉ là một trò đùa. SEVENTEEN phủ sóng MXH Hàn bởi hình ảnh từ concert Follow Again to Incheon khiến dân tình nhớ đến Be The Sun năm 2022. Trong đêm diễn tại Seoul, Jung Kook đã đến dự ủng hộ nhóm nhạc cùng tập đoàn. Em út BTS còn chụp ảnh cùng SEVENTEEN, anh chàng hợp đội hình đến nỗi nhìn như 1 thành viên của nhóm nhạc triệu bản. Hình ảnh này được fan "đào" lại và đẩy lên hot topic.

Jung Kook chụp ảnh cùng SEVENTEEN trong hậu trường Be The Sun 2022, dù đeo khẩu trang và mặc thường phục nhưng nhìn anh chàng như 1 phần của nhóm

Jung Kook selfie cùng người bạn đồng niên The8 và anh trai Wonwoo

Jung Kook và các thành viên SEVENTEEN có mối quan hệ cực gần gũi. Nhất là hội 97line, tập hợp The8, Mingyu và DK đều là bạn thân Jung Kook. Tình bạn của 97line đã tồn tại ngót nghét 10 năm, từ khi các thần tượng chỉ mới chập chững vào nghề.

Hội 97line trứ danh Kpop, có Jung Kook và 3 thành viên SEVENTEEN The8, Mingyu, DK

Jung Kook ôm 3 người bạn đồng niên nhóm SEVENTEEN trong một sự kiện âm nhạc

Trong đó, Jung Kook và Mingyu thường xuyên "đánh lẻ" đi chơi cùng nhau. Cả hai tâm đầu ý hợp và là tình bạn cực kỳ nổi tiếng trong cộng đồng fan Kpop. Jung Kook cũng từng tương tác với các Carats - fandom SEVENTEEN bằng tài khoản Weverse của Mingyu. Do đó, nhiều fan gọi đùa anh chàng là "thành viên thứ 14 của SEVENTEEN".

Mingyu là khách mời đặc biệt đầu tiên xuất hiện trên kênh TikTok của Jung Kook