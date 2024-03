SEVENTEEN tái hợp đủ đội hình: Main vocal “quẩy” sung đến trưởng nhóm chấn thương chân nhảy ra sao?

SEVENTEEN tái hợp đủ đội hình, sân khấu mãn nhãn kéo dài gần 4 giờ đồng hồ

Chiều tối 30/3, concert "mở bát" năm 2024 của SEVENTEEN - Follow Again to Incheon D-1 đã chính thức diễn ra tại Incheon, Hàn Quốc. Hàng chục nghìn fan đã lấp kín SVĐ Incheon Asiad Main Stadium khởi động cho chặng encore tour Follow Again cùng SEVENTEEN. Kéo dài gần 4 giờ đồng hồ, nhóm nam triệu bản mang đến trải nghiệm concert không thể nào quên với những sân khấu đã tai, mãn nhãn và đầy cảm xúc.

SEVENTEEN trong concert đầu tiên của năm 2024

Hàng chục nghìn khán giả lấp kín SVĐ Incheon Asiad Main Stadium

Nhóm nam nhà Pledis "chơi lớn" đầu tư vào hệ thống âm thanh, ánh sáng và sân khấu được nâng lên - hạ xuống theo từng tiết mục. Concert mở màn bằng sân khấu Super, 13 thành viên lần lượt hạ từ không trung xuống tạo nên cảm xúc bùng nổ.

Sân khấu mở màn ấn tượng của SEVENTEEN

The8 lần đầu tái hiện dancebreak gây sốt MAMA 2023

SEVENTEEN mang đến Super tràn đầy nhiệt huyết

Đêm diễn đa dạng tiết mục, có cả mashup và sân khấu riêng của 3 unit bao gồm Hiphop, Vocal và Performance Team. SEVENTEEN đưa đến Follow Again to Incheon loạt hit của nhóm như Hot, Clap, God of Music, Don't Wanna Cry,... Nhóm thay đổi bản phối kết hợp liveband và những màn trình diễn vũ đạo cực cháy. Nhóm nam triệu bản lần nữa khiến người hâm mộ trầm trồ bởi kỹ năng biểu diễn đỉnh cao và ngày càng hoàn thiện ở năm thứ 10 hoạt động.

Sân khấu God of Music đầu tiên của SEVENTEEN hội đủ 13 thành viên

SEVENTEEN mang đến nhiều cung bậc cảm xúc

Đặc biệt hơn cả, đây là sân khấu đầu tiên SEVENTEEN trọn vẹn 13 thành viên sau 8 tháng chạy tour Follow. Trong hơn nửa năm qua, SEVENTEEN hoạt động bền bỉ với đội hình luôn khuyết thiếu một vài người do lý do sức khoẻ. Đáng nói nhất là hai anh cả S.Coups và Jeonghan vừa trải qua chấn thương chân phải phẫu thuật. Do đó, cảm xúc đêm diễn càng trở nên đặc biệt với người hâm mộ của SEVENTEEN.

S.Coups và Jeonghan trở lại sân khấu sau thời gian dài tạm dừng hoạt động vì chấn thương chân

Khoảnh khắc 13 thành viên fan mong chờ nhất!

Bộ đôi anh cả chấn thương chân nhảy thế nào?

Sau khi thông báo chính thức trở lại trong buổi diễn cùng nhóm khởi động tour encore Follow Again, bộ đôi anh cả S.Coups và Jeonghan khiến fan vừa mừng vừa lo vì chấn thương chân nghiêm trọng. Đáng nói, S.Coups còn được miễn nghĩa vụ quân sự vì chấn thương dây chằng chéo. Trưởng nhóm SEVENTEEN đã dừng hoạt động trong hơn nửa năm kể từ tháng 8/2023 để phẫu thuật và nghiêm túc điều trị.

Jeonghan đốn tim fan với visual mỹ nam

S.Coups với thần thái đốt cháy sân khấu dù vừa trải qua chấn thương nghiêm trọng

Chấn thương nghiêm trọng từng làm dấy lên lo ngại S.Coups sẽ không còn nhảy được nữa. Bên cạnh đó, việc nam idol được miễn nghĩa vụ cũng khiến cư dân mạng tranh cãi vì mức độ chấn thương.

Sân khấu riêng của Hiphop Team, S.Coups đã được hạn chế việc thực hiện vũ đạo

Tại concert mới nhất, cả S.Coups và Jeonghan đều cố gắng tham gia biểu diễn mọi sân khấu cùng SEVENTEEN. Nổi tiếng là nhóm nhạc luôn thử thách mình với vũ đạo khó, nhưng vì tình hình sức khoẻ, S.Coups và Jeonghan đã được gia giảm cường độ nhảy. Đa số động tác đều khá nhẹ nhàng hoặc chỉ di chuyển phần thân trên, lắc lư theo giai điệu.

Jeonghan thực hiện những động tác nhẹ nhàng, chủ yếu là động tác tay và di chuyển thân trên

Trong đó, S.Coups dường như không thực hiện quá nhiều vũ đạo cá nhân. Thậm chí bỏ đi những phần cần phải dùng quá nhiều sức chân hoặc nhảy từ trên cao xuống. S.Coups hiện tại vẫn di chuyển có phần khó khăn. Nhiều khoảnh khắc để lộ anh chàng khá lúng túng và dễ vấp khi lên xuống cầu thang. Nhờ chế độ luyện tập cùng sự quan tâm từ các anh em, S.Coups và Jeonghan đã hoàn thành trọn vẹn đêm diễn quan trọng.

S.Coups đã bỏ những vũ đạo khó khỏi line cá nhân, ví dụ như nhảy từ trên xuống trong Super

Chủ yếu trưởng nhóm SEVENTEEN sẽ đứng hát

Một thành viên “quẩy” sung đến mức rách quần

Không hổ danh “nhóm nhạc ngậm thìa cười”, SEVENTEEN ngoài hát hay nhảy đẹp còn giỏi… tấu hài. Đặc sản trong mỗi concert của nhóm chính là encore Aju Nice không hồi kết. Follow Again to Incheon D-1 cũng không ngoại lệ. 13 chàng trai đã cùng Carats quẩy Aju Nice liên tục không nghỉ và một sự cố khiến dân tình cười ra nước mắt đã xảy ra.

SEVENTEEN "quẩy" encore Aju Nice

DK nhảy sung đến mức rách quần

Hốt hoảng nhận ra sự cố, DK ngay lập tức cầu cứu anh em

Dù là giọng ca chính, nhưng DK lại có năng lượng nhảy nhót luôn “tràn bình”. Nam idol twerk, lắc hông thậm chí nhảy ra sàn nhưng vẫn chưa thoả đam mê. Trên sân khấu hàng chục nghìn người theo dõi, chưa kể fan xem trực tuyến, DK “quẩy sung” đến mức rách quần. Hốt hoảng nhận ra sự cố, DK ngay lập tức cầu cứu anh em và được chữa cháy kịp thời. SEVENTEEN cùng các fan được phen cười sảng khoái vì DK.

DK sau khi được “chữa cháy” bằng cách quấn khăn, anh chàng lại “lên dây cót” nhảy như chưa hề có sự cố

Chỉ mất 3 phút để lấy lại phong độ, DK sau khi được “chữa cháy” bằng cách quấn khăn, anh chàng lại “lên dây cót” nhảy như chưa hề có sự cố. Dù bị rách quần thì anh vẫn “slay hết nấc”. DK nghiễm nhiên trở thành cái tên hot nhất sau đêm diễn ngày 1 của SEVENTEEN tại Incheon.

Dù bị rách quần thì DK vẫn “slay hết nấc”