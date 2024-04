BTS vướng cáo buộc gian lận nhạc số, ăn cắp concept sau họp báo "lịch sử" của Min Hee Jin: HYBE phản ứng thế nào?

BTS vướng vào loạt cáo buộc nghiêm trọng hậu họp báo của Min Hee Jin

Những ngày gần đây, "nội chiến" HYBE là chủ đề được dân tình đu Kpop quan tâm nhất. Cuộc đấu tố giành quyền lực nữa tập đoàn giải trí hàng đầu với "mẹ đẻ" NewJeans Min Hee Jin nóng hơn bao giờ hết khi hai bên liên tục đưa ra những thông tin bất lợi, bóc trần nhiều vấn đề gây tranh cãi.

HYBE cáo buộc Min Hee Jin có hành vi chiếm đoạt quyền quản lý, yêu cầu nữ CEO từ chức sau gần 3 năm tiếp quản công ty con ADOR. Chiều 25/4, Min Hee Jin tổ chức cuộc họp báo "lịch sử". Tại đây, "mẹ đẻ" NewJeans dành 2 tiếng kể tội Bang Si Hyuk và HYBE, nhiều nghệ sĩ trực thuộc cũng liên quan.

Sau cuộc họp báo "một lần nói hết", tỉ lệ ủng hộ Min Hee Jin trong dư luận tăng lên

Sau cuộc họp báo "một lần nói hết", tỉ lệ ủng hộ nữ CEO trong dư luận tăng lên. Min Hee Jin công khai chỉ trích HYBE sao chép công thức NewJeans cho nhóm nữ mới, đồng thời tố loạt chi tiết bất công trong việc quảng bá các nhóm nữ dưới trướng tập đoàn. Cư dân mạng quay ra chỉ trích ngược tập đoàn. BTS đang đi nhập ngũ cũng không yên.

BTS ngồi không cũng dính đạn

Là công thần một tay gầy dựng HYBE, BTS là tâm điểm trong mọi tranh chấp liên quan đến tập đoàn dù không phải đối tượng trực tiếp. Trên mạng xã hội, loạt topic tiêu cực về BTS leo thang, những tranh cãi tưởng như đã chìm vào dĩ vãng bỗng nhiên bị "đào" lại. Trong đó, cáo buộc BTS gian nhận nhạc số và ăn cắp concept cho The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1 - album khởi đầu và cốt lõi trong thế giới quan của BTS nổi cộm hơn bao giờ hết.

Năm 2015, BTS vẫn còn là nhóm nhạc kém nổi đến từ công ty nhỏ. Album The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1 với ca khúc chủ đề I Need U là bước đệm giúp nhóm được công chúng biết đến. I Need U đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc, đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc và là tiền đề cho BTS phát triển nhanh chóng những năm sau đó.

BTS năm 2015 với I Need U

Những ngày gần đây, bản án của A - người bị truy tố về tội tống tiền liên quan đến hoạt động marketing bất hợp pháp cho Big Hit vào năm 2017, bị lan truyền trở lại trên mạng. Theo báo cáo vào thời điểm năm 2017, A bị truy tố 8 lần với tội danh đe dọa các quan chức công ty để chiếm đoạt 57 triệu won: "Tôi có dữ liệu về hoạt động marketing bất hợp pháp. Nếu không đưa tiền, tôi sẽ tiết lộ thông tin cho giới truyền thông”. A được biết đến là người đã tham gia vào việc marketing gian lận cho Big Hit và BTS. Sau đó A bị tuyên án 1 năm tù

Thông tin đã bị Big Hit phủ nhận từ lâu nhưng dân tình vẫn chỉ ra điểm mâu thuẫn giữa tuyên bố của toà án và lời giải thích từ phía công ty. Cáo buộc gian lận gây tranh cãi dữ dội, khiến dân tình hoài nghi thành công của BTS thời kỳ đầu.

Cáo buộc gian lận gây tranh cãi dữ dội, khiến dân tình hoài nghi thành công của BTS thời kỳ đầu

Chưa dừng lại, Bang Si Hyuk còn bị tố ăn cắp ý tưởng cho concept album The Most Beautiful Moment in Life, Pt.1. Cụ thể, 1 tài khoản Twitter đăng đàn "Tôi cũng cảm thấy bực bội vì ý tưởng của mình đã bị vị CEO đó ăn cắp" ngay sau họp báo của Min Hee Jin. Ảnh concept The Most Beautiful Moment in Life, Pt.1 được cho là tham khảo từ ý tưởng của cựu biên tập viên tạp chí ZUZN. Các thành viên BTS được chụp ảnh theo phong cách “ướt át” và “mềm mại nhưng lãng mạn” mà tạp chí ZUZN đang tiên phong ở thời điểm đó.

Bang Si Hyuk còn bị tố ăn cắp ý tưởng cho concept album The Most Beautiful Moment in Life, Pt.1

Tuy nhiên sau đó, Bang Si Hyuk hoàn toàn phớt lờ vị biên tập viên này: "...Tất cả những gì tôi nhận được từ ông ta là 1 bữa ăn. Sau đó, trong 1 bài phỏng vấn, CEO đã trả lời bằng những từ ngữ chính xác mà tôi đã nói. Tôi cảm thấy thật sai trái, nhưng không có cách nào để chứng minh điều đó. Tôi không có bất kỳ bằng chứng nào. CEO đã lấy ý tưởng của tôi từ buổi tư vấn đó, xây dựng lại thương hiệu cho nhóm nhạc của mình và đạt được thành công lớn.

Sau đó tôi nộp đơn vào đội ngũ chỉ đạo nghệ thuật của công ty (Big Hit). Họ bảo rằng rất vui được làm việc với tôi nhưng tôi chưa bao giờ nhận được phản hồi từ ông ta. Mỗi lần nhìn đến tác phẩm đó tôi lại thấy bất công. Tuy nhiên, tôi quyết định coi đó như một bài học kinh nghiệm để không bao giờ chia sẻ những ý tưởng quý giá của mình với bất kỳ ai ở bất kỳ đâu nữa".

Thị phi bủa vây BTS làm xao nhãng vấn đề chính là đấu tố chiếm quyền quản lý giữa HYBE với Min Hee Jin khiến fan nhóm phẫn nộ.

HYBE làm gì để bảo vệ BTS?

Đứng trước làn sóng tin tiêu cực đổ về BTS, chiều 28/04, Big Hit Music đã đưa ra lập trường chính thức, phủ nhận mọi cáo buộc: "Những nghi vấn được đưa ra hoàn toàn không đúng sự thật. Chúng tôi dự kiến sẽ có hành động pháp lý đối với những vi phạm quyền lợi của nghệ sĩ".

Big Hit tuyên bố bổ nhiệm công ty luật, thu thập bằng chứng và xử lý mạnh tay những hành động tổn dại danh dự BTS

Big Hit tuyên bố bổ nhiệm công ty luật, thu thập bằng chứng và xử lý mạnh tay những hành động tổn dại danh dự BTS. Giữa tâm bão đấu tố nhà HYBE, việc BTS bị tấn công bởi những tin đồn ác ý trong quá khứ làm ảnh hưởng lớn đến hình ảnh thương hiệu của nhóm lẫn tập đoàn. Do đó, HYBE quyết không khoan nhượng và sẽ xử lý pháp lý một cách nghiêm khắc.

Nguyên văn thông báo của Big Hit Music: "Xin chào. Chúng tôi là Big Hit Music. Chúng tôi xin thông báo tình hình pháp lý của công ty nhằm bảo vệ quyền lợi của BTS. Gần đây, chúng tôi phát hiện động thái có tổ chức nhằm bôi nhọ và làm tổn hại danh dự của BTS. Bên cạnh đó, việc phỉ báng và tạo ra tin đồn ác ý nhắm vào nghệ sĩ, lan truyền tin đồn thất thiệt, lăng mạ bừa bãi, chế giễu đang vượt quá giới hạn. Công ty chúng tôi sẽ đánh giá vấn đề lần này là hành vi xâm phạm nghiêm trọng danh dự của nghệ sĩ và dự kiến sẽ bổ nhiệm thêm một công ty luật riêng để đối phó nghiêm khắc ngoài việc xử lý theo pháp luật thường xuyên như hiện tại. Hiện các bài viết ác ý hướng đến nghệ sĩ đang được thu thập làm chứng cứ thông qua việc theo dõi và thu thập thời gian thực. Chúng tôi xin thông báo với các nghi phạm rằng chúng tôi sẽ áp dụng các nguyên tắc khoan hồng, không khoan nhượng để mạnh mẽ đối phó. Cảm ơn."

Trên các nền tảng, Army - fandom BTS tích cực đẩy từ khoá, hashtag nhằm lấy lại phản ứng tích cực cho thần tượng. Những bài đăng phản biện, giải thích và bác bỏ cáo buộc liên tục được tung ra. Có thể thấy, hệ luỵ đến từ buổi họp báo của Min Hee Jin là không nhỏ.

NewJeans comeback đúng dự kiến giữa lúc "mẹ đẻ" và tập đoàn đấu tố cực căng

Bị khởi kiện ngày 25/4, Min Hee Jin yêu cầu HYBE giải quyết tranh chấp nội bộ. Tuy nhiên, HYBE tiếp tục thông cáo báo chí tâm thư dài 12 điều phản bác toàn bộ lập luận Min Hee Jin đưa ra trong buổi họp báo. Cuộc đấu tố giữa hai thế lực nhà HYBE vẫn chưa đi đến hồi kết, trong khi đó, NewJeans vẫn được comeback như lịch dự kiến.