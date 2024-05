Tối 20/5, nhóm nhạc chị đẹp LUNAS đã chính thức debut với MV Moonlight. Bước ra từ chương trình thực tế đình đám Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, LUNAS quy tụ 5 gương mặt hot và chiếm nhiều thiện cảm nhất bao gồm Trang Pháp, Huyền Baby, Diệp Lâm Anh, Ninh Dương Lan Ngọc, Khổng Tú Quỳnh.

Là nhóm nhạc U40 đầu tiên của Việt Nam, đội hình "tinh hoa hội tụ" 5 chị đẹp đã gây tiếng vang ngay từ lúc công bố dự án. Do đó, MV debut của các chị đẹpcực kỳ được dân tình chờ đợi. Chỉ sau gần nửa ngày lên sóng, MV Moonlight mang về gần 400 nghìn lượt xem và leo top trending thần tốc, đạt #2 xu hướng YouTube Việt Nam mảng âm nhạc và hứa hẹn sớm vượt lên cả aespa.

MV MOONLIGHT - LUNAS

Tái tạo mô hình nhóm nữ, LUNAS từ những bước truyền thông đầu tiên như giới thiệu tên, concept cho đến loạt bộ hình quảng bá cho các chị đẹp đã bị so sánh với Kpop - thị trường mạnh nhóm nhạc nhất. MV cuối cùng cũng không ngoại lệ. Xem MV debut của nhóm chị đẹp LUNAS, ấn tượng đầu tiên chính là... quá giống Kpop. Chỉ cần liệt kê "sương sương", cũng có thể chỉ ra được loạt cảm hứng mà MV Moonlight đã tham khảo.

Không ngoài dự đoán, MV debut của nhóm chị đẹp LUNAS... rất Kpop!

MV mở đầu với không gian bí ẩn, khách sạn mang tên Moonlight. Chi tiết này khiến dân tình đu drama Hàn Quốc nhớ ngay đến Khách Sạn Ánh Trăng - Hotel Del Luna, bộ phim đình đám năm 2019 do IU đóng nữ chính. Trong khi đó, tạo hình của 5 chị đẹp LUNAS khi làm nhân viên khách sạn lại rất tương đồng với IVE trong MV I AM phát hành hè 2023.

Khách sạn Moonlight của LUNAS

phải chăng lấy cảm hứng từ Hotel Del Luna?

Tạo hình nhân viên khách sạn của các chị đẹp

... cũng có nét tương đồng với IVE trong MV I AM

Tiếp đến, Moonlight gây tò mò khi mở ra hai phiên bản "đối đầu" của các chị đẹp LUNAS. Chi tiết hai LUNAS "chạm trán" lập tức gây liên tưởng đến IVE trong MV Accendio mới ra mắt gần đây, hay xa xôi hơn thì phiên bản mở rộng của SNSD trong era Oh! - Run Devil Run gây sốt năm 2010.

Cuộc chạm trán của hai phiên bản LUNAS

đã được IVE thực hiện tương tự trong MV mới ra mắt Accendio

Về hiệu ứng, MV của LUNAS gợi nhớ đến Oh! - Run Devil Run của SNSD nhiều nhất

MV Moonlight được xây dựng trên bố cục phổ biến như mọi MV Kpop, có intro - chorus và dance break đặc trưng cho mỗi phần. Ở hai phần dance break, LUNAS mang đến cảm giác quen thuộc cho fan Kpop khi tham khảo MV Sheesh - BABYMONSTER và Midas Touch - KISS OF LIFE. Được biết, cả Moonlight của LUNAS và Midas Touch của KISS OF LIFE đều lấy chất liệu từ Thần thoại Hy Lạp.

Tạo hình girlcrush của LUNAS

gợi đến các nhóm nữ nhà YG, điển hình như BLACKPINK và BABYMONSTER

LUNAS nhảy vũ đạo điểm nhấn giữa bối cảnh đền thờ phong cách Hy Lạp cổ

Điều mà KISS OF LIFE đã làm trong Midas Touch

Ngoài ra, tạo hình cá nhân với những sợi tóc ướt của chị đẹp Huyền Baby và Ninh Dương Lan Ngọc cũng bị chỉ ra giống Jisoo trong tạo hình gây sốt một thời của Kill This Love. Dù đều là concept, tạo hình phổ biến, nhưng việc set up các góc quay, bố cục bài hát không khác gì công thức Kpop vẫn khiến MV debut của nhóm chị đẹp bị so sánh là "bản dupe" các nhóm nữ Hàn Quốc.

Tạo hình cá nhân với những sợi tóc ướt của chị đẹp Huyền Baby và Ninh Dương Lan Ngọc