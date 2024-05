Chi Pu comeback đối đầu trực diện với nhóm "chị đẹp" LUNAS, fan được chiêu đãi bữa tiệc visual hấp dẫn nhất Vbiz!

Chi Pu rủ fan chuẩn bị đi tìm tình yêu

Tối ngày 18/5, Chi Pu đã nhá hàng đoạn clip cho sản phẩm comeback sắp tới trên trang fanpage với caption đầy tính gợi mở: "Hey Sunny! Are you finding a lover? Please scan (Này các Sunny *tên FC của Chi Pu*! Các bạn có đang đi tìm tình yêu không? Hãy quét mã nhé!).

Chi Pu tung đoạn teaser gây tò mò

Chiếc visual chưa bao giờ khiến các fan thất vọng

Trong đoạn clip, Chi Pu diện 1 chiếc đầm đỏ vô cùng quyến rũ đang chạy đi tìm kiếm 1 thứ gì đó. Cuối clip là 1 mã QR Code để các fan cùng nhau scan xem Chi Pu đã giấu bí mật gì trong đó và kết quả nhận được là... lịch trình comeback của Chi Pu. Theo đó, nữ ca sĩ sẽ tung rải rác các teaser từ ngày 16-22/5 trước khi chính thức trình làng MV Finding you vào ngày 23/5. Cách quảng bá có phần độc lạ của Chi Pu nhận được nhiều sự hưởng ứng từ cộng đồng mạng.

Lịch trình comeback của Chi Pu

Trước đó, Chi Pu cũng nhá hàng về việc comeback bằng cách tung hẳn 1 clip dài 1 tiếng chỉ toàn... tiếng nước chảy. Sau đó, nữ ca sĩ cũng khoe poster nhá hàng đầu tiên, giới thiệu về sản phẩm âm nhạc sắp tới mang tên Finding you (Tìm thấy anh). Hình ảnh chiếc đồng hồ quả lắc cũng đã xuất hiện ở đoạn clip ru ngủ trước đó.

LUNAS tung MV khoe visual căng đét

Cũng cùng ngày 18/5, LUNAS - nhóm nhạc quy tụ 5 chị đẹp bước ra từ chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 đã chính thức tung teaser cho MV debut mang tên Moonlight. Trong khoảng 15 giây nhá hàng, LUNAS xuất hiện cực chiến với khung hình bắt cận từng thành viên trên nền nhạc chứa giọng hát của trưởng nhóm Trang Pháp. Phân cảnh đáng chú ý là khi Huyền Baby vươn tay lấy trái tim được cất giấu ở đâu đó trước sự chứng kiến của 4 người còn lại. Đoạn teaser khép lại bằng hình ảnh khách sạn mang tên Moonlight và có vẻ như đó sẽ là bối cảnh chính trong MV đầu tay của LUNAS.

Teaser MV Moonlight - LUNAS

Dù chỉ lên sóng với thời lượng ít ỏi nhưng visual căng đét của 5 thành viên cùng giọng hát cực chất của Trang Pháp khiến netizen không thể ngừng replay. Nếu như Chi Pu đi tìm tình yêu thì LUNAS cũng tìm thấy trái tim bằng vàng, phải chăng đây cũng là 1 biểu tưởng của tình yêu?

Mới teaser đã hot thế này rồi thì MV chính thức tung ra vào 2 ngày tới sẽ còn ấn tượng như thế nào nữa!

5 chị đẹp khoe visual cực ngầu trong teaser và đang đi tìm trái tim?

Khi xem teaser MV của LUNAS, một số cư dân mạng liền liên tưởng ngay đến Magnetic, MV đầu tay của tân binh Kpop ILLIT ra mắt cách đây không lâu và hiện vẫn đang gây bão ở khắp các BXH Hàn Quốc. Cụ thể, phân đoạn 5 thành viên cùng đi tìm trái tim được cho là giống với cảnh ILLIT đi tìm chìa khoá. Bên cạnh đó, 2 MV cũng có bối cảnh chung là 1 khách sạn sang trọng.

Phân đoạn này làm nhiều người liên tưởng đến ILLIT

LUNAS bắt lấy trái tim, ILLIT đi tìm chìa khoá

Trước đó, khi các hình ảnh nhá hàng của LUNAS được tung ra, nhiều người cho rằng nhóm đang "học hỏi" Kpop một cách thái quá, từ ảnh quảng bá đến hình teaser cho MV. Chính vì vậy, thêm 1 lần trùng hợp khiến netizen không khỏi thắc mắc.

Hình ảnh đầu tiên của LUNAS được cho là giống với aespa

MV đầu tay mang tên Ánh trăng nên diện áo in rất nhiều trăng và Kpop cũng rất ưa chuộng trang phục này

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến bênh vực rằng phân cảnh này không phải ILLIT là người làm đầu tiên mà trước đó cũng có rất nhiều MV đã thực hiện rồi! Chỉ 15 giây ngắn ngủi thì không nói trước được điều gì, phải chờ khi MV Moonlight chính thức được lên sóng thì mới có cái nhìn khách quan nhất về sản phẩm đầu tay của nhóm nhạc "5 chị đẹp" này!

