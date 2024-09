Danh sách thắng giải VMAs 2024:

*Video of the Year (Video của năm): Taylor Swift ft. Post Malone - Fortnight

*Artist of the Year (Nghệ sĩ của năm): Taylor Swift

*Song of the Year (Ca khúc của năm): Sabrina Carpenter - Espresso

*Best New Artist (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất): Chappell Roan

*MTV Push Performance of the Year (Màn trình diễn triển vọng của năm): Le Sserafim - Easy (Tháng 6/2024)

*Best Collaboration (Màn hợp tác xuất sắc nhất): Taylor Swift Featuring Post Malone - Fortnight

*Best Pop (Nhạc pop xuất sắc nhất): Taylor Swift

*Best Hip-Hop (Nhạc Hip-Hop xuất sắc nhất): Eminem - Houdini

*Best R&B (Nhạc R&B xuất sắc nhất): SZA - Snooze

*Best Alternative (Nhạc Alternative xuất sắc nhất): Lenny Kravitz - Human

*Best Latin (Nhạc Latin xuất sắc nhất): Anitta - Mil Veces

*Best Afrobeats (Nhạc Afrobeats xuất sắc nhất): Tyla - Water

*Best Kpop (Kpop xuất sắc nhất): Lisa - Rockstar

*Video for Good (Video có thông điệp ý nghĩa nhất): Billie Eilish - What Was I Made For? (From The Motion Picture "Barbie")

*Best Direction (Đạo diễn xuất sắc nhất): Taylor Swift Featuring Post Malone - Fortnight

*Best Cinematography (Quay phim xuất sắc nhất): Ariana Grande - We Can't Be Friends (Wait for Your Love)

*Best Editing (Biên tập xuất sắc nhất): Taylor Swift Featuring Post Malone - Fortnight

*Best Choreography (Biên đạo xuất sắc nhất): Dua Lipa - Houdini

*Best Group: SEVENTEEN