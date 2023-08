MV solo của Jihyo (TWICE) “tàng hình” trên các bảng xếp hạng, Knet thẳng thừng: Vì độ nổi tiếng không bằng Nayeon!

Ngày 18/8 vừa qua, Jihyo - trưởng nhóm TWICE đã chính thức ra mắt dưới tư cách nghệ sĩ solo với album Zone và MV chủ đề Killin’ Me Good. Là thành viên thứ 2 của TWICE sau Nayeon quảng bá cá nhân, Jihyo với giọng hát thu hút, lượng fan đông đảo khiến dân tình kì vọng sẽ làm nên chuyện. Thế nhưng, thành tích màn debut solo của Jihyo lại không mấy khả quan, nhất là khi so với ca khúc đầu tay POP! của Nayeon đã từng phá đảo hè 2022.

Jihyo - MV Killin' Me Good

Về thành tích YouTube, MV Killin' Me Good tăng lượt xem khá chậm, mặc dù fandom của TWICE được đánh giá là một trong những cộng đồng vững mạnh nhất Kpop gen 3. Sau 1 tuần lên sóng, MV của Jihyo chỉ thu về 9,4 triệu lượt xem - con số khá khiêm tốn so với mặt bằng chung các idol.

Đáng nói hơn cả, dù phát hành hẳn mini album và quảng bá ca khúc chủ đề, nhưng Jihyo dường như “tàng hình" trên các nền tảng nhạc số Hàn. Killin’ Me Good rớt khỏi MelOn sau 1 ngày phát hành, thứ hạng cao nhất là #131. Trong bối cảnh các nhóm nhạc nữ rất có lợi thế trên các BXH, thành tích này của Jihyo khiến dân tình bất ngờ. Được đánh giá là bài hát bắt tai, dễ nghe, nhưng Killin’ Me Good cũng không quá viral trên MXH. Ngoài fan, ít ai biết Jihyo vừa ra sản phẩm đầu tay.

Điều này làm cư dân mạng không khỏi so sánh. Chẳng nói đâu xa, đặt 2 màn solo của thành viên TWICE cạnh nhau, các thành tích của Nayeon hẳn nổi bật hơn rất nhiều. Ca khúc POP! ở thời điểm ra mắt đều trụ hạng nhạc số ổn định, thu về 202 triệu lượt xem sau tính đến hiện tại. Hình ảnh tươi mới, giai điệu vui vẻ của POP! trở thành xu hướng mạng xã hội và được khán giả yêu thích chọn làm mùa hè nổi tiếng. Màn solo của Nayeon được đánh giá như lần "mở bát" mát tay cho TWICE quảng bá cá nhân.

Trước thành tích ảm đạm của Jihyo, các fan TWICE cũng phải thẳng thắn công nhận sự chênh lệch quá lớn giữa cô nàng trưởng nhóm và Nayeon. Chưa kể, màn debut của Nayeon được JYP đầu tư kỹ lưỡng, bài nhạc thu hút, catchy, concept và vũ đạo đều độc đáo. Style của Jihyo quá phổ biến, không có điểm đặc biệt. Lựa chọn nhạc chưa thể làm bật lên lợi thế của Jihyo là giọng hát và vũ đạo mạnh mẽ. Killin’ Me Good không có nốt cao, killing part hay dance break ấn tượng.

Bên cạnh đó, những năm gần đây tên tuổi TWICE đã hạ nhiệt đáng kể. Từ nhóm nhạc dẫn đầu thế hệ thứ 3, "gà chiến" của JYP đánh mất sức hút, thành tích nhóm cũng nhạt nhoà trước các girlgroup thế hệ mới. Nhiều fan nhận xét, JYP đã mất đi sự nhạy bén thị trường trong quá trình làm sản phẩm cho nghệ sĩ trực thuộc.

Phản ứng Knet:

- Nói chung bạn này không phải là người sẽ thành công khi ra solo. Từ phía nhà kinh doanh, đương nhiên sẽ đầu tư vào người có thể mang lại nhiều lợi nhuận hơn rồi.

- Cách hát của Jihyo mang lại ấn tượng cũ kỹ, thật sự không thích khi họ cứ để cô ấy hát như vậy. Nếu thay đổi cách hát nhẹ nhàng hơn và phát hành một bài hát mới mẻ theo trend nhạc pop bây giờ thì chắc sẽ thu hút được nhiều fan trên thế giới hơn. Nhưng đây lại là một bài hát chỉ có fan thích, tiếc thật. Thêm nữa phần lyrics của Park Jinyoung khó chịu dã man.

- Nhưng có vẻ bài này phản ảnh 70-80% của Jihyo đấy. Dù không thể phô diễn những mặt giỏi của bản thân nhưng có thể thấy hiện tại Jihyo rất hạnh phúc. Nhìn chị ấy hát trên Lee Mujin Service thì sẽ biết Jihyo là kiểu người kiên định với thể loại âm nhạc mà mình thích. Nói chung là Jihyo đang làm những thứ chị ấy thích. Cho nên đừng so sánh Jihyo với Nayeon nữa.

- Nhìn TWICE, ITZY với NMIXX đều thành tích thấp thì có thể thấy JYP mất sự nhạy bén rồi. Cũng không dễ để tất cả các nhóm đều flop như thế.

- Tôi thấy cách hát của Jihyo đã cũ kỹ từ 2015 rồi. Jihyo không có sức hút.

- TWICE ra album cũng chẳng được hưởng ứng nữa mà, solo gì chứ.