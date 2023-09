Bức ảnh TWICE đang viral khắp cõi mạng: Trông cả nhóm như... đàn kiến đang đi kiếm ăn!

Vừa qua, TWICE đã hoàn thành 2 concert Ready To Be tại Bangkok, Thái Lan. Qua mỗi điểm diễn, TWICE lại gây sốt bởi một cách khác nhau. Nhan sắc thăng hạng cùng body chuẩn mực của 9 cô gái khiến fan không thể rời mắt. Nổi tiếng là nhóm nhạc chiều fan, TWICE mang đến sân khấu bắt mắt, đã tai, kỹ năng biểu diễn ngày càng hoàn thiện.

TWICE vừa hoàn thành 2 đêm diễn Ready To Be tại Bangkok

Nhưng biểu diễn chuyên nghiệp đến đâu cũng không lọt qua được sự hài hước của các ONCE. Qua lăng kính của fan thân yêu, TWICE bỗng dưng "tấu hài". Vũ đạo được chuẩn bị kì công viral MXH vì một lý do khiến dân tình cười bò.

TWICE hoá đàn kiến đang đi kiếm ăn

Cụ thể, để tăng phần hấp dẫn cho Go Hard, choreography được dựng đầy ma mị với nền đỏ, các động tác đổ bóng phô diễn hình thể quyến rũ. Nhưng trong một khoảnh khắc được fan ghi lại, 9 cô gái trên sân khấu nhìn lại giống một... đàn kiến đang đi kiếm ăn. Sự liên tưởng này lập tức gây sốt cộng đồng người hâm mộ và đạt tương tác cực cao trên MXH.

Sana và thần thái xuất thần

Loạt ảnh "chấn động" fandom

"Vớt vát" hình tượng cho các cô gái, các master-nim tung loạt hình xịn khoe trọn nhan sắc cuốn hút sau show Bangkok. Đặc biệt là Sana với thần thái đỉnh cao, ánh mắt sắc sảo đã chiếm trọn spotlight.