“Xôi lạc bánh khúc đây” bất ngờ xuất hiện trên show truyền hình Hàn Quốc

Road To Kingdom do nhà đài Mnet sản xuất đang là một trong những show âm nhạc "sống còn" nhận nhiều sự chú ý khi có sự xuất hiện của TEMPEST - nhóm nhạc Kpop có thành viên người Việt Hanbin.

Trong tập mới nhất với phần battle ACE, Hanbin khiến nhiều nam thần tượng có mặt đã phải "mắt tròn mắt dẹt" với kỹ năng nhảy điêu luyện trên sân khấu. Từ ánh sáng, âm nhạc, vũ đạo và cả sự sáng tạo cho màn trình diễn đều khiến Hanbin được đánh giá cao.

Đặc biệt, với tiết mục mang tên "Who Am I" (Tôi là ai), Hanbin còn khiến người hâm mộ Việt Nam ngỡ ngàng khi mang cả "tiếng rao huyền thoại" của tuổi thơ - "Xôi lạc bánh khúc đây" vào trong màn trình diễn của mình.

Clip phần thi ACE Battle của Hanbin (TEMPEST)

Tiếng rao "Xôi lạc bánh khúc đây" được Hanbin đưa vào ngay từ phần đầu màn trình diễn

Vũ đạo nhảy điêu luyện khiến nhiều nam thần tượng có mặt phải "mắt chữ A miệng chữ O" vì Hanbin

Nụ hôn đặc biệt cuối tiết mục của Hanbin khiến cả hội trường phải sốc

"Xôi lạc bánh khúc đây" là tiếng rao đêm huyền thoại quen thuộc với những người dân sinh sống tại Hà Nội. Âm thanh được phát ra từ chiếc loa hơi rè có phần cũ kỹ của thời gian vang vọng cả con phố, len vào cả những con ngõ nhỏ.

Thậm chí, tiếng rao này quen thuộc tới nỗi từng tạo nên một cuộc tranh cãi nảy lửa về nội dung của tiếng rao là "Xôi lạc bánh khúc đây" hay "Tôi là bánh khúc đây". Dù tiếng rao nghe có vẻ bình dị là thế nhưng đã in sâu vào ký ức tuổi thơ của rất nhiều thế hệ tại Hà Nội khi gắn liền với hai món ăn đậm chất thủ đô: Xôi lạc và Bánh khúc.

Những thúng xôi lạc, bánh khúc cùng tiếng rao "Xôi lạc bánh khúc đây" đã in hằn trong ký ức rất nhiều thế hệ

Việc Hanbin mang giai điệu đầy quen thuộc này ở quê nhà lên sân khấu một chương trình "sống còn" tại Hàn Quốc khiến người hâm mộ không khỏi tự hào. Hanbin là nam thần tượng luôn cố gắng mang những điều đẹp đẽ nhất ở quê hương Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Nhiều fan quốc tế của Hanbin cũng từng thừa nhận rằng vì anh chàng mà muốn học tiếng Việt và muốn tìm hiểu văn hóa của người Việt Nam. Chẳng thế mà các fan luôn tự hào mà gọi Hanbin là "idol yêu nước" vì sự đam mê quảng bá văn hóa Việt dù anh đang là thần tượng Kpop hoạt động ở Hàn Quốc.

Hanbin từng review mỳ tôm thanh long từng gây sốt ở Việt Nam

Thường xuyên dạy các thành viên cùng nhóm tiếng Việt

Hanbin hạnh phúc bên lá cờ Việt Nam trong dịp 30/4 - 1/5

Hanbin - idol Kpop người Việt được các fan gọi với danh xưng "idol yêu nước" bởi sự hết mình quảng bá văn hóa và tình yêu với quê hương Việt Nam

Sau thành công của mùa 1, Road To Kingdom tiếp tục tổ chức mùa 2 với chủ đề "Ace to Ace" cùng sự tham gia của 7 nhóm nhạc bao gồm The New Six (TNX), The CrewOne (kết hợp hai nhóm ATBO và Just B), 8Turn, Oneus, Younite, Cravity và TEMPEST. Trong đó, TEMPEST đang nhận được sự ủng hộ của rất lớn người hâm mộ khi có sự xuất hiện của Hanbin - idol Kpop người Việt Nam.