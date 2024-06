Tối 13/6, TEMPEST có buổi gặp gỡ báo chí trước thềm concert đầu tiên tại Việt Nam. Nhóm nam nhà Yuehua đã "đổ bộ" sân bay Tân Sơn Nhất từ đầu giờ chiều cùng ngày, được các fan nhiệt tình chào đón. Trong lần trở lại này, TEMPEST sẽ tổ chức concert mở màn world tour đầu tay tại TP.HCM vào ngày 15/6, mang tên World Premiere: The First Ever Live 2024 Tempest Concert [T-Our: Tempest Voyage]. Là nhóm nam gen 4 có thành viên người Việt Hanbin, concert đầu tiên của TEMPEST tại Việt Nam nhanh chóng gây chú ý trong cộng đồng người theo dõi Kpop.

Buổi gặp gỡ báo chí trước thềm concert đầu tiên của TEMPEST tại Việt Nam

Xuất hiện tại buổi gặp gỡ báo chí, 6 thành viên TEMPEST gồm Hanbin, Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, Lew và Taerae "đốn tim" với visual trẻ trung, ưa nhìn. Thành viên người Việt Hanbin gây chú ý chia sẻ tình trạng sức khoẻ đang có vấn đề nên phải đeo khẩu trang. Tại đây, TEMPEST có những chia sẻ chân thành về concert sắp tới, tình cảm với fan Việt Nam.

TEMPEST khoe visual hút mắt tại buổi gặp gỡ báo chí

Nói về lý do chọn TP.HCM là điểm diễn mở màn cho world tour đầu tiên, TEMPEST cho biết đây như món quà dành tặng các iE Việt (fandom nhóm). Sau lần đầu biểu diễn tại HOZO, TEMPEST cảm nhận được sự nhiệt thành từ người hâm mộ. Chọn TP.HCM là điểm diễn mở màn World Premiere: The First Ever Live 2024 Tempest Concert [T-Our: Tempest Voyage] có ý nghĩa cực to lớn với cả nhóm và fan.

Chọn TP.HCM là điểm diễn mở màn World Premiere: The First Ever Live 2024 Tempest Concert [T-Our: Tempest Voyage] có ý nghĩa cực to lớn với cả nhóm và fan

TEMPEST cũng hé lộ concept cho concert lần này sẽ hướng đến hình ảnh trưởng thành, chuyên nghiệp nhất mà nhóm hướng đến. Âm nhạc, những màn trình diễn đang được tập luyện hàng ngày, hứa hẹn mang đến sân khấu bùng nổ. Nhóm cực kỳ hào hứng chờ đến khoảnh khắc "mở bát" world tour đầu tiên trong sự nghiệp, với show diễn ở TP.HCM. TEMPEST còn tập hát tiếng Việt và đã lựa chọn một ca khúc Vpop làm món quà tặng fan. Cả TEMPEST và ekip đều cực kỳ tâm huyết với sân khấu sắp tới.

TEMPEST cũng hé lộ concept cho concert lần này sẽ hướng đến hình ảnh trưởng thành, chuyên nghiệp nhất mà nhóm hướng đến

Đặc biệt nhất, thành viên Hanbin có những chia sẻ chân thành về giải thưởng WeChoice đầu năm nay. Là idol người Việt có hành trình ấn tượng nhất tại Kpop, Hanbin xuất sắc chiến thắng hạng mục Rising Artist tại WeChoice Awards 2023. Dù không thể về Việt Nam trực tiếp nhận giải, nhưng Hanbin cùng TEMPEST đã gửi video cám ơn trong ngày diễn ra sự kiện trao giải và vinh danh WeChoice Awards 2023.

Hanbin chia sẻ cảm nghĩ về giải thưởng Rising Artist của WeChoice Awards 2023

Trong buổi gặp gỡ báo chí trước thềm concert, Hanbin một lần nữa nói về ý nghĩa của giải thưởng WeChoice. Anh chàng cảm kích trước những tình cảm bản thân nhận được, bất ngờ khi vượt qua nhiều đối thủ nặng ký mang về chiến thắng đầu tiên tại quê nhà.

Hanbin một lần nữa nói về ý nghĩa của giải thưởng WeChoice

"Thực sự rất cảm ơn vì mọi người dành rất nhiều tình cảm cho em. Khi nhận giải, em vẫn đang ở Hàn Quốc, vừa đi tập về. Vào điện thoại thì mọi người báo tin 'Hanbin à, được nhận giải rồi, Rising Artist WeChoice'. Khi ấy em chỉ nghĩ vậy là sắp được về Việt Nam, thực sự em rất muốn và nhớ Việt Nam. Nhưng vì bận lịch trình, không thể sắp xếp được. Cảm xúc khi ấy thực sự rất hạnh phúc vì mình hoạt động ở Hàn nhưng được mọi người ở Việt Nam ủng hộ, yêu mến. Tất cả là nhờ fan đã dành tình cảm cho em. Các thành viên cũng rất vui, cùng em quay video cám ơn fan đã vote giúp em nhận được giải thưởng đó" - Hanbin trải lòng.

Thành viên Hyuk nói về giải thưởng WeChoice của Hanbin

Hyuk cũng rất hạnh phúc khi Hanbin lần đầu thắng giải thưởng lớn tại quê nhà

Không chỉ Hanbin, các thành viên TEMPEST cũng rất hạnh phúc khi anh cả vinh dự thắng giải thưởng lớn tại quê nhà. Thành viên Hyuk cho biết: "Trước hết, về phía em thì khi biết tin anh Hanbin nhận được giải thì cũng không tin vào mắt mình, phải mở mạng lên xem có phải anh Hanbin nhận giải thật hay không? Lúc đó thì cũng hơi bất ngờ. Sau đó, em cảm thấy rất là vui vì anh của mình cũng nhận được giải ở Việt Nam - quê hương của anh ấy. Em cũng mong là sắp tới anh Hanbin sẽ nhận được nhiều giải hơn nữa ở Việt Nam."

TEMPEST chia sẻ về niềm yêu thích với đồ ăn Việt Nam

Ngoài những chia sẻ đáng chú ý về concert sắp tới, TEMPEST cũng bày tỏ niềm yêu thích với cảnh vật và ẩm thực Việt Nam. Nhất là với sự quảng bá nhiệt tình của "đại sứ" Hanbin, các thành viên TEMPEST từ đó cũng mê mẩn đồ ăn Việt. Các thành viên chia sẻ trong lần đầu đến TP.HCM diễn show HOZO, nhóm đã ăn quá nhiều bún chả đến mức tăng cân. TEMPEST cũng nói về mong muốn được trở lại Việt Nam nhiều hơn trong tương lai, nhất định phải dành thời gian đi du lịch, thăm thú. Nhờ Hanbin, TEMPEST đang học tiếng Việt và hứa hẹn sẽ giao tiếp với fan mà không cần dịch.

