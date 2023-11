11 năm 1 biểu cảm: Krystal bị “xịt keo" cứng ngắc, ánh mắt đánh giá đầy tính "sát thương" mỗi khi xem Chủ tịch JYP trình diễn

Tại lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh 2023 vừa qua, Chủ tịch JYP Park Jin Young chiếm trọn spotlight mạng xã hội với màn trình diễn cực kì táo bạo. Đến với sân khấu có khán giả toàn là diễn viên hàng đầu xứ Hàn, Park Jin Young chơi lớn đầu tư hẳn 1 set diễn 4 ca khúc Sweet Dreams - When We Disco - Take On Me - Changed Man. Vừa phô diễn giọng hát nội lực vừa thực hiện vũ đạo, Chủ tịch JYP chứng minh khả năng sân khấu của “ông lớn" làng đào tạo idol với màn đổi trang phục từ áo choàng cỡ đại sang bodysuit cực bốc.

Sân khấu của Park Jin Young tại Rồng Xanh 2023

Sân khấu của Park Jin Young ngay lập tức gây sốt trên diện rộng. Dân tình không chỉ bàn tán về màn trình diễn, tạo hình độc lạ mà còn cực thích thú trước phản ứng của dàn sao dưới khán đài. Trái với năng lượng vui vẻ lúc theo dõi NewJeans, sân khấu của Park Jin Young diễn ra trong sự ngỡ ngàng của loạt diễn viên hạng A. Đặc biệt, biểu cảm “khờ người", “đơ” toàn tập bộ đôi SM D.O. (EXO) và Krystal được fan liên tục truyền tay nhau.

Krystal đẹp xuất thần trên thảm đỏ Rồng Xanh 2023

Khí chất đại minh tinh không chỗ chê!

Từ sau khi tập trung vào sự nghiệp diễn xuất, Krystal càng chăm chút hình ảnh thanh lịch, sang trọng và có phần lạnh lùng. Tại thảm đỏ Rồng Xanh, cựu thành viên f(x) phát huy toàn bộ thế mạnh visual, gây bão với tạo hình quyến rũ, khí chất kiêu kỳ khó cưỡng lại. Tuy nhiên, cô vẫn lọt ống kính, để lại loạt meme viral khi theo dõi sân khấu của Chủ tịch JYP. Không cần biểu cảm đa dạng, chỉ cần một ánh mắt băng giá như bị “xịt keo" đã đủ để Krystal trở thành chủ đề hot.

Krystal và D.O. bị "xịt keo" cứng người khi xem Park Jin Young biểu diễn tại Rồng Xanh

Biểu cảm của Krystal lặp lại y 11 năm trước tại MAMA 2012, ánh mắt có độ sát thương cực cao!

Thú vị hơn cả là biểu cảm của Krystal ở Rồng Xanh dường như lặp lại y chang 11 năm trước khi theo dõi Park Jin Young cởi áo ở MAMA 2012. Khi ấy, cô nàng cũng “đơ cứng người" trước sân khấu hơn 10 phút vừa hát vừa nhảy cực táo bạo.

Giữ vững phong độ nữ thần băng giá, Krystal 11 năm như 1 mỗi khi xem chủ tịch nhà bên trình diễn. Ánh mắt đánh giá của Krystal luôn ẩn chứa sức sát thương mạnh mẽ. Nhiều fan đùa rằng, Krystal như mang nguyên vòng lặp thời gian từ năm 2012 đến 2023. Nhan sắc nữ thần lần nữa nhận về cơn mưa lời khen. Dù ở thời điểm nào, khí chất của cô cũng thu hút toàn bộ sự chú ý.

Giữ vững phong độ nữ thần băng giá, Krystal 11 năm như 1 mỗi khi xem chủ tịch nhà bên trình diễn