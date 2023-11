Song Joong Ki biểu cảm khó hiểu, D.O - Krystal ''xịt keo'' khi xem Chủ tịch JYP biểu diễn

Tối 24/11, lễ trao giải Rồng Xanh 2023 (Blue Dragon Awards) đã diễn ra tại đài KBS, Yeouido, Seoul, Hàn Quốc. Bên cạnh phần trao giải, sự kiện còn gây chú ý bởi những màn trình diễn từ các nghệ sĩ. Một trong số các tiết mục đang gây bão mạng xã hội phải kể đến màn thể hiện 4 ca khúc Sweet Dreams - When We Disco - Take On Me - Changed Man từ Chủ tịch công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc JYP - Park Jin Young.

Clip màn trình diễn của Chủ tịch JYP tại lễ trao giải Rồng Xanh 2023

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng thích thú hơn cả đó chính là loạt phản ứng của các nghệ sĩ có mặt tại buổi lễ trao giải. Với việc trang điểm mắt khói, bộ trang phục tím bó sát cùng màn thể hiện "độc lạ" từ Chủ tịch JYP, không ít các nghệ sĩ ngồi dưới hàng ghế khán giả phải ngỡ ngàng.

Trong đó phải kể đến biểu cảm "xịt keo cứng ngắc" của D.O - Krystal hay trạng thái đầy sự khó hiểu của Song Joong Ki dành cho cho Chủ tịch Park Jin Young. Bên cạnh đó biểu cảm nhăn nhó đầy bối rối khi xem Chủ tịch JYP biểu diễn của nam diễn viên Ryu Jun Yeol cũng khiến cộng đồng mạng cười ra nước mắt.

Chủ tịch JYP - Park Jin Young mang đến tiết mục gồm 4 ca khúc tại lễ trao giải Rồng Xanh 2023

D.O - Krystal ''xịt keo'' khi thưởng thức tiết mục của Chủ tịch JYP

Song Joong Ki (ngoài cùng bên phải) biểu cảm đầy sự khó hiểu với màn thể hiện của Park Jin Young

Các diễn viên ngồi bên dưới hàng ghế khán giả người vỗ tay, người há hốc…

… người cũng "cứng ngắc" vì tiết mục của Chủ tịch JYP

Đặc biệt, biểu cảm của nam diễn viên Ryu Jun Yeol còn gây bão mạng xã hội hơn cả

Sau khi màn phản ứng của các nghệ sĩ trong tiết mục của Chủ tịch JYP rần rần mạng xã hội, nhiều người còn đào lại khoảnh khắc Krystal của 11 năm trước cũng từng "xịt keo" vì Park Jin Young.

Theo đó tại lễ trao giải MAMA 2012, Park Jin Young từng thể hiện trên sân khấu ca khúc You're The One, Sexy Lady và DJ Got Me Going Crazy. Trong tiết mục này, Chủ tịch JYP còn "chơi lớn" cởi trần khoe cơ bắp khiến cho Krystal khi ngồi cùng các chị em nhóm f(x) cũng "đơ cứng người" và "đứng hình".