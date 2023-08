D.O. (EXO) bị nghi hút thuốc trong phòng chờ show âm nhạc, cư dân mạng Hàn phản đối

Mới đây, SM đã đăng tải video tự sản xuất hé lộ hậu trường show âm nhạc trong đợt quảng bá mới nhất của EXO. Sẽ không có gì đáng nói nếu phân cảnh liên quan đến D.O. không bị lọt vào "tầm ngắm" của các cư dân mạng. Nhiều người chỉ ra nam idol có vẻ như đang hút thuốc, thần thái mệt mỏi, tay phải có cầm vật lạ và ánh sáng xung quanh làm rõ nên làn khói. Hình ảnh này khiến D.O. bị cuốn vào hàng loạt ý kiến trái chiều.



SM đã đăng tải video tự sản xuất hé lộ hậu trường show âm nhạc trong đợt quảng bá mới nhất của EXO

Nhiều người chỉ ra nam idol có vẻ như đang hút thuốc, thần thái mệt mỏi, tay phải có cầm vật lạ và ánh sáng xung quanh làm rõ nên làn khói

Hình ảnh D.O. bị nghi hút thuốc lan truyền chóng mặt trên MXH Hàn Quốc. Các fan cho rằng hình ảnh nhập nhoè không thể chứng minh D.O. đang hút thuốc. Bên cạnh đó, việc chạy lịch trình đến tờ mờ sáng không thể khiến thần sắc idol tươi tỉnh. Trong thời gian vừa qua, D.O. vừa thực hiện sản phẩm cùng EXO, quay chương trình, tham gia quảng bá album mới và chạy lịch trình phim điện ảnh cá nhân. Lịch làm việc dày đặc khá ảnh hưởng đến sức khoẻ và tinh thần nghệ sĩ.

Sự việc khiến D.O. bị cuốn vào tranh cãi gây ảnh hưởng đến hình tượng

Thế nhưng, tranh cãi vẫn bủa vây giọng ca chính nhà EXO. Điểm mấu chốt khiến dân tình phản đối chính là D.O. bị nghi ngờ hút thuốc trong phòng thay đồ - không gian kín có cả các nhân viên hiện trường. Là idol hoạt động lâu năm, công chúng đã dần bớt khắt khe với hình tượng trong sáng 100%, nhưng việc hút thuốc trong phòng kín bị đánh giá là khiếm nhã, gây ảnh hưởng đến người khác. Knet cho rằng SM nên quản lý nghệ sĩ trực thuộc tốt hơn.

Phản ứng của Knet:

- Trong video content tự sản xuất của EXO, chúng ta có thể thấy D.O. đang đứng đằng sau. Nhiều người cho rằng video đã được chỉnh sửa vào khoảng 3h sáng để xóa phân đoạn hút thuốc. Rõ ràng bên tay phải đang cầm đồ vật.

- Uầy, làm việc cật lực từ sáng tinh mơ cơ á.

- Vậy là làm qua đêm luôn, đỉnh. Nhân viên của center 5 cố lên.

- Nhưng hình ảnh cũng không rõ ràng, làm sao chứng minh người ta hút thuốc?

- Tất cả những người nổi tiếng hút thuốc đều từng hút trong nhà. Dù là trong phòng chờ hay trên xe ô tô.

- Cậu này từng có hình tượng lịch sự khỏe mạnh.

- Có người đằng sau nữa kìa, cử xử kiểu gì vậy?

- Là người lớn rồi nên hút thuốc thế nào cũng được, nhưng đừng hút trong nhà.

- Ra ngoài hút được không?

- Hình tượng của nghệ sĩ toàn là thứ giả tạo.