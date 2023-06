EXO trở lại với MV đầy đủ 8 thành viên: Nhạc bắt tai nhưng thành tích chưa khả quan?

Chiều 12/6, EXO cho ra mắt MV Let Me In, mở đường cho album phòng thu thứ 7 Exist. Sản phẩm này đặc biệt được dân tình quan tâm khi thời điểm phát hàng ngay tâm bão 3 thành viên CBX (Chen - Baekhyun - Xiumin) khởi kiện SM. Trước đó, các fan gần như không còn hi vọng vào màn comeback đầy đủ của EXO khi lùm xùm kiện tụng xảy ra và Kai đột ngột nhập ngũ. Nhưng hiện tại, MV Let Me In đã được trình làng với đủ 8 thành viên.

EXO - Let Me In MV

Let Me In mang giai điệu nhẹ nhàng đầy cảm xúc, bản ballad chứa đựng những thanh âm mơ mộng cùng màn khoe giọng ấn tượng của các thành viên EXO. Verse rap được thêm vào một cách tinh tế đầy tính tự sự của bài hát lên cao. Bài hát nói về một tình yêu sâu thẳm, tha thiết muốn được ở bên người thương dù có phải chìm trong biển rộng.

MV Let Me In ghi hình trước khi Kai nhập ngũ

Đây là MV comeback đầy đủ thành viên khiến fan xúc động

Let Me In là những thước phim ấn tượng, phác hoạ câu chuyện riêng của mỗi chàng trai. Màu MV đượm buồn, đầy hoài niệm, nhan sắc 8 thành viên toả sáng từng khung hình. Đây là một trong những sản phẩm hiếm hoi có sự xuất hiện của đầy đủ thành viên, bao gồm cả Kai, được thực hiện trước khi anh chàng lên đường nhập ngũ. MV trước đó đã được công chiếu teaser tại fanmeeting kỷ niệm 11 ra mắt của nhóm.

Phần hình ảnh trầm lắng, nhiều ẩn ý

Phân cảnh của Sehun và D.O. gây sốt MXH

Ngay sau khi MV ra mắt, dân tình vô cùng thích thú trước nét nhạc sâu lắng, đầy ý nghĩa mà EXO đưa đến. Let Me In được đánh giá cao về mặt ca từ, giai điệu dễ nghe, dễ thẩm thấu và khiến người ta muốn replay. Nhưng khác với phản ứng tích cực, thành tích nhạc số giờ đầu của EXO lại chưa thực sự khả quan. Let Me In ra mắt ở thứ hạng #14 Bugs, #94 Genie, #97 MelOn - xếp hạng khá thấp với khi so với những sản phẩm trong quá khứ. MV thu về hơn 1,4 triệu lượt xem sau 5 giờ phát hành. Hiện những chỉ số thành tích vẫn trên đà tăng.

MV thu về hơn 1,4 triệu lượt xem sau 5 giờ phát hành

Nói đi cũng phải nói lại, Let Me In chỉ là ca khúc mở đường cho full album và không được SM đầu tư quảng bá như sản phẩm chủ đề, ở thời gian đầu, ca khúc sẽ tiếp cận với tệp fan trung thành của nhóm. Kể từ năm 2022 đến nay, BXH nhạc số Hàn nghiêng về các nhóm nhạc nữ. Với tình hình rối ren hiện tại, EXO comeback đã là điều đáng mừng, các fan không quá đặt nặng vấn đề cạnh tranh thành tích.

Một số hình ảnh khoe visual điển trai của EXO:

Sehun

Kai

Baekhyun

Chanyeol

D.O.

Suho

Xiumin