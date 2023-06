Baekhyun (EXO) xin lỗi người hâm mộ hậu lùm xùm "hợp đồng nô lệ"

(Ảnh: NME)

Ba thành viên EXO Chen, Baekhyun và Xiumin đã hòa giải các vấn đề liên quan tới hợp đồng cùng công ty giải trí SM Entertainment và ở lại cùng nhóm. Phía SM cũng khẳng định tất cả chỉ là sự hiểu lầm và hiện đã được giải quyết ổn thỏa. Ngay sau thông báo này, Baekhyun cũng là lên tiếng để trấn an người hâm mộ, đồng thời giải thích thêm về những ồn ào liên quan tới hợp đồng trong những ngày qua.

"Cảm ơn vì đã tin tưởng và xin lỗi vì những khó khăn đã gây ra cho các bạn. Tôi vẫn là Baekhyun thôi", nam thần tượng chia sẻ ngắn gọn về lùm xùm "hợp đồng nô lệ".

Sau khi tiếp tục ký hợp đồng, Baekhyun cùng hai thành viên Chen, Xiumin sẽ ở lại cùng EXO. Đây là một tin mừng đối với những người hâm mộ khi có thể tiếp tục thấy các thành viên EXO đồng hành cùng nhau trong tương lai.

Ở thời điểm hiện tại, EXO đang chuẩn bị cho việc phát hành album phòng thu thứ 7 mang tên Exist vào 10/7. Đây là nỗ lực đầu tiên của nhóm sau hai nắm vắng bóng kể từ album đặc biệt Don't Fight The Feeling. Vào tuần trước, nhóm đã cho ra mắt ca khúc B-side Let Me In với đầy đủ các thành viên bất chấp những vấn đề liên quan tới hợp đồng chưa được giải quyết ở thời điểm đó.