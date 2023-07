Bị chỉ trích, Hwasa vẫn biểu diễn phản cảm tại giải Rồng Xanh

Tối 19/7, lễ trao giải Rồng Xanh 2023 đã chính thức được diễn ra, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ khi quy tụ dàn sao đình đám. Bên cạnh kết quả của giải thưởng, những màn trình diễn tại sự kiện cũng trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng. Một trong số đó không thể không nhắc đến sân khấu của Hwasa khi nữ idol vừa nhận không ít ý kiến trái chiều về những màn trình diễn phản cảm.

Cụ thể, Hwasa đã có màn trình diễn đầy sexy, gợi cảm với 2 bản hit Maria và Twit. Dù vừa gây tranh cãi nhưng thành viên MAMAMOO vẫn không tiết chế mà trình diễn trọn vẹn phần vũ đạo bỏng mắt trên sàn của Maria.

Tuy nhiên, máy quay lại lia đến biểu cảm há hốc miệng đầy hài hước, đáng yêu của D.O khiến ai nấy đều phải bật cười. Đáng chú ý, biểu cảm viral của anh chàng được so sánh khá giống với biểu cảm cũng hot hit một thời của Jackson (GOT7), trùng hợp cũng là do xem màn trình diễn của Hwasa.

Biểu cảm hài hước của D.O được so sánh giống y Jackson khi đều xem màn trình diễn của Hwasa

Dù vừa đón nhận cú shock khá lớn nhưng ngay sau đó, thành viên EXO đã hưởng ứng nhiệt tình sân khấu của Hwasa khi nhảy theo giai điệu ca khúc Twit. Ngoài ra, dàn diễn viên cũng cực kỳ hưởng ứng màn trình diễn của nữ idol khi liên tục vỗ tay cổ vũ và lắc lư theo điệu nhạc.

MC quốc dân Yoo Jae Suk, Yuri và Lee Kwang Soo nhảy theo phần trình diễn của Hwasa

Lim Ji Yeon và nữ diễn viên "The Glory"

Suzy và Jung Eun-chae vỗ tay suốt màn trình diễn