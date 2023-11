YG quảng bá nhóm nữ tân binh sơ sài, so với BLACKPINK "một trời một vực"

0h ngày 27/11 sắp tới, BABYMONSTER sẽ chính thức debut với single Batter Up. Sau khi công bố loạt ảnh visual của 6 thành viên Chiquita, Rora, Asa, Rami, Pharita, Ruka, YG đã "thả xích" teaser MV. Đội hình ra mắt BABYMONSTER trong Batter Up lần đầu được xuất hiện hoàn chỉnh, thiếu vắng "át chủ bài" Ahyeon vì lý do sức khoẻ. Mới đây, YG tung poster đếm ngược cho single đầu tay, với tông đỏ - đen chủ đạo, khoe trọn thần thái và tạo hình của 6 tân binh.

YG tung poster Batter Up của BABYMONSTER - đội hình debut lộ diện nhưng bị nhận xét nhạt nhoà, thiếu hài hoà

Nhưng, bấy nhiêu vẫn khiến công chúng hụt hẫng. Là thế hệ kế cận BLACKPINK, nhóm nữ tân binh của YG được quan tâm hơn bao giờ hết. Dù phần nhạc được kì vọng bởi đội ngũ sản xuất mới lạ và giai điệu cực chiến được hé lộ qua teaser, thì về mặt hình ảnh, BABYMONSTER lại được đầu tư sơ sài. Xuyên suốt thời gian giới thiệu Batter Up, nhóm tân binh chỉ được xây dựng một layout về phục trang. Tạo hình của các thành viên không được đánh giá cao, trang phục rườm rà nhiều chi tiết, không thời thượng.

YG chỉ xây dựng 1 layout cho BABYMONSTER, lặp lại tạo hình từ loạt ảnh - video visual đến poster

YG dường như đánh mất phong độ, từ màn lộ diện đầu tiên cho đến vòng tuyển chọn Last Evaluation, YG thành công phủ sóng thông tin về BABYMONSTER. Nhóm dần mất nhiệt vì công ty "om" tân binh quá lâu. Chưa ra MV, concept Batter Up đã gây thất vọng vì chỉ có phông trắng đơn giản. Việc lặp lại tạo hình từ loạt ảnh - video visual đến poster đếm ngược khiến không ít người cảm thấy nhàm chán.

Nhìn cách YG xây dựng hình ảnh cho MV debut BABYMONSTER, nhiều fan thất vọng nhận xét thậm chí còn không bằng một nhóm đến từ công ty nhỏ. BABYMONSTER như một dự án kinh phí thấp, hình ảnh "out date” quay ngược lại thời gian YG chưa có BLACKPINK.

Bình luận của netizen:

- Không thể tin đây là nhóm nữ của YG. Phong độ thời BLACKPINK đâu rồi?

- Đợt BLACKPINK cứ phải là dẫn đầu xu hướng, tân binh mà lên đồ sang chảnh dã man, makeup outfit cực xịn. Sao giờ sang nhóm mới lại trông như 7 năm về trước vậy?

- Vậy chỉ có 1 teaser outfit thôi hả? Tạo dáng tập thể hơi chán. Gà YG được cái nhạc chiến, hợp gu số đông, hợp mảng stream. Làm MV bùng nổ nhiều cảnh quay mạnh mẽ đẹp mắt thì được. Trông chờ vào debut chính thức vậy!!

- Nói ra thì hơi buồn chứ quảng bá debut với teaser nhạt nhoà kiểu này khó hy vọng quá, mong nhạc bùng nổ chứ không là tiếc tài năng mấy nhỏ lắm luôn.

- Mong YG đầu tư cho nhóm chút.

- Lặp lại tạo hình từ đầu tới cuối, cái poster chỉn chu cũng không có nữa…

- Thiếu Ahyeon nhìn không hề cân bên team Hàn luôn. Chắc nhóm mấy em này YG đầu tư ít nhất luôn quá.

- So với BLACKPINK chỉ thấy đau thương thôi. Tạo hình Baemon như debut 7 năm trước vậy.

- Không có cửa mà đặt cạnh BLACKPINK.

So với BLACKPINK, càng thấy rõ YG quảng bá BABYMONSTER sơ sài. Năm 2016, BLACKPINK được quảng bá hình ảnh trong thời gian dài, tần suất lên sóng liên tục. Debut với 2 nhạc phẩm Boombayah và Whistle, BLACKPINK sớm chứng minh đẳng cấp tân binh khủng long bởi độ đầu tư khủng trong MV, bối cảnh lẫn tạo hình. 4 cô gái được xây dựng hình ảnh sang chảnh, thời thượng dẫn đầu xu hướng từ những ngày đầu debut. Trước khi chính thức ra mắt công chúng, các tạo hình - photo concept của BLACKPINK đã không thể đếm xuể.

BLACKPINK debut với 2 single "phá đảo" các BXH âm nhạc, concept girlcrush tạo nên hiện tượng

Loạt ảnh profile - concept ra mắt của BLACKPINK năm 2016:



4 thành viên được chuẩn bị chỉn chu từng hình ảnh, tôn lên màu sắc cá nhân rõ rệt