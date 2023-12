(G)I-DLE cố tình sao chép BLACKPINK

Mới đây, (G)I-DLE đã có sân khấu tại Jingle Ball LA. Tại đây, nhóm nữ nhà CUBE mang đến màn trình diễn bao gồm loạt hit của nhóm. Xuất hiện trong outfit đen mạnh mẽ theo phong cách chiến binh, (G)I-DLE đã mang đến cảm giác tương đồng với BLACKPINK từ mặt tạo hình. Dù đội hình có 5 thành viên, nhưng cũng không tránh được việc bị đặt lên bàn cân so sánh với nhóm nữ toàn cầu.

(G)I-DLE tại Jingle Ball LA mới đây

Từ tạo hình, (G)I-DLE đã mang đến cảm giác "hao hao" với BLACKPINK

Đáng nói hơn cả, sân khấu Jingle Ball LA của (G)I-DLE còn bị tố cố tình sao chép intro How You Like That iconic của BLACKPINK tại Coachella năm nay. Trưởng nhóm Soyeon đảm nhận vai trò khuấy động. Câu nói "What's up Jingle Ball, that it’s (G)I-DLE" lặp lại gần như hoàn toàn ngữ điệu, tông giọng lên xuống của Jennie trong câu nói "Let me hear you f***ing scream". Cùng với động tác phối hợp các thành viên, phần intro của (G)I-DLE bị cư dân mạng chỉ ra giống BLACKPINK đến 80%, không thể là sự trùng hợp.

(G)I-DLE mở màn tại Jingle Ball

BLACKPINK và intro How You Like That

Trên MXH, (G)I-DLE bị nhiều fan Kpop chỉ trích vì cố tình sao chép phong cách biểu diễn của nhóm nhạc khác. Chưa kể, intro của BLACKPINK tại Coachella có độ lan toả cực khủng, trở thành màu sắc riêng biệt. Thậm chí, hashtag #jenchella của Jennie ở thời điểm diễn ra sự kiện còn viral trên khắp toàn cầu bởi sự độc đáo, thần thái thu hút mỗi khi khuấy động sân khấu. Soyeon thu về nhiều ý kiến tiêu cực vì cố tình sao chép Jennie, định hướng nhóm theo hình ảnh của BLACKPINK.

Động tác phối hợp của các thành viên cũng bị chỉ trích vì sao chép

Hashtag #jenchella của Jennie ở thời điểm diễn ra Coachella còn viral trên khắp toàn cầu bởi thần thái riêng biệt, độc đáo

Ý kiến netizen:

- Nhìn như thế này mà bảo không giống? IDLE gần như sao chép BLACKPINK đến 80% nhé.

- Cái màn khuấy động của Jennie viral đến mức iconic như thế ai mà không nhìn ra. Sao chép thì cũng làm cho tới đi.

- BLACKPINK sang bao nhiêu thì tới nhóm này sang chấn bấy nhiêu.

- Cũng không khó hiểu khi Soyeon lại tiếp tục khiến nhóm đi theo con đường của nhóm khác. Thành công như BLACKPINK ai lại không muốn.

- Không bàn đến việc giọng nói của Soyeon giống Jennie, thì động tác của các thành viên là y chang mà?

- (G)I-DLE à, đừng sao chép nữa.