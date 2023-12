Jisoo trải lòng hậu chiến thắng MAMA 2023, hé lộ tương lai của BLACKPINK giữa biến hợp đồng

Vừa qua, người hâm mộ chị cả BLACKPINK Jisoo đã có phen nức nở cùng 3 giải thưởng MAMA cho màn debut bùng nổ của cô nàng trong năm 2023. Sau khi gây bão làng nhạc với Flower và vũ điệu nở hoa trứ danh, Jisoo trở thành cái tên hàng đầu cho các lễ trao giải cuối năm. Tại giải thưởng lớn nhất châu Á năm nay, Jisoo chiến thắng 3 hạng mục Best Female Artist, Best Dance Performance Solo Female và Best Music Video khiến fan không khỏi tự hào. Chiều 30/11, cô nàng livestream chuyện trò cùng BLINK và đã có chia sẻ đáng chú ý, đặc biệt là hé lộ ước muốn cùng tương lai của BLACKPINK.

Jisoo livestream trò chuyện cùng fan hậu chiến thắng MAMA 2023

Jisoo chiến thắng 3 hạng mục Best Female Artist, Best Dance Performance Solo Female và Best Music Video cho Flower

Cụ thể, khi được hỏi về các lễ trao giải cuối năm, Jisoo trải lòng “Cho dù là một mình hay theo nhóm, mình cũng đều rất muốn tham gia lễ trao giải”. Từ lâu, BLACKPINK đã không còn xuất hiện nhiều tại những sự kiện trao giải nội địa. Vắng bóng kể từ 2019, các fan vẫn luôn mong mỏi được thấy 4 cô gái “phá đảo”, xem đi xem lại các sân khấu huyền thoại tại lễ trao giải.

Jisoo gây sốt tại MMAs 2018

Fan vẫn xem đi xem lại những sân khấu trao giải nổi tiếng của BLACKPINK

Tuy nhiên, với định hướng quốc tế cùng lịch trình đặc biệt của những năm qua, BLINK ngầm hiểu sẽ rất khó để thấy nhóm nữ toàn cầu trở lại như thời điểm 2017-2018. Nhất là sau khi kết thúc World Tour Born Pink và vấn đề thảo luận hợp đồng chưa có quyết định cuối cùng.

Jisoo chia sẻ muốn tham dự lễ trao giải và cùng BLACKPINK phát hành các bài hát hay

Đáp lại những hoang mang từ fan, chị cả Jisoo cho biết cô sẽ cố gắng để tham dự một sự kiện trao giải cuối năm nào đó. Đặc biệt, Jisoo rất hi vọng BLACKPINK phát hành những bài hát hay và gặp nhau tại lễ trao giải. Chia sẻ của Jisoo khiến fan không khỏi xúc động, phần nào hé lộ được tương lai 4 cô gái vẫn còn muốn bên nhau. Trước đó, YG đã nhiều lần mập mờ về tình hình tái ký của BLACKPINK, truyền thông Hàn đưa tin 4 thành viên đều đồng ý với việc duy trì hoạt động nhóm.

Kết thúc World Tour đỉnh cao sự nghiệp, hiện tại BLACKPINK đang có quãng nghỉ “xả hơi”, tình hình hợp đồng vẫn chưa có kết luận cuối

Với BLINK, không có gì tuyệt vời hơn được chứng kiến 4 cô gái tiếp tục đồng hành, mở khoá nhiều kỷ lục mới. Dù tương lai khó nói trước, cả Jennie, Jisoo, Rosé và Lisa liên tục bày tỏ ý nguyện đi tiếp bên nhau khiến fan phần nào yên tâm. Kết thúc World Tour đỉnh cao sự nghiệp, hiện tại BLACKPINK đang có quãng nghỉ “xả hơi”, các thành viên cũng thực hiện lịch trình riêng và có nhiều dự định gây bất ngờ cho khán giả.