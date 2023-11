Jisoo nhận ý kiến trái chiều: Giành giải trình diễn vũ đạo xuất sắc dù từng bị chê ''nhảy như robot''?

Lễ trao giải MAMA 2023 đã diễn ra 2 đêm vô cùng thành công tại Nhật Bản. Một trong những nghệ sĩ nhận được nhiều sự chú ý nhất dù không xuất hiện tại lễ trao giải phải kể đến Jisoo (BLACKPINK).

Với ca khúc debut solo Flower, Jisoo đã mang về cho mình 3 giải thưởng MAMA đầu tiên trong sự nghiệp bao gồm: Best Female Artist (Nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất), Best Music Video (MV xuất sắc nhất) và Best Dance Performance Female Solo (Màn trình diễn vũ đạo của nữ nghệ sĩ solo xuất sắc nhất).

Jisoo xuất sắc giành tới 3 giải thưởng tại lễ trao giải MAMA 2023

Tuy nhiên, việc giành giải tại đề cử Best Dance Performance Female Solo lại khiến Jisoo gặp một số tranh cãi. Theo đó ngay từ thời điểm ra mắt MV debut solo Flower, chị cả BLACKPINK đã nhận về những ý kiến trái chiều về khả năng vũ đạo trong MV. Không ít ý kiến ở thời điểm đó cho rằng Jisoo nhảy cứng như ''robot, khúc gỗ" và hoàn toàn bị ''nhấn chìm" bởi dàn vũ công trong MV hay trên sân khấu trình diễn.

Những bình luận khác còn so sánh với các thành viên khác của BLACKPINK khi nhận xét Rosé có giọng hát, Lisa nổi bật với vũ đạo, Jennie biết cách thu hút khán giả nhưng Jisoo thì luôn nhảy như ''trả bài" và chỉ có một điểm mạnh chính là ''nhan sắc tiên tử". Chính vì vậy, khi giành giải thưởng Best Dance Performance Female Solo dành cho màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất, Jisoo bị đánh giá chưa xứng đáng bằng các đề cử còn lại.

Vũ đạo của Jisoo trong MV từng bị nhận xét như… ''robot"

Trước đó sau khi giành 3 giải thưởng tại MAMA 2023, Jisoo đã gửi lời cảm ơn người hâm mộ trên story Instagram cá nhân: ''Hôm nay thực sự là một ngày hạnh phúc với mình vì mình được nhìn thấy tuyết và nghe rất nhiều tin vui. BLINKS ơi, cảm ơn các bạn đã luôn khiến mình hạnh phúc. Mình nghĩ năm nay là một năm trọn vẹn với mình. Đây là album solo đầu tiên của mình - ME. Cảm ơn các bạn đã chờ đợi và yêu mến Flower''.