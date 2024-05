Nhảy mệt đến mức nằm vật ra sàn, nam thần Kpop "đứng hình 2 giây" vì bị cả nhóm bỏ lại một mình trên sân khấu!

Vừa qua, SEVENTEEN đã kết thúc đợt quảng bá cho ca khúc chủ đề Maestro của Best Album: 17 Is Right Here, với sân khấu cuối cùng lên sóng Inkigayo. Trong hơn 2 tuần quảng bá, Maestro mang về 4 cúp âm nhạc. Nhóm nam triệu bản cũng kéo dài kỷ lục doanh thu với gần 3 triệu bản bán ra trong tuần đầu cho phiên bản Best Album, góp mặt trên BXH Billboard 200 ở vị trí #5. Thành tích nổi bật ở năm thứ 9 sự nghiệp khiến fan tự hào không thôi.

SEVENTEEN hoàn thành sân khấu cuối cùng quảng bá cho Maestro trên Inkigayo

Không chỉ nâng tầm thành tích, SEVENTEEN còn nổi tiếng hơn qua từng đợt comeback. Tất cả là nhờ việc chăm chỉ hoạt động, không những làm tốt công việc thần tượng mà còn rất tâm huyết sáng tạo content, "tấu hài" cho fan xem. Gần đây, thành viên Mingyu của SEVENTEEN nổi lên như một hiện tượng mạng nhờ visual nam thần, body vạm vỡ chuẩn "chồng quốc dân" của các chị em.

Mingyu nổi như một hiện tượng, được chị em nhận làm chồng khi xuất hiện tại Paris Fashion Week

Phân đoạn cởi trần khoe múi trong MV LALALI rần rần MXH những ngày qua

Nhiều hình ảnh của Mingyu viral "thoát vòng fan", lan toả đến cả những người qua đường ít theo dõi Kpop. Đẹp trai lai láng là thế, nhưng Mingyu khi ở cùng SEVENTEEN lại là "thánh hề" chính hiệu.

Mới đây, khoảnh khắc nam thần Kpop nằm vật trên sàn diễn ngay sau khi kết thúc sân khấu đang khiến MXH rần rần. Trong stage cuối cùng quảng bá cho Maestro trên Inkigayo, Mingyu đã dùng hết 200% năng lượng cho việc biểu diễn. Anh chàng vô cùng năng động, đúng chuẩn một chú "cún bự" nhiệt huyết như fan vẫn thường hay miêu tả.

Cận cảnh Mingyu trên sân khấu Maestro tại Inkigayo

Ngay khi kết thúc mang trình diễn, Mingyu nằm vật ra sàn vì quá mệt. Hình ảnh khiến fan tự hào vì idol đã cống hiến đến mức năng lượng cuối cùng. Quả thực, vũ đạo của SEVENTEEN luôn ở mức phức tạp và khó nhằn bậc nhất. 13 chàng trai cũng liên tục thử thách bản thân, nâng độ khó qua mỗi lần comeback. Maestro là một bài nhảy tốn sức ngay từ đầu, với những phân đoạn phải sử dụng kỹ thuật chân cực phức tạp. Thậm chí SEVENTEEN còn mang tap dance vào làm điểm nhất cho ca khúc "nhạc trưởng" này.

Sân khấu Maestro hoành tráng của SEVENTEEN

Khó nhằn và tốn sức nhất chính là phân đoạn tap dance điểm nhấn

Mingyu kết bài đầy thần thái

Cực kỳ năng động trên sân khấu

Những tưởng sẽ có thêm hình ảnh kính nghiệp đầy cảm xúc. Nhưng không, là thành viên hay bị anh em "dí" nhất nhóm, Mingyu lần nữa bị SEVENTEEN... biến thành trò đùa. Pha xử lý của SEVENTEEN khiến fan có phen cười bò. Sau khi chào khán giả, tất cả 12 thành viên không thèm chờ Mingyu, đi vào hậu trường để lại một mình chồng quốc dân nằm bơ vơ trên sân khấu. Phát hiện mình bị anh em bỏ lại, Mingyu biểu cảm "xịt keo", vừa xấu hổ vừa hài hước rời sân khấu.

Kết thúc màn trình diễn, Mingyu nằm vật ra sàn vì quá mệt

Bị anh em "bỏ rơi", Mingyu nằm một mình trên sân khấu

Khoảnh khắc được fan truyền tay nhau không biết nên thương hay nên cười. Luôn là Kim Mingyu - nạn nhân trong mọi trò đùa của SEVENTEEN. Với nonfan, Mingyu là nam thần vạn người mê. Chứ với người hâm mộ ruột của nhóm, hình ảnh Mingyu bị trêu chọc đã không còn quá xa lạ. Anh chàng cũng rất hưởng ứng, không bao giờ khó chịu. Tính cách tốt bụng, đôi phần "ngố ngố" của Mingyu hoàn toàn đối lập với hình tượng ngầu lòi, đầy khí chất trên sân khấu.