NewJeans bị tố đạo nhạc ngay trước thềm comeback, một ca khúc Vpop cũng được réo tên!

Để hâm nóng cho màn comeback sắp tới đây, NewJeans đã tung ra MV Bubble gum vào ngày 26/4. Đây là thời điểm mà màn đấu tố giữa "mẹ đẻ" Min Hee Jin cùng tập đoàn HYBE đang lên đến đỉnh điểm. Chính vì vậy, sự tái xuất của NewJeans cũng được chú ý nhiều hơn. MV đậm chất thanh xuân vườn trường trên nền nhạc nhẹ nhàng, khác hẳn với các bản hit trước khiến các fan vô cùng thích thú.

Bubble gum được NewJeans tung MV vào ngày 26/4 vừa qua

Tuy nhiên, chỉ còn ít ngày nữa là NewJeans sẽ chính thức comeback cùng single How sweet thì nhóm lại bất ngờ bị tố đạo nhạc. Theo đó, Bubble gum được cho là giống với ca khúc Easier said than done của nhóm nhạc jazz funk người Anh - Shakatak. Đích thân tài khoản của Shakatak cũng thừa nhận điểm giống nhau giữa hai ca khúc và sẽ tiến hành tìm hiểu thêm.

Clip so sánh giữa Bubble gum và Easier said than done

Shakatak cũng thừa nhận điểm giống nhau giữa 2 ca khúc và đang tiến hành tìm hiểu. Bên cạnh đó, nhóm cũng cảm ơn mọi người đã chia sẻ thông tin và bất ngờ khi biết nhóm vẫn còn có nhiều fan tuyệt vời ở Hàn Quốc

Bên cạnh đó, một YouTuber đã làm một clip so sánh giữa Easier said than done và Bubble gum với kết quả cho thấy rằng tiến trình hợp âm hoàn toàn khác nhau. Cuối cùng, YouTuber này kết luận ca khúc của NewJeans không đạo nhạc. Người này cũng cho biết sở dĩ nghi vấn đạo nhạc dấy lên vì người nêu ra vấn đề đã mashup hai bài lại để làm cho nó giống nhau. Có thể, Bubble gum đã sử dụng sample của Easier said than done nhưng trên trang web bản quyền cũng như phần credit của MV đều không thể hiện việc ca khúc của NewJeans đăng ký lấy sample từ tiền bối. Dù vậy, đây mới chỉ là ý kiến cá nhân của một YouTuber chứ cả hai bên đều chưa đưa ra kết luận chính thức nên vụ việc vẫn nhận được nhiều sự quan tâm.

Một YouTuber làm clip so sánh để khẳng định NewJeans không đạo nhạc

Easier said than done là một bản hit lớn của Shakatak được ra mắt từ tận năm 1981. Sau nhiều lần thay đổi thành viên, nhóm nhạc người Anh này vẫn còn hoạt động cho đến tận bây giờ.

Shakatak ra mắt từ năm 1980

Đội hình 4 thành viên hiện tại

Trước đó, khi Bubble gum phát hành, fan yêu nhạc Việt Nam cũng cho rằng đoạn hát nói của ca khúc này khá giống với bài hát Đố anh đoán được mà Bích Phương đã ra mắt từ năm 2021. Tuy nhiên, một số ý kiến phản biện rằng đây là cách hát quen thuộc của nhiều ca khúc trước đó chứ không chỉ riêng Đố anh đoán đượ c hay Bubble gum .

Đố anh đoán được MV - Bích Phương

Netizen cũng nhận ra điểm tương đồng giữa hit của Bích Phương và NewJeans

Netizen cũng có ý kiến trái chiều trước nghi vấn đạo nhạc của NewJeans:

- Hôm qua đọc comment thì nói Bubble gum đạo nguyên chorus nên đi tìm nghe Easier said than done thử. Nghe xong kiểu ba chấm. Cách giai điệu tiến triển của cả hai rất là khác, Bubble gum có một kiểu lên đều cao trào trong khi bài Easier said than done thì phát triển từ tốn và không có về cao trào. Cách swing của giai điệu, tiết tấu, cách nhấn, ngắt đều khác. Rồi mà nói đến phần phối khí, sản xuất thì thôi còn khác nữa.

- YouTuber nghe không thấy giống nhưng chính chủ bài hát lại thấy giống, kì ghê thôi người ngoài nêu ý kiến bàn ra thế thôi còn lại để người trong cuộc giải quyết đi.

- YouTuber kết luận Bubble gum không đạo nhạc, nghe tưởng đâu nhạc sĩ hay hội đồng thẩm định âm nhạc nào kết luận á.

- Mà mấy cái này producer làm bài đó có lên tiếng đính chính không nhỉ? Mua - lấy sample hay đạo thì người đó biết rõ nhất chứ nhỉ?

- Này thì phải hỏi producer chứ đừng tấn công NewJeans nha!