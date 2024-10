Tối 24/10, Vương Anh Tú chính thức phát hành MV Hai Người Đau Bốn Người Hạnh Phúc. Câu chuyện trong MV được viết tiếp đoạn kết còn dang dở ở phần một mang tên Không Phẩy Tám Phần Trăm được phát hành trước đó. Sau thành công của phần đầu tiên, Vương Anh Tú tiếp tục chọn con đường ít người đi ở thời điểm hiện tại - làm MV phim ngắn dài gần 10 phút. Trong MV mới lần này, hành trình của Tú và người yêu - An đi theo nhiều ngã rẽ, mang nhiều cú twist.

MV Hai Người Đau Bốn Người Hạnh Phúc - Vương Anh Tú

Mở đầu MV, Tú và An lần đầu chạm mặt sau nhiều năm chia tay. Kể khi biết An hiến sụn để mình có thể chơi lại bóng đá, Tú luôn suy tư và buồn đau. Anh nhớ mong về những kỷ niệm xưa cũ, thậm chí còn lạnh nhạt với người yêu hiện tại. Trong khi đó, An đã vượt qua những đổ vỡ sau chia ly. Mỗi ngày cô luôn dành hết tập trung cho sự nghiệp, cuộc sống cũng hạnh phúc khi bên cạnh Hải.

Biến cố tiếp tục đến với An trong một lần cùng Hải đi gặp khách hàng, An bị cướp sợi dây chuyền. Vì lao vào tên cướp để bảo vệ cho An, Hải bị tấn công và bị thương nặng đến mức đứt gân cánh tay, khó có thể cầm dao phẫu thuật. Đây là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời một bác sĩ.

Một lần nữa, An rơi vào tình cảnh éo le khi chứng kiến người thương gặp nạn. Vượt qua tình cảnh hiểm nghèo, bác sĩ Hải xuất viện, liền cầu hôn An. An xúc động bật khóc, vì sau những khó khăn, Hải luôn luôn ở cạnh, chăm sóc và lo lắng từng chút cho cô. Cô hiểu đây là người luôn vì mình mà hết lòng hy sinh, đáng tin tưởng để gửi gắm cuộc đời. Cô đồng ý, và rồi đám cưới diễn ra ngay sau đó.

Vương Anh Tú ở bên người yêu mới nhưng luôn nhớ về người yêu cũ

Những khoảnh khắc hạnh phúc luôn hiện hữu trong tâm trí anh

Biết được người từng thương sắp lên xe hoa, Tú xuất hiện gửi lời chúc mừng đến An. Sau tất cả những thăng trầm, cả hai trao nhau cái ôm thật chặt và những lời chúc hạnh phúc vì đã từng là một phần thanh xuân của nhau.

Vương Anh Tú đến gặp người yêu cũ lần cuối trong ngày đám cưới

Hai Người Đau Bốn Người Hạnh Phúc thuộc thể loại ballad thất tình, vốn là thế mạnh và là "signature" của Vương Anh Tú. Với chất giọng ấm áp, sâu lắng, đặc biệt là cách xử lý nhạc đầy tinh tế, Vương Anh Tú một lần nữa chạm tới nỗi lòng người nghe.

Chia sẻ về ý tưởng viết nên ca khúc, Vương Anh Tú cho hay các chất liệu đều lấy từ cuộc sống: "Tú thấy sau chia tay, có rất nhiều người chìm đắm trong sự cô đơn. Hay có nhiều người cũng cô đơn ngay trong chính mối quan hệ của mình. Vì nhiều lý do, họ không dám thoát khỏi vòng luẩn quẩn. Đôi khi vì thói quen, hay cứ nghĩ đến việc cả hai không còn bước tiếp, quen thêm một người mới là khó chịu.

Điều đáng nói, họ không nhận ra được việc cả hai đang không cùng tần số. Nếu chia tay, sẽ có cơ hội gặp một người khác, nếu may mắn phù hợp thì sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Lúc này khi vô tình gặp lại người cũ, cả hai vẫn thoải mái vì đã từng có quãng thời gian thanh xuân trải qua cùng nhau".

Nam ca/nhạc sĩ cũng gây ấn tượng mạnh với khả năng diễn xuất ngày càng được cải thiện. Trong đó phân cảnh hội ngộ và khóc trước mặt người yêu cũ gây nhiều chú ý: "Tú nghĩ bạn diễn của mình đã đóng nhiều cảnh khóc rồi, nhưng với Tú, đây là lần đầu diễn cảnh khóc trong các sản phẩm nghệ thuật. Một phần nhờ bạn diễn quá ăn ý, phần nhiều vì câu chuyện này được chính mình trải qua nên đã rơi nước mắt, cảm giác sống và mang bản thân mình vào vai diễn rất đã, rất tuyệt vời".

Vương Anh Tú lần đầu đóng cảnh khóc trong MV

Phân cảnh này đối với nam ca/nhạc sĩ cũng vô cùng đáng nhớ

Nhìn lại một chặng đường vừa qua với 2 MV phim ngắn, Vương Anh Tú cho hay mình phần nào đã "hoàn thành KPI" trong năm 2024. Tuy nhiên anh cũng khẳng định, vẫn còn nhiều điều để bật mí với khán giả trong thời gian tới.