Cái khó của Chị Đẹp mùa 2

30 Chị Đẹp ra MV chủ đề kém nhiệt

Tối 24/10, MV chủ đề của Chị Đẹp Đạp Gió 2024 - Ngôi Sao Giữa Thiên Hà đã chính thức trình làng. MV lên sóng ngay trước thềm phát sóng tập đầu tiên của chương trình, quy tụ 30 Chị Đẹp mùa 2 bao gồm: Mỹ Linh, Ngọc Ánh, Thu Phương, Minh Tuyết, Phương Thanh, Tóc Tiên, Phạm Quỳnh Anh, Ái Phương, Bùi Lan Hương, Minh Hằng, Thiều Bảo Trâm, Vũ Ngọc Anh, Ngọc Phước, Đồng Ánh Quỳnh, Thảo Trang, Gil Lê, Xuân Nghi, Hạnh Sino, Thuý Hiền, Tuimi, Dương Hoàng Yến, Hậu Hoàng, Thu Ngọc, Châu Tuyết Vân, Ngọc Thanh Tâm, Maitinhvi, Kiều Anh, MisThy, Hoàng Yến Chibi.

Ngôi Sao Giữa Thiên Hà - MV Chủ đề Chị Đẹp Đạp Gió 2024

Lấy cảm hứng từ hình tượng chiến binh, khắc hoạ hành trình “đạp gió" – nơi các nghệ sĩ nữ ở nhiều lĩnh vực, tự thử thách mình lấy lại hào quang. Về phần âm nhạc, Ngôi Sao Giữa Thiên Hà được đội ngũ làm nhạc hot nhất thị trường hiện nay - S.HUBE Label đảm nhận. Hứa Kim Tuyền, cũng là giám đốc âm nhạc của Chị Đẹp Đạp Gió là người “chấp bút", sản xuất chính.

Về phần hình ảnh, NSX quyết đầu tư tất tay, cùng Đinh Hà Uyên Thư mang đến 1 MV đẹp lung linh với 5 set design tiêu tốn tiền của. So với MV chủ đề mùa 1, có thể nhận thấy sự nâng cấp về phần visual trong Ngôi Sao Giữa Thiên Hà. Chỉ với việc thay đổi đến 5 tạo hình - concept đã là bước tiến lớn. Do đó, khi MV này lên sóng, các fan Chị Đẹp đã phải sửng sốt trước phần nhìn “vừa Hàn Quốc mà vừa Âu Mỹ".

Các fan Chị Đẹp đã phải sửng sốt trước phần nhìn “vừa Hàn Quốc mà vừa Âu Mỹ"

30 Chị Đẹp trong 1 khung hình

Song, Ngôi Sao Giữa Thiên Hà đang chứng kiến 1 sự “nguội lạnh" trên các nền tảng. Sau nửa ngày lên sóng, MV chỉ thu về 200 nghìn lượt xem, lọt top trending ở thứ hạng thấp. Về độ thảo luận, Ngôi Sao Giữa Thiên Hà lép vế hơn hẳn so với Nơi Bình Minh Đầy Nắng - MV chủ đề mùa 1 ở ngày đầu ra mắt. Thậm chí, khi so với Moonlight, sản phẩm debut của nhóm nhạc Chị Đẹp LUNAS, hiệu ứng cũng không bằng.

Xuân Nghi chiếm trọn topic thảo luận về MV Đạp Gió

Topic thu hút nhất liên quan đến MV chủ đề của Chị Đẹp Đạp Gió là Xuân Nghi. Trở lại ở tuổi 30, Xuân Nghi khiến dân tình choáng ngợp bởi sự đa tài và sức hút tự nhiên khi cô trình diễn. Verse rap của Xuân Nghi trong bài hát chủ đề cũng là phân đoạn được đánh giá cao nhất. Visual như búp bê sứ, khí chất thần tượng bẩm sinh và khả năng “nhả chữ" giúp Xuân Nghi chiếm trọn spotlight dù 2 câu rap chiếm chưa đến 10 giây trong tổng thể.

Mỹ Linh quyền lực ở phân cảnh mở màn

Minh Hằng xinh như tiên tử

Tóc Tiên hoá beauty queen

Và thế là… hết. MV Chị Đẹp tôn vinh trọn vẹn nhan sắc các Chị Đẹp. Minh Hằng như tiên tử, Tóc Tiên hoá beauty queen, Mỹ Linh vẫn quyền lực như thế. Nhưng tất cả là chưa đủ để khiến khán giả phải ngoái lại xem MV này nhiều lần. Âm nhạc, là một điểm trừ. Mặc dù fan Chị Đẹp nhận xét bản phối và hình ảnh “vừa Hàn Quốc vừa Âu Mỹ", nhưng công tâm mà nói, tổng thể sản phẩm được phần visual cứu vớt rất rõ.

Sáng tác của Hứa Kim Tuyền ứng dụng những chất liệu âm nhạc trending trên thị trường như euro pop, EDM,... cốt để mang đến sự “quốc tế" cho bài hát, nhưng lại trôi tuột. Phần produce có sự tham gia của bộ đôi hit maker Gen Z WOKEUP - 2pillz thổi thêm một cơn gió mới, hiện đại hơn tuy nhiên có chút khiên cưỡng. Xét riêng về âm nhạc, ca khúc chưa đủ sức thuyết phục và khiến khán giả chờ đợi sự bùng nổ ở mùa 2.

Xét riêng về âm nhạc, ca khúc chưa đủ sức thuyết phục và khiến khán giả chờ đợi sự bùng nổ ở mùa 2

Dù có đến 30 nghệ sĩ nữ tham gia, được ekip hàng đầu thị trường làm nên MV này, thì ngoài fan Chị Đẹp, công chúng đang không mấy quan tâm đến Ngôi Sao Giữa Thiên Hà. Những ngày gần đây, cư dân mạng vẫn đang tập trung vào chủ đề hot nhất - 2 concert của 63 Anh Trai diễn ra ngày 19/10. Đứng trước cơn bão làm thay đổi cục diện làng nhạc, Chị Đẹp Đạp Gió 2024 “kém nhiệt" hơn hẳn. Đây là thực tế phải nhìn nhận.

Cái khó của các Chị Đẹp

Ở mùa 1, khi lần đầu khán giả Việt tiếp xúc với dạng thức để 30 sao nữ hàng đầu cùng tham gia 1 game show “sống còn", cùng nhau luyện tập, biểu diễn giành ngôi vị debut, đã tạo ra một cơn sốt. Mọi content từ chương trình, nhất là MV chủ đề khiến mọi người “FOMO" (hội chứng sợ bỏ lỡ). Nhưng đến nay, Chị Đẹp không còn giữ được sức hút ban đầu.

So với mùa 1

... Chị Đẹp mùa 2 hạ nhiệt đáng kể

Ngay từ thời điểm công bố chương trình, Chị Đẹp Đạp Gió 2024 đã không thể đọ lại hiệu ứng truyền thông của 2 show Anh Trai. Ngay lúc chương trình chưa chiếu, các nghệ sĩ nữ đã cùng nhau chia sẻ cuộc sống luyện tập, tương tác rôm rả trên các trang MXH. Chị Đẹp chật vật gây chú ý, vẫn kém nổi dù “ê hề” content từ Nhà Chung.

Các Chị Đẹp ra nhiều content từ Nhà Chung, nhưng vẫn lép vế trước 63 Anh Trai

Tính đến nay, 2 sự vụ ồn ào nhất của Chị Đẹp Đạp Gió 2024 là đồn đoán bất hoà, thiên vị giữa Minh Hằng - Tóc Tiên và lùm xùm Minh Tuyết bỏ về ở concert Chông Gai. Tuy nhiên, những tin tức này trôi nổi 1 thời gian trong vòng fan chương trình, không đủ sức “viral thoát vòng". Chị Đẹp Đạp Gió 2024 tổ chức họp báo, ra MV chủ đề ngay giữa tâm điểm thuộc về 2 concert đi vào lịch sử nhạc Việt. Bị chiếm spotlight là điều đương nhiên.

Hiệu ứng của 63 Anh Trai bao trùm khắp làng nhạc, đánh chiếm top trending, bảng xếp hạng và cả những diễn đàn giới trẻ. Việc có 2 show “sống còn" cho các nghệ sĩ nam - đủ mọi lứa tuổi thể hiện bản lĩnh thay đổi toàn bộ cục diện làng giải trí. Các fandom bắt đầu hình thành, vận hành như cách mà các nền giải trí phát triển đã và đang làm.

Việc có 2 show “sống còn" cho các nghệ sĩ nam - đủ mọi lứa tuổi thể hiện bản lĩnh thay đổi toàn bộ cục diện làng giải trí

Rõ ràng, Chị Đẹp mùa 1 bắt đầu trước nhưng không thể làm được điều trên. Lý do xuất phát từ căn nguyên của “văn hoá fandom", vốn được hình thành tại Hàn Quốc - với số lượng áp đảo là fan nữ yêu thích nghệ sĩ nam. 2 chương trình Anh Trai mở ra cơ hội cho nghệ sĩ nam phủ sóng, thu hút số lượng lớn fan vốn “đu idol" quốc tế quay trở về với sao nội địa. Fandom không chỉ duy trì trong khuôn khổ chương trình, mà còn ủng hộ nghệ sĩ sau này.

Fan 2 show Anh Trai vẫn "chiến" nhau căng cực khi concert Hà Nội tổ chức cùng tháng

Đến hiện tại, khi cả 2 chương trình Anh Trai đã hết, thì những fandom mới nổi của 63 Anh Trai vẫn đang hoạt động sôi nổi. Thậm chí còn phát sinh thêm nhiều trận chiến “căng đét" hơn khi concert Hà Nội của cả 2 show sắp diễn ra. Chị Đẹp Đạp Gió 2024 lên sóng tập đầu tiên vào ngày 26/10, có nguy cơ tiếp tục bị hiệu ứng của 63 Anh Trai lấn át.

Mong chờ gì ở Chị Đẹp Đạp Gió 2024?

Đứng trước sự áp đảo của dàn Anh Trai, 30 Chị Đẹp có nhiều điều đáng mong đợi như dàn thí sinh gồm những sao nữ hàng đầu. Sự trở lại của 2 “chị đại" Mỹ Linh, Thu Phương cùng những “chị lớn" Minh Tuyết, Phương Thanh, Ngọc Ánh, Phạm Quỳnh Anh,... Loạt tên tuổi giải trí top đầu showbiz Việt như Minh Hằng, Tóc Tiên,... hay các nhân tố mới sẽ tạo sự hài hước như MisThy, Hậu Hoàng,...

30 Chị Đẹp có nhiều điều đáng mong đợi như dàn thí sinh gồm những sao nữ hàng đầu

Tương tác của 30 sao nữ tại show là điều thu hút khán giả. Nhìn lại mùa 1, cư dân mạng đã có dịp “hóng drama" mệt nghỉ. Sự chênh lệch về độ tuổi, lĩnh vực chuyên môn của các Chị Đẹp sẽ tạo nên nhiều tổ hợp biến hoá khó lường, đem lại nhiều sự bất ngờ. Và việc có 30 sao nữ cùng ở chung trong kí túc xá, đều là nữ nghệ sĩ có cá tính cao thì việc xảy ra xung đột là tất yếu. Liệu chương trình có đủ drama giúp thu hút tương tác, bên cạnh những màn trình diễn?

Chị Đẹp mùa 2 có đủ để bùng nổ?

Trở lại mùa 2 với ekip mới so với mùa 1, âm nhạc được đảm bảo bởi Hứa Kim Tuyền, sân khấu Đinh Hà Uyên Thư “cầm trịch", Chị Đẹp Đạp Gió hứa hẹn là sân chơi âm nhạc - trình diễn trẻ trung hơn rất nhiều. Thế nhưng sức hút từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cùng show đối thủ là Anh Trai Say Hi là quá lớn, chính sự cạnh tranh đã giúp 2 bên cùng giữ được nhiệt cho show. Còn Chị Đẹp, đối trọng là Rap Việt của NSX đối thủ vốn không cùng tệp khán giả, thậm chí cũng đang nhận phản ứng khá thờ ơ thì liệu khi lên sóng, Chị Đẹp mùa 2 có đủ để bùng nổ? Câu trả lời sẽ có sau khi tập 1 Chị Đẹp Đạp Gió mùa 2 lên sóng vào tối 26/10.