Nghệ sĩ gốc Việt đầu tiên biểu diễn tại Coachella, chia sẻ đầy tự hào về cộng đồng người Việt

Sáng 17/1, Coachella 2024 thông báo line-up chính thức, gồm những cái tên đình đám của làng nhạc thế giới như Lana Del Rey, Doja Cat, Tyler,... Với fan Kpop, đáng chú ý khi có đến 3 đại diện xuất hiện ATEEZ, LE SSERAFIM và The Rose. Đặc biệt, lần đầu tiên một nghệ sĩ gốc Việt tham gia line-up của lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh - thuy. Trên trang cá nhân của mình, chủ nhân bản hit toàn cầu girls like me don't cry tự hào là người gốc Việt, chia sẻ tin vui đến người hâm mộ.

Bài đăng của thuy chia sẻ về tin vui Coachella

Cụ thể, thuy chia sẻ: "...Chúng tôi đã làm được. Điều này là nhờ sự ủng hộ của tất cả các bạn, đây là một chiến thắng đối với tôi và cộng đồng người Việt. Hẹn gặp các bạn tại sa mạc". Dưới phần bình luận, Min cũng để lại lời chúc mừng với cô em gái thân thiết. Min và thuy từng hợp tác trong girls like me don't cry (bản remix). Cả hai quay MV tại Singapore, để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ đầu năm ngoái.

Min để lại lời chúc cho cô em thân thiết

thuy (thuymusic) là một nữ ca sĩ gốc Việt hoạt động tại Mỹ. Theo đuổi dòng nhạc RnB thời thượng, thuy gây ấn tượng với giọng hát trong trẻo, cuốn hút được ví như Ariana Grande. Hit lớn nhất của thuy chính là girls like me don't cry gây sốt suốt năm qua, ca khúc còn lọt top 10 giai điệu hịnh thành nhất TikTok toàn cầu năm 2023. Nhạc của thuy còn từng xuất hiện trong playlist yêu thích của em út BTS Jung Kook.