Nữ ca sĩ gốc Việt có ca khúc được Jungkook (BTS) yêu thích, gây sốt vì giọng hát giống Ariana Grande

Tháng 11/2022, Thuy (thuymusic) - nữ ca sĩ gốc Việt bỗng trở thành hiện tượng âm nhạc với ca khúc mang tên Girls Like Me Don't Cry gây bão TikTok. Sở hữu gu âm nhạc thời thượng đậm chất Âu Mỹ, Thuy gây ấn tượng với giọng hát trong trẻo, cuốn hút được ví như Ariana Grande. Mới đây nhất, fan Kpop tiếp tục dậy sóng khi nhạc của Thuy xuất hiện trong danh sách yêu thích của Jungkook (BTS).

Thuy là chủ nhân của hit TikTok Girls Like Me Don't Cry

Trong buổi livestream mới đây, Jungkook đã mang đến list nhạc anh chàng yêu thích và cover giao lưu một số bài hát. Sau quyết định khóa Instagram cá nhân khiến fan hoang mang, Jungkook chọn nền tảng Weserve để thường xuyên gặp gỡ, tương tác với người hâm mộ. Với sức hút của thành viên đông fan nhất nhì nhóm nhạc toàn cầu, Jungkook trending quốc tế chỉ với livestream giao lưu cùng Army, thậm chí anh chàng còn ngủ quên ngay khi đang nói chuyện với fan.

Jungkook trong livestream mới đây với visual điển trai đầy lãng tử

Fan Việt hẳn tự hào khi anh chàng em út BTS đã bật nhạc của nữ ca sĩ gốc Việt Thuy ngay trong livestream. Thuy không giấu được sự phấn khích khi được ngôi sao hàng đầu biết đến. Cô nàng đã chia sẻ tin vui này lên MXH và nhận được lời chúc mừng từ đông đảo fan Kpop. Ca khúc được Jungkook chia sẻ mang tên 111, một ca khúc được Thuy sáng tác. Âm nhạc của cô nàng có giai điệu RnB nhẹ nhàng, thư giãn, được fan Jungkook nhận xét chính xác là thể loại mà nam thần tượng yêu thích.

Thuy khoe khoảnh khắc Jungkook bật nhạc của cô trong livestream

Jungkook cực kì phấn khích

Thuy tên thật là Trần Thị Thu Thuỷ, được biết đến với nghệ danh thuy, là một ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ gốc Việt sống tại Los Angeles, California. Cô sinh năm 1991 và bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 2021 với EP debut I Hope You See This, có ca khúc Universe thu về hàng chục triệu lượt stream trên các nền tảng. Thuy bắt đầu được khán giả biết đến rộng rãi khi Girls Like Me Don't Cry viral trên TikTok, cuối năm 2022, cô nàng cũng đã về Việt Nam biểu diễn.

Thuy có phong cách đậm chất nghệ sĩ Âu Mỹ

Nguồn: TikTok nhân vật