Jungkook cover hit của Sam Smith nhưng bị chê: "Nghe sượng với không rõ lời"?

Trong buổi livestream này, Jungkook để mái tóc dài lãng tử, quay nghiêng hẳn mặt về góc tối về mang đến bản cover Unholy. Ca khúc Unholy là bản hit mới nhất của Sam Smith kết hợp với Kim Petras, từng vươn lên vị trí Quán quân BXH Billboard Hot 100 trong nhiều tuần lễ, giai điệu cũng viral trên khắp các nền tảng MXH.

Màn kết hợp ấn tượng này cũng mang về cho cả hai 1 đề cử tại Grammy 2023 cho Best Pop Duo/ Group Performance (Màn trình diễn giọng Pop song ca/ nhóm xuất sắc nhất) cũng như đề cử Song of The Year (Ca khúc của năm) tại BRIT Awards 2023.

Jungkook cover Unholy của Sam Smith

Có thể thấy, do là màn trình diễn ngẫu hứng để tặng fan khi giao lưu, Jungkook đã hát Unholy không thực sự nghiêm túc. Nhiều phân đoạn bị dính chữ, không rõ lời. Cũng phải thông cảm cho Jungkook khi Unholy vốn đã được một giọng ca quá ấn tượng của Sam Smith trình diễn, đây là một ca khúc cũng không dễ để hát. Thế nên, việc Jungkook không thể chạm đến được tầm của Sam Smith khi hát Unholy là điều dễ hiểu.

Jungkook bị chê khi cover hit của Sam Smith

Không nói đến những lời khen đến từ người hâm mộ BTS và Jungkook, phần trình diễn ngẫu hứng của nam ca sĩ sinh năm 1997 nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người khẳng định chất giọng của Jungkook không hợp với việc hát nhạc USUK, kể cả lần cover We Don't Talk Anymore trước đó. Netizen cũng chỉ ra Jungkook hát Unholy nặng nề, bị "sượng", thậm chí không rõ lời.

Tuy nhiên cũng có nhiều bình luận bênh vực Jungkook rằng đây chỉ là buổi livestream giao lưu, hát tặng fan mà thôi nên không nên đánh giá quá khắt khe.

- Nói thật là giọng Jungkook không bao giờ hợp vibe USUK đâu, nghe sượng quá!

- Chê nha, Kpop mà hát USUK nghe không suông, bài này nổi rồi xin không cần ai đó cover để nổi thêm hơn đâu ạ!

- Nghe sượng với cả chả rõ lời nữa... Hông ấy đừng cover nữa được không ạ?

- Khắt khe quá vậy, chỉ là livestream chơi chơi thôi mà? Có duyên ghê?