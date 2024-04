Mới đây, netizen bất ngờ đào lại một khoảnh khắc mà Sana nhóm TWICE gặp sự cố khi đang biểu diễn trong tour lưu diễn toàn thế giới. Cụ thể, ở thời điểm đó, TWICE đang thể hiện ca khúc Dance the night away với Sana biểu diễn phân đoạn của mình ở vị trí trung tâm. Khi định lùi về phía sau, nữ idol bất ngờ vấp ngã ngay trên sân khấu. Em út Tzuyu là người bước lên thế chỗ Sana lập tức bị giật mình rồi bụm miệng cười, thậm chí khán giả còn nghe rõ tiếng cười của Tzuyu khi đang hát.

TWICE biểu diễn Dance the Night Away (Sana vấp ngã ở 1:20)

Cận cảnh sự cố của Sana...

... và biểu cảm của Tzuyu

Không chỉ có Tzuyu mà tất cả các thành viên còn lại đều không thể nhịn cười trước "sự cố" của Sana, còn chính chủ chỉ biết cười xoà để hoàn thành tiếp màn biểu diễn.

Dù là sự cố trên sân khấu nhưng netizen lại cảm thấy khá hài hước trước biểu cảm của các thành viên, đặc biệt là Tzuyu. Cứ ngỡ bị ném đá nhưng em út TWICE lại có thêm "meme" để đời. Bên cạnh đó, cũng do "sự cố" này mà TWICE đã chứng minh mình hoàn toàn hát live trong tour diễn thế giới, kể ra là trong cái rủi cũng có cái may!

- Tzuyu từ hoảng hốt sang nhịn cười, tôi xem 100 lần luôn rồi!

- Sana đáng yêu ghê, nhanh chóng đứng dậy rồi cười trừ!

- Tất cả các thành viên đều mắc cười và chúng ta cũng vậy!

- Tôi nghe rõ cả tiếng cười của Tzuyu luôn, vậy là nhóm hát live 100% đó!