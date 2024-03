Nữ idol nhóm TWICE khiến fan lo lắng khi xuất hiện với ngoại hình ngày càng khác lạ

Mới đây, TWICE tiếp tục tung ra clip vũ đạo cho ca khúc chủ đề One spark nằm trong mini album thứ 13 của nhóm With YOU-th. Như mọi lần, 9 cô gái nhà JYP đều nhận được nhiều lời khen ngợi bởi khả năng vũ đạo đều tăm tắp, không phải dạng vừa.

Tuy nhiên, 1 thành viên khiến netizen chú ý bởi ngoại hình có phần khác lạ, đó chính là Jeongyeon. Được biết, Jeongyeon bị rối loạn lo âu và thoát vị đĩa đệm ở cổ. Cô phải uống nhiều thuốc để chữa bệnh, điều này dẫn các tác dụng phụ như bị phù nề nước hay rối loạn hormone trong cơ thể. Chính vì vậy, có một khoảng thời gian, cô phải tạm dừng hoạt động với TWICE và có nhiều thay đổi về ngoại hình chính vì những lý do đó.

Jeongyeon gây lo lắng khi xuất hiện với ngoại hình khác lạ

Dù vẫn đang uống thuốc để điều trị bệnh nhưng sự cố gắng của Jeongyeon để mang lại những tiết mục vô cùng chất lượng cống hiến cho fan cũng khiến nhiều người cảm thấy thán phục cô.

Jeongyeon trong đợt quảng bá mới nhất cùng TWICE

Nữ idol từng phải tạm dừng hoạt động vì bị bệnh

Một số bình luận của netizen:

- Dù Jeongyeon có như nào tôi vẫn thấy cổ rất xinh dù tôi không phải fan mà thấy thương cổ.

- Tôi cũng uống thuốc lên hơn chục cân đây, vẫn uống bị tích nước thì khó lắm, trừ khi giảm liều thuốc đi. Giờ chỉ mong giữ không lên cân là may lắm rồi!

- Jeongyeon đã khoẻ hơn rất nhiều rồi. Hoạt động nhóm, thể thao đều đặn. Nhưng chẳng ai biết là em còn phải uống thuốc để duy trì không. Cơ thể Jeongyeon đã khoẻ khắn hơn trước nhiều lắm rồi.