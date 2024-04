Gặp gỡ Kim Jae Joong trước thềm fancon TP.HCM: Hé lộ bí quyết gìn giữ visual, nói gì về sự cố huỷ show Giáng sinh Mỹ Đình?

Ngày 26/4, Kim Jae Joong - cựu thành viên DBSK đáp chuyến bay từ Hàn Quốc đến TP.HCM để chuẩn bị cho fancon đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam. Sự kiện mang tên J-PARTY Fan Concert I'M TWENTY thu hút sự chú ý không nhỏ từ fan Kpop, đặc biệt là người hâm mộ đời đầu của DBSK nói chung và Kim Jae Joong nói riêng. Được ví như "idol huyền thoại", Kim Jae Joong từng có thời hoàng kim "càn quét" mọi mặt trận, là biểu tượng visual Kpop thời kỳ đầu.

Kim Jae Joong tại họp báo trước thềm fancon

Anh chân thành chia sẻ những câu chuyện xoay quanh show diễn

Trước thềm fancon, Kim Jae Joong có buổi họp mặt truyền thông cực kỳ ấm cúng. Tại sự kiện gặp gỡ báo chí, Kim Jae Joong xuất hiện đơn giản nhưng không kém nổi bật. Không hổ danh là "tường thành visual" của Kpop đời đầu, nam idol hút mắt với làn da trắng bật tông, đường nét sắc sảo nam tính. Giao lưu với truyền thông Việt Nam, Kim Jae Joong chân thành chia sẻ nhiều vấn đề. Anh còn chủ động học nói tiếng Việt những câu như "Anh yêu em", "Xin chào Việt Nam", cảm thán rằng tiếng Việt rất khó học.

Kim Jae Joong chia sẻ về lý do chọn Việt Nam là điểm đến fancon

Tổ chức tour fancon toàn châu Á, Kim Jae Joong gây sốt khi chọn TP.HCM là một trong những điểm đến. Khi được hỏi về lý do, nam idol bộc bạch: "Việt Nam là đất nước rất ấm áp, tình cảm và thân thiện. Thực ra không có lý do gì cố định khi chọn Việt Nam là điểm dừng chân của tour fancon, đơn giản là tôi rất muốn về Việt Nam. Thực ra lần trước tôi đã gần như có cơ hội được gặp fan Việt. Nhưng chương trình vì một số lý do bất đắc dĩ mà bị huỷ, để lại cho người hâm mộ của tôi sự hối tiếc. Nên lần này tôi rất vui vì được đến tổ chức fancon cùng fan Việt."

Kim Jae Joong bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể đến Việt Nam vào cuối năm ngoái

Trước đó vào tháng 12/2023, Kim Jae Joong và loạt sao đình đám Hàn Quốc có lịch trình biểu diễn đêm hội Giáng sinh tại SVĐ Mỹ Đình. Tuy nhiên, đến phút chót, BTC chương trình đột ngột huỷ show khiến cả idol lẫn fan "hụt hẫng". Nhiều fandom vừa tiếc nuối cơ hội gặp thần tượng, vừa tiêu tốn không ít chi phí chỉ vì show bể phút chót. Hiểu được nỗi ấm ức của fan Việt, Kim Jae Joong đã hứa sẽ quay lại trong tương lai gần. Anh nói là làm, khởi động fancon tour châu Á, Kim Jae Joong ngay lập tức chọn Việt Nam là một trong những điểm đến.





Kim Jae Joong muốn bù đắp cho fan Việt

"Tôi muốn mang đến thật nhiều điều thú vị để an ủi tổn thương của các bạn sau show bị huỷ. Tôi rất hi vọng ngày mai các bạn fan đến với tôi sẽ vui vẻ và tận hưởng fancon của tôi. Đến với sự kiện này, danh sách bài hát sẽ giống các chặng khác nhưng tôi sẽ kết hợp fanmeeting và talkshow. Tôi sẽ có nhiều cách giao lưu dành riêng cho fan Việt, và đây cũng là dịp mà tôi có thể gặp trực tiếp, chào các bạn, bù đắp tổn thương đã qua", Kim Jae Joong nói.

Ngoài chia sẻ về những câu chuyện liên quan đến show diễn, Kim Jae Joong còn cởi mở khi bày tỏ quan điểm về Kpop hiện tại. Anh đưa ra đánh giá về các nhóm nhạc thế hệ mới so với thời Kpop khởi điểm và thấu hiểu với những cố gắng mà mọi người cùng nhau làm: "Kpop hiện tại đang nhận được niềm yêu thương từ khắp nơi trên thế giới. Tôi tính đến nay cũng hoạt động được 20 năm rồi. Các bạn nghệ sĩ đã hoạt động rất chăm chỉ và khó khăn để giúp Kpop phát triển như bây giờ. Tôi rất thấu hiểu điều đó, tại Việt Nam, cũng nhờ có các bạn và tình yêu thương mới giúp chúng tôi được như hiện tại."

Kim Jae Joong còn chia sẻ bí quyết gìn giữ nhan sắc

Là tường thành visual Kpop đời đầu, Kim Jae Joong gây sốt khi xuất hiện tại họp báo với ngoại hình đơn giản nhưng nổi bật, nhan sắc U40 mà không kém idol hậu bối. Nhiều người khen ngợi visual không tuổi của Kim Jae Joong, anh chỉ khiêm tốn cười đùa: "Không có đâu, tôi cũng thua kém các bạn ấy đấy (cười). Thực ra mình không thể che giấu tuổi tác của mình được. Vì các bạn yêu thương tôi nên thấy tôi đẹp đúng không? Chứ gần các hậu bối thì tôi thấy tôi đúng tuổi của mình đấy chứ."

Bên cạnh đó, Kim Jae Joong cũng chia sẻ về bí quyết giữ gìn nhan sắc chinh là ăn tốt - ngủ tốt: "Gần đây tôi cảm thấy tôi ăn tốt và ngủ tốt, do đó tôi có thể xuất hiện trước các bạn với dáng vẻ rất khoẻ mạnh. Lần này khi sang Việt Nam, tôi nghĩ tôi sẽ còn được trẻ ra nhiều hơn (cười)."

Sau fancon, Kim Jae Joong có nhiều dự án ấp ủ. Anh chia sẻ về dự định tương lai và muốn quay lại tổ chức concert: "Tôi muốn năm nào cũng sẽ sang Việt Nam, nhưng đáng tiếc là trước giờ chưa có dịp. Năm sau, tôi dự định ra một album, nhiều bài hát hơn và đi tour châu Á. Chỉ cần các bạn nhớ đến tôi, tôi rất sẵn sàng qua Việt Nam."

Buổi gặp gỡ Kim Jae Joong diễn ra trong không khí ấm áp và thân thiện

Buổi gặp gỡ Kim Jae Joong diễn ra trong không khí ấm áp và thân thiện. Nam idol dành cơn mưa lời khen cho sự nhiệt tình của fan Việt. Fancon J-PARTY Fan Concert I'M TWENTY sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 27/4 tại Nhà thi đấu QK7, TP.HCM. Sự kiện có sự phối hợp từ JS Media, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ kết nối Kim Jae Joong với các người hâm mộ đời đầu.



Kim Jae Joong sinh năm 1986, là thần tượng nổi tiếng ra mắt trong đội hình DBSK vào năm 2003. Ở thời kỳ hoàng kim, DBSK là nhóm nam hàng đầu nhà SM, thành công vang dội ở hai thị trường Hàn - Nhật. Tại Việt Nam, DBSK là nhóm nhạc đời đầu đưa làn sóng Hallyu phổ biến những năm 2000. Do đó, Kim Jae Joong có độ nhận diện cực cao và là một trong những thành viên nhiều fan cứng nhất.

Năm 2008, Kim Jae Joong gây chấn động làng giải trí khi cùng Yoochun, Junsu đâm đơn kiện SM Entertainment vì "hợp đồng nô lệ". Bộ 3 thắng kiện, rời khỏi SM và thành lập nhóm mới JYJ. Sau khi tách riêng, Kim Jae Joong thử sức với phim ảnh và duy trì hoạt động âm nhạc solo. Tính đến nay, anh đã có 21 năm hoạt động bền bỉ và là hình mẫu của nhiều idol hậu bối. Kim Jae Joong nổi tiếng với danh xưng "tường thành visual" của Kpop đời đầu.















