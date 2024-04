NewJeans đăng clip chế giễu giữa scandal của "mẹ đẻ" và HYBE?

NewJeans được xem là nhóm nhạc bị chịu ảnh hưởng nhất ở thời điểm hiện tại khi “mẹ đẻ" Min Hee Jin đang có ồn ào đấu tố không hồi kết với Chủ tịch HYBE - Bang Hyun Suk. Khi sự vụ còn đang ở tâm điểm tranh cãi, cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ về đoạn clip của NewJeans xuất hiện trên mạng xã hội.

Clip NewJeans dính nghi vấn “chế giễu" giữa scandal làm bùng nổ Kbiz

Theo đó trong đoạn clip, 3 thành viên Hanni, Haerin và Hyein đã quay clip “tiểu phẩm" nhập vai người quay phim, phóng viên và kỹ sư âm thanh. Cụ thể hơn, nội dung clip mang ý nghĩa, ngay khi ADOR công bố về thông tin NewJeans comeback, camera man nhanh chóng nhập cuộc sẵn sàng tinh thần, phóng viên tập trung trước thềm giờ G. Trong khi đó kỹ sư âm thanh lại hối hả chuẩn bị cho màn comeback.

Việc Hanni, Haerin, Hyein xuất hiện với đoạn clip này khiến cộng đồng mạng xôn xao nghi vấn NewJeans chế giễu, không hề bị ảnh hưởng tâm lý giữa scandal của “mẹ đẻ” Min Hee Jin và Chủ tịch Bang Si Hyuk. Đặc biệt là khi NewJeans đang có kế hoạch comeback với single đôi vào tháng 5 và tháng 6 tới đây.

Hanni nhập vai người quay phim khi ADOR thông báo NewJeans comeback

Haerin lại nhập vai thành các phóng viên

Cô nàng Hyein lại hối hả trong vai kỹ sư âm thanh

Tuy nhiên thực tế đoạn clip này đã được NewJeans đăng tải vào ngày 28/3 - chỉ sau 2 ngày ADOR thông báo việc nhóm sẽ comeback. Việc đoạn clip bất ngờ xuất hiện và viral trên mạng xã hội giữa thời điểm đầy nhạy cảm này đã gây ra nhiều sự hiểu lầm và khiến cho netizen xôn xao nghi vấn NewJeans chế giễu scandal đang hot nhất hiện nay.

Trên thực tế đoạn clip đã được đăng tải vào ngày 28/3 - trước khi scandal giữa “mẹ đẻ" Min Hee Jin và Bang Si Hyuk nổ ra

Theo thông báo trước đó từ ADOR vào cuối tháng 3, NewJeans sẽ comeback với single đôi How Sweet - Bubble Gum vào ngày 24/5, Super Nature và Right Now vào ngày 21/6. Các đĩa đơn này sẽ đều có phiên bản riêng cho Nhật Bản và ra mắt đồng thời với bản gốc tại Hàn Quốc.

Trước khi chính thức comeback, NewJeans đã phát hành MV quảng cáo, cũng là b-side trong đĩa đơn đôi ra mắt tháng sau mang tên Bubblegum vào ngày 26/4.

Ngoài ra vào ngày 11/4, ADOR cũng thông báo Hyein sẽ tạm ngưng hoạt động vì gặp chấn thương trong quá trình luyện tập. Chính vì vậy màn comeback này rất có thể sẽ chỉ có 4 thành viên tham gia quảng bá.