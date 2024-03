Mỹ nữ nhóm TWICE khoe lưng trần lắc hông cực bạo: Đập tan hình tượng trong sáng!

Cuối tuần qua, chuyến lưu diễn toàn cầu của TWICE - Ready To Be đã dừng chân tại Las Vegas, Mỹ. Tại đây, 9 cô gái JYP đốt cháy sân khấu với những sân khấu đã tai, đã mắt. Ở năm thứ 10 hoạt động, TWICE vẫn bền bỉ comeback, quảng bá rồi chạy tour thế giới. Từ nhóm nữ thanh xuân, TWICE chuyển mình với hình ảnh trưởng thành và nóng bỏng hơn.

Mina trong sân khấu 7 Rings tại concert Las Vegas mới đây

Một lần nữa, "gái Nhật" Mina gây sốt MXH với sân khấu solo táo bạo. Tiết mục 7 Rings của Mina đã được trình diễn qua nhiều đêm concert, nhưng mỗi sân khấu lại mang đến một tinh thần riêng. Tại Las Vegas, Mina cháy hết mình trong tạo hình quyến rũ, khoe trọn lưng trần. Vũ đạo tập trung vào các động tác lắc hông, nằm, trườn khoe trọn chân thon khiến fan đứng ngồi không yên.

Vũ đạo gây sốt của 7 Rings

Thần thái cuốn hút của Mina

Nữ idol người Nhật ngày càng táo bạo

Đập tan hình ảnh trong sáng hồi mới debut, Mina hiện tại nóng bỏng và tràn đầy năng lượng. Lợi thế vòng 2 không mỡ thừa cùng rãnh lưng sâu, nữ idol twerk nhiệt tình tôn lên chuyển động cơ thể sexy làm fan không thể rời mắt. Video Mina trình diễn 7 Rings tại Ready to Be Las Vegas hiện đang viral khắp nền tảng Twitter và nhận về tương tác khủng. Ai nấy đều phấn khích trước khía cạnh táo bạo của mỹ nữ Nhật Bản.

Màn twerk khoe trọn lưng trần viral MXH

Khả năng hát tiếng Anh của Mina cũng nhận về nhiều lời khen. Ánh mắt lôi cuốn, thần thái ngôi sao cùng sức hút tự nhiên toát ra từ Mina thu phục trái tim fan. Visual Mina ngày càng lên hương, trưởng thành và đằm thắm hơn. Dân tình nhận xét hiếm có idol nữ nào mặc đồ hở bạo, nhảy động tác sexy mà vẫn giữ nguyên khí chất băng giá đối lập như Mina.

Mina đập tan hình ảnh trong sáng