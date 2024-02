Vừa qua, TWICE comeback làng nhạc với mini album thứ 13 YOU-th. Ngoài những thông tin về dự án mới liên tục được báo chí Hàn Quốc cập nhật, TWICE cũng phủ sóng nhờ kỷ lục bán vé concert tại Nam Mỹ. Nhóm nữ nhà JYP đang trở thành chủ đề bàn tán trái chiều khi Sports Seoul - một trang tin uy tín tại Hàn nhận định "TWICE sẽ thay thế BLACKPINK".

Báo Hàn gây tranh cãi vì nhận định TWICE sẽ thay thế BLACKPINK

Cụ thể, Sports Seoul đưa tin về thành tích mới của 9 cô gái với tiêu đề "TWICE năm thứ 10 càn quét stadium với 50.000 chỗ ngồi! Lấp đầy khoảng trống BLACKPINK để lại". Chưa dừng lại, bài báo còn liệt kê nhiều con số và gây tranh cãi dữ dội khi nhận định "...Giới âm nhạc dự đoán sức mạnh của TWICE sẽ lan rộng ra khắp châu Á và toàn cầu, trong đó có Mỹ, thay thế chỗ trống của BLACKPINK".

Việc liên tục nhắc đến nhóm nhạc nhà YG với ý so sánh "hơn thua" thành tích khiến fan hai nhà lại tiếp tục khẩu chiến.

TWICE bị BLACKPINK bỏ xa về danh tiếng

Những năm gần đây, TWICE bị BLACKPINK bỏ xa về danh tiếng. Sau thành công với siêu hit DDU-DU DDU-DU, BLACKPINK được đà tiến ra quốc tế với những kỷ lục "vô tiền khoáng hậu". Đặc biệt sau tour thế giới Born Pink thu hút hơn 2,1 triệu khán giả, truyền thông thế giới gọi BLACKPINK là "nhóm nhạc nữ lớn nhất thế giới". Thành công của BLACKPINK đã vượt khỏi biên giới Hàn Quốc.

Thành công của BLACKPINK đã vượt khỏi biên giới Hàn Quốc

Trong khi đó, TWICE trượt dài trên các BXH âm nhạc. Liên tục comeback nhưng không còn tạo tiếng vang với công chúng, thành tích "Mỹ tiến" cũng chỉ dừng ở mức cầm chừng, khó thoát vòng fan. Dù fandom lớn mạnh, nhưng những con số thành tích của TWICE lại bị đánh giá ở mức lẹt đẹt, không lọt vào top gen. Điển hình như dự án mới nhất, cả single tiếng Anh I Got You lẫn E.P YOU-th "tàng hình" trên các BXH âm nhạc nội địa lẫn toàn cầu.

Nhiều người cho rằng đây là chiêu trò truyền thông của JYP sau khi TWICE đi loạt stadium tour thành công

Netizen phản ứng gắt gao với nhận định "sức mạnh âm nhạc của TWICE sẽ thay thế BLACKPINK". Nhiều người cho rằng đây là chiêu trò truyền thông của JYP sau khi TWICE đi loạt stadium tour thành công, trong đó có tour Mexico bán vé nhiều hơn show của BLACKPINK tại cùng địa điểm.

Nhưng xét tổng thể, TWICE không còn là đối thủ của nhóm nữ toàn cầu. Thậm chí khi tách riêng thành tích cá nhân của 1 thành viên BLACKPINK, cũng đủ "out trình" cả nhóm.

Chỉ tính riêng thành tích cá nhân của Jennie cũng đã "vượt xa" TWICE trên các BXH

Vừa qua, dù BLACKPINK đang trong biến động hậu rời YG, chưa có động thái comeback cả nhóm nhưng Jennie vẫn thiết lập loạt kỷ lục âm nhạc mới. Trong đó còn tiến nhanh trên Billboard Hot 100 với ca khúc nhạc phim (không quảng bá) - One Of The Girls. Bài báo kể trên lẫn JYP bị fan Kpop chỉ trích vì "bất chấp lôi kéo sự chú ý", làm TWICE liên luỵ.