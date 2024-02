TWICE càng comeback càng "flop", BLACKPINK ra mắt 4 CEO nhưng không rõ ngày trở lại: Nhóm nữ gen 3 thực sự hết thời?

TWICE càng comeback càng... flop

Vừa qua, TWICE chính thức trở lại với mini album thứ 13 YOU-th. Cùng MV chủ đề One Spark, màn comeback của 9 cô gái JYP được đánh giá cao bởi chỉn chu và chất lượng. Âm nhạc được nhận xét là bước tiến, dễ nghe và hút khán giả hơn so với những dự án gần đây. Dù nhận về phản ứng tích cực từ khán giả, nhưng YOU-th và One Spark vẫn mờ nhạt trên đường đua thành tích, nhất là khi TWICE trở lại cùng thời điểm với những chiến thần nhạc số như IU, LE SSERAFIM,...

Trước đó, khi tung single tiếng Anh I Got You, thành tích của TWICE cũng đáng báo động. Không chỉ "tàng hình" trên các BXH nội địa mà còn tuột giảm thành tích quốc tế so với sản phẩm trước là Moonlight Sunrise. TWICE đánh mất phong độ không còn là chuyện "ngày một, ngày hai". Kể từ More & More, TWICE đã có 3 năm tuột dốc, hoàn toàn lép vế trước "kỳ phùng địch thủ" BLACKPINK.

TWICE đồng loạt tái ký toàn bộ 9 thành viên vào năm 2022. Vẫn duy trì nhịp hoạt động dồn dập như những năm đầu debut, TWICE là nhóm nhạc gen 3 chăm comeback nhất hiện tại. Tuy nhiên, càng ra dự án càng... flop. Thành tích sản phẩm sau nối đuôi thấp hơn sản phẩm trước. Từng là nhóm nữ quốc dân thế hệ mới, phát hành bài hát nào Perfect All-Kill bài hát đó, việc TWICE không còn được công chúng Hàn đón chờ khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu.

Có nhiều nguyên nhân lý giải tại sao 9 cô gái không giữ được sức hút. Trong đó chủ yếu vẫn là định hướng âm nhạc lẫn concept của JYP dành cho nhóm không tạo được sự hứng thú. Hiệu ứng về dự án của TWICE hiện tại khó tạo xu hướng, đa số dành cho tệp fan trung thành.

Một điểm mạnh ở TWICE chính là duy trì được lượng fan cứng đông đảo. Phong độ chạy tour ổn định, còn tạo được nhiều kỷ lục doanh thu. Ở năm thứ 9, TWICE đi vào vòng quỹ đạo ra nhạc - chạy show phục vụ fan. Danh tiếng của nhóm đã chững lại, nhường bước cho các nhóm nữ đàn em.

Từ "tân binh khủng long", BLACKPINK có 7 năm chinh phục vị thế nhóm nữ số 1 thế giới hoàn toàn thuyết phục. Với danh tiếng cùng độ nhận diện phủ sóng toàn cầu, BLACKPINK còn vô số cơ hội "oanh tạc" làng nhạc nếu đồng hành bên nhau. Tháng 11/2023, YG thông báo nhóm nữ toàn cầu tái ký cùng lời hứa hẹn về những dự án "bom tấn" trong tương lai. Nhưng, cục diện thay đổi khi cả 4 thành viên đều không tái ký hợp đồng cá nhân.

Jennie "nổ phát súng" tiên phong khi công bố label cá nhân ODDATELIER ngay trước thềm năm mới 2024. Ngay sau Jennie, Lisa gây sốt toàn cầu cùng LLOUD. Jisoo cũng đã xác nhận BLISSOO là nơi phát triển sự nghiệp solo dưới tư cách nghệ sĩ âm nhạc - diễn viên. Sắp tới, Rosé sẽ là người cuối cùng "chốt sổ", thông báo công ty riêng. Theo đó, BLACKPINK trở thành nhóm nhạc độc nhất vô nhị, hoạt động nhóm tại một đế chế giải trí, nhưng lại... debut đến 4 CEO.

BLACKPINK độc lập, fan hồ hởi với loạt dự án cá nhân hoành tráng của 4 cô gái. Jennie liên tục tham gia show thực tế, "nổ job" thời trang và đã sẵn sàng tung full album đầu tay. Lisa có sân khấu solo đầu tiên tại sự kiện quốc tế tầm cỡ, xác nhận diễn xuất trong dự án ăn khách của HBO, Jisoo đóng phim mới và Rosé cũng chuẩn bị album solo. Nhưng sau tất cả, tương lai về một màn comeback nhóm ngày càng xa.

Chính YG cũng phải thừa nhận sẽ rất khó để 4 cô gái tái hợp trong năm nay. Hoạt động đến năm thứ 8, nhưng số lượng âm nhạc của BLACKPINK vẫn ít ỏi, thậm chí còn có thể đếm trên một bàn tay. Ưu thế của nhóm nằm ở concept bí ẩn, quyền lực. Mỗi đợt trở lại đều có sức hút công phá toàn cầu. Nhưng hiện tại, nếu kéo dài thời gian comeback, nguy cơ BLACKPINK "về sau" nhóm nữ thế hệ mới có sức ảnh hưởng như NewJeans là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

"Sóng sau xô sóng trước" là quy luật đương nhiên của giới giải trí. Đến hiện tại, khi mọi tên tuổi gen 3 hot nhất đều đã có biến động, danh tiếng tuột giảm, không thể phủ nhận sự thật nhóm nữ gen 3 đã đến hồi thoái trào.

Một topic trên Weibo thu hút khá nhiều sự chú ý của Cnet bàn về sức ảnh hưởng của girlgroup gen 3 thông qua tình hình của hai nhóm đại diện có sức ảnh hưởng nhất thế hệ - BLACKPINK và TWICE. Dân tình "khẩu chiến" cực căng, nhưng đều có thể đi đến kết luận nếu TWICE đã đi qua thời hoàng kim thì BLACKPINK đang có tương lai hoạt động nhóm khó xác định.

Bình luận của Cnet: - ONCE (fandom TWICE) bề ngoài thì bình tĩnh như nước nhưng trên thực tế đã sớm nghiến răng nghiến lợi vừa nói không quan tâm thành tích vừa đếm lại chút thành tích trước kia. - Nhóm người ta (BLACKPINK) đã có 4 CEO rồi, nhóm bạn có gì? - BLINK vui vẻ nhảy nhót ở phần bình luận như thể BLACKPINK sẽ quay trở lại vậy, ôi quên mất hình như nhóm sẽ không bao giờ quay lại nữa? - BLACKPINK có thể trở lại hay không không nói nhưng bốn người họ chỉ cần ra solo thôi cũng có thể vượt xa TWICE. - Có chút buồn cười khi họ nói rằng BLACKPINK không thể quay lại, bốn CEO người thì tham gia chương trình tạp kỹ, người thì thu âm bài hát mới, người thì đóng phim, họ không còn là nhân viên làm thuê như ai đó nữa, nếu họ muốn trở lại thì có thể trở lại bất cứ lúc nào.

Dù các thành viên có sôi nổi đến đâu nhưng với tư cách nghệ sĩ solo, tên tuổi BLACKPINK cũng sẽ giảm sút. Điều này đã thể hiện rất rõ trên BXH thương hiệu ca sĩ Hàn Quốc tháng 2/2024 (Bảng tính gộp toàn bộ nghệ sĩ nam - nữ, solo - nhóm). BLACKPINK liên tục chiếm sóng truyền thông với thông tin lập công ty riêng của các thành viên, nhưng thứ hạng vẫn giảm sâu ở vị trí #16. Trước đó, nhóm đứng #10 trong BXH thương hiệu ca sĩ tháng 1.

So với nhóm nam cùng thời, nhóm nữ gen 3 ngày càng hạ nhiệt. SEVENTEEN đến năm thứ 9 hoạt động vẫn giữ được sức hút và ngày càng thành công

So với nhóm nam cùng thời, nhóm nữ gen 3 ngày càng hạ nhiệt. Ngoài BTS đang tạm ngưng hoạt động vì nhập ngũ thì SEVENTEEN vẫn đang chinh phục nhiều cột mốc mới. BXH thương hiệu ca sĩ tháng 2, nhóm nam nhà Pledis cũng xuất sắc đứng vị trí đầu tiên. Với tình hình này, chỉ còn BLACKPINK comeback nhóm mới đủ sức "tạo sóng" làng nhạc.