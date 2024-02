BLACKPINK sau khi "tự làm chủ chính mình", fan không sợ "đói" nữa!

BLACKPINK từng khiến fan “đói" nhạc đến mức phải cảm ơn người đã vô tình… “leak" ca khúc mới

Với thị trường khắc nghiệt như Kpop, việc “leak" (làm lộ) nhạc hay ca khúc mới mà chưa có sự xác nhận từ chính chủ là điều tối kỵ. Thế nhưng thay vì chỉ trích, người hâm mộ BLACKPINK từng phải rối rít cảm ơn cô nàng Jeon Somi vì đã vô tình “leak" ca khúc của nhóm nhạc toàn cầu trên livestream.

Nguyên nhân là do từng có thời điểm người hâm mộ đùa vui rằng dù BLACKPINK là nhóm nhạc nữ nhưng YG đã đến các cô gái đi “nhập ngũ" nên mới có khoảng thời gian gần 2 năm “mất tích" không ra sản phẩm mới. Có chăng cũng chỉ được thấy BLACKPINK hoạt động năng nổ ở lĩnh vực thời trang mà gần như quên mất rằng cả 4 cô nàng đều đang là… ca sĩ.

Thế nhưng chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng kể từ thời điểm chính thức không tái ký hợp đồng cá nhân với YG, 4 thành viên BLACKPINK đều đang có loạt những hoạt động liên tiếp khiến các fan tin rằng kể từ bây giờ sẽ không còn lo bị “đói".

Pink Venom chính là ca khúc “bị" Jeon Somi vô tình leak trên livestream

Thế nhưng từ năm 2024, BLACKPINK hẳn không còn khiến fan phải nhớ nhung quá nhiều!

Jennie trở lại show thực tế sau 4 năm, tung ca khúc cover, rục rịch ra album solo

Vào ngày 23/12/2023, Jennie là thành viên đầu tiên của BLACKPINK chính thức giới thiệu công ty do mình thành lập mang tên ODDATELIER. Công ty được lập nên từ tháng 11/2023 và tập trung hỗ trợ Jennie phát triển sự nghiệp cá nhân. Một trong những hoạt động ngay khi rời YG của Jennie đó chính là tham gia show thực tế Apartment 404 (Căn hộ 404).

Dù không phải lần đầu tiên góp mặt vào show thực tế nhưng phải sau 4 năm, khán giả mới được nhìn thấy Jennie trong cương vị là khách mời cố định kể từ Village Survival, the Eight (Bí ẩn làng Michuri) từ năm 2019.

Hình ảnh trong buổi ghi hình đầu tiên của chương trình Căn hộ 404 được Jennie đăng tải

Ngay sau khi lên tiếng xác nhận thành lập công ty riêng, Jennie đã tung ra MV dành tặng fan nhân dịp Giáng sinh bao gồm Snow (Zion.T) và Snowman (Sia). Dù đây là một sản phẩm được quay khá đơn giản nhưng việc chiêu đãi fan bằng giọng hát ngọt ngào cũng đủ “sưởi ấm" những trái tim đang mong chờ ca khúc solo của cô.

Clip Jennie cover Snow (Zion.T) và Snowman (Sia)

Jennie xuất hiện với diện mạo nhẹ nhàng, ngọt ngào khi thực hiện món quà tặng fan

Trong talkshow Lee Hyori’s Red Carpet của tiền bối Lee Hyori vào ngày 2/1, Jennie đã thừa nhận muốn phát hành album solo trong 2024: ''Ước mơ của em là được phát hành full album solo đầu tiên trong năm nay ra toàn thế giới. Em hy vọng Jennie có thể trở lại với âm nhạc hay trong năm nay". Ngoài ra trong bài đăng được chia sẻ gần đây, hình ảnh hé lộ cho 1 file ghi âm cùng việc gặp gỡ The Weeknd đang khiến người hâm mộ đếm ngược từng ngày để chờ đón album solo của cô nàng.

Jennie chia sẻ mong muốn phát hành full album solo trong năm 2024

Lisa có sân khấu solo đầu tiên sau khi không tái ký hợp đồng cá nhân, âm thầm quay MV tặng fan, chính thức debut làm diễn viên sau 7 năm

Lisa cũng là thành viên “nổ job" liên tục ngay khi không ký hợp đồng cá nhân với YG. Truyền thông Hàn đánh giá em út BLACKPINK đang có hoạt động solo ở nước ngoài nổi bật hơn ở trong nước. Vào ngày 27/1 (giờ Việt Nam), Lisa xuất hiện tại sân khấu của buổi hòa nhạc Le Gala des Pièces Jaunes ở Accor Arena, Pháp. Đây chính là buổi biểu diễn solo đầu tiên của một thành viên BLACKPINK sau khi xa “vòng tay" YG.

Xuất hiện tại buổi hòa nhạc gây quỹ từ thiện, Lisa trình diễn 3 ca khúc trong đó gây bất ngờ nhiều nhất đó chính là trình diễn ca khúc SG cùng DJ Snake. Đây là sản phẩm mà cả hai từng kết hợp và cho ra mắt MV vào tháng 10/2021. Là lần hát live đầu tiên nên ngay khi giai điệu vừa được cất lên, cả khán phòng bùng nổ với những tiếng hò reo phấn khích của hàng trăm khán giả. Dù tiết mục này chỉ xuất hiện ngắn ngủi với khoảng 2 phút nhưng cũng đủ khiến người hâm mộ có mặt như muốn “ná thở” vì Lisa.

Clip Lisa biểu diễn tại buổi hòa nhạc từ thiện ở Pháp

Màn trình diễn solo của Lisa tại Pháp khiến mạng xã hội bùng nổ

Đặc biệt hơn cả, chỉ sau khoảng 5 ngày kể từ thông báo thành lập công ty LLOUD, tạp chí của Mỹ đã đưa tin độc quyền về việc Lisa sẽ chính thức trở thành diễn viên tham gia vào mùa 3 của series phim ăn khách HBO The White Lotus.

Trong bộ phim này, Lisa sẽ tham gia với tên thật của chính mình - Lalisa Manobal. Tuy nhiên giống như tất cả các vai diễn cho mùa thứ ba, vai diễn của cô vẫn được giữ bí mật. Bộ phim dự kiến bắt đầu sản xuất tại Koh Samui, Phuket và Bangkok, Thái Lan vào tháng 2. Chi tiết cốt truyện chính xác đang được giữ kín ngoại trừ việc phim sẽ theo chân một nhóm khách mới tại khu nghỉ dưỡng White Lotus.

Công ty LLOUD của Lisa xác nhận cô nàng sẽ debut trở thành diễn viên trong bộ phim của HBO

Cùng với Jennie, Lisa cũng đã âm thầm thực hiện nguyên một MV “xịn xò" để dành tặng món quà Giáng sinh cho fan. Cụ thể, nàng em út BLACKPINK đã bất ngờ cover My Only Wish - một ca khúc bất hủ của Britney Spears.

Đáng chú ý, đây không phải một bản cover đơn thuần mà Lisa đã đầu tư quay hẳn MV với toàn bộ những khoảnh khắc tại thủ đô Paris nước Pháp. Trước đó, không ít người thắc mắc việc Lisa thường xuyên bay tới Pháp và thậm chí còn cho rằng cô “lậm” bạn trai. Tuy nhiên với MV Giáng sinh này, đây chính là câu trả lời của Lisa khi cô đã dành hết tâm huyết để thực hiện món quà dành tặng người hâm mộ.

MV My Only Wish - Lisa

Lisa âm thầm đầu tư nguyên một MV “xịn xò" tặng fan

Jisoo tập trung vào diễn xuất sau khi thành lập công ty riêng

Jisoo là thành viên thứ ba của BLACKPINK công bố thành lập công ty riêng mang BLISSOO. Cô cũng bắt đầu sự nghiệp solo của mình thông qua diễn xuất. Đầu tiên phải kể đến việc xác nhận Omniscient Reader's Viewpoint (Toàn Trí Độc Giả) cùng các diễn viên đình đám như Lee Min Ho và Ahn Hyo Seop.

Đây là bộ phim được chuyển thể từ webtoon (truyện tranh mạng Hàn Quốc) cùng tên. Chị cả BLACKPINK vào vai Lee Ji Hye, học sinh trung học sống sót duy nhất tại trường trong tiểu thuyết gốc.

Hình ảnh Jisoo xinh đẹp trong buổi đọc kịch bản phim

Bên cạnh đó trong lần xuất hiện tại sân bay, Jisoo cũng hào hứng xác nhận vai diễn của mình trong bộ phim truyền hình Influenza khai thác về chủ đề xác sống. Jisoo cho biết phim tuyển chọn vai diễn khắt khe kể cả vai quần chúng vì còn cần thời gian tập huấn các cảnh hành động.

Influenza là tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Hang Sung-woon. Phim xoay quanh câu chuyện về binh sĩ Jaeyoon và bạn gái Yeongju chiến đấu chống lại xác sống tấn công Seoul. Biên kịch của phim là Han Ji Won – người từng có tác phẩm Ký Sinh Trùng.

Jisoo sẽ tham gia phim truyền hình khai thác chủ đề xác sống gây nhiều tò mò

Rosé dự kiến mở công ty riêng, hé lộ ca khúc dài 20 giây báo hiệu album solo đang tới rất gần

Sau khi 3 thành viên của BLACKPINK xác nhận thành lập công ty thì truyền thông Hàn cũng cho biết Rosé dự kiến cũng sẽ công bố công ty quản lý riêng. Trước đó trong đoạn chat cùng 3,6 triệu fan, Rosé đã hé lộ ca khúc solo dài 20 giây đầy bất ngờ mang tên Vampirehollie.

Dù chỉ lào đoạn giai điệu ngắn ngủi nhưng lại chứa đựng chất giọng không lẫn với ai của nàng “bông hồng nước Úc". Cô nàng còn chia sẻ: "Tôi sẽ chăm chỉ hơn nữa để trở lại với phong độ tốt hơn trong năm nay".

Clip đoạn nhạc ca khúc Vampirehollie được Rosé chia sẻ

Cùng với đó loạt hint do chính cô nàng đăng tải hay cả những bức hình rò rỉ trên mạng xã hội cũng là dấu hiệu cho thấy Rosé đang tất bật chuẩn bị cho album solo và chắc chắn sẽ có màn trở lại đặc biệt trong 2024.

Hình ảnh được cho là Rosé có mặt trong phòng thu tại Mỹ để thực hiện cho album

Khoảnh khắc bị rò rỉ trước đó

Story cô nàng tự tung hint album solo trên trang cá nhân

Nhưng sau tất cả, người hâm mộ vẫn rất chờ đến ngày BLACKPINK trở lại hoạt động nhóm

Dù người hâm mộ có thể sẽ được đón nhận hàng loạt những dự án liên tiếp của các thành viên BLACKPINK trong năm 2024 nhưng không thể phủ nhận, các fan của “OT4” (những người yêu quý cả 4 cô gái BLACKPINK) vẫn rất chờ đợi vào ngày được nhìn thấy nhóm comeback.

Trong công bố BLACKPINK gia hạn hợp đồng nhóm, YG từng khẳng định: “BLACKPINK sẽ đáp lại sự yêu mến của người hâm mộ trên toàn thế giới bằng những hoạt động tương xứng với vị thế toàn cầu của mình như phát hành album mới với sự hỗ trợ toàn diện của YG, cũng như tour diễn vòng quanh thế giới quy mô lớn".

Tuy nhiên gần đây nhất, cũng chính YG phải thừa nhận sẽ khó có thể nhìn thấy BLACKPINK trở lại trong năm nay khi cả 4 cô gái đều đang nỗ lực hoạt động cho các dự án riêng. Điều này là hoàn toàn có thể thấu hiểu bởi cả 4 thành viên đang có “chân trời mới" để thỏa sức “tự chủ chính mình" sau 7 năm bị gò ép bởi công ty chủ quản. Đây cũng chính là thời điểm mà người hâm mộ BLACKPINK được nhìn thấy thần tượng hoạt động năng suất với loạt dự án cá nhân mà không phải lo bất kỳ sự ràng buộc nào xảy ra.

Chắc chắn dù xuất hiện ở cương vị nào, vai trò nào, người hâm mộ vẫn sẽ dành sự ủng hộ nồng nhiệt nhất cho cả 4 thành viên. Thế nhưng ngày mà BLACKPINK trở lại hoạt động nhóm vẫn sẽ là cột mốc mà cộng đồng BLINK luôn sẵn sàng tin tưởng chờ đợi và dành tình cảm như hơn 7 năm qua.