"Cây hút fan" của TWICE sao chép trang phục biểu diễn giống Jennie (BLACKPINK)?

Từng là "kỳ phùng địch thủ" cho ngôi vị nhóm nữ hàng đầu gen 3, fan BLACKPINK và TWICE vốn như nước với lửa. Do đó, mỗi khi thành viên hai nhóm có sự tương đồng trong phong cách biểu diễn, topic "đụng hàng" lại thu hút sự chú ý cực lớn trên MXH. Mới đây, netizen Hàn xôn xao với chủ đề "Coordi JYP tham khảo Jennie để phối đồ cho Nayeon". Trang phục biểu diễn của center nhà TWICE trên sân khấu Ready To Be Mexico D-1 hồi đầu tháng 2 bị đào lại, đặt lên bàn cân với Jennie vì nhiều điểm tương đồng.

Fancam Nayeon tại Ready To Be Mexico D-1 trong trang phục đỏ rực rỡ

Diện cây đỏ rực rỡ, Nayeon thu hút mọi ánh nhìn với visual đáng yêu pha nét quyến rũ. Cô nàng được tạo điểm nhấn với phần quần tất ren đỏ đồng màu với váy và giày. Cách phối váy ngắn ôm sát body cùng quần tất ren - giày tone-sur-tone khiến dân tình liên tưởng đến Jennie trong show Lee Hyori's Red Carpet. Khi ấy, nữ rapper đã phủ sóng MXH với tạo hình công chúa thanh thuần, khoe trọn body chuẩn mực trong thiết kế kén người mặc.

Nayeon khoe dáng trong trang phục đỏ rực rỡ

Quần tất ren điểm nhấn đồng màu với váy và giày gây liên tưởng đến Jennie

Từ lâu, Jennie đã chứng minh impact thời trang thuộc top đầu Hàn Quốc, là it girl thế hệ mới được nhiều người ngưỡng mộ. Cô nàng là idol tạo nhiều xu hướng nhất, gần đây, trend balletcore nhờ Jennie mà gây sốt giới mộ điệu toàn cầu nhờ hàng chục sân khấu You&Me thuộc tour Born Pink. Không hiếm idol mang trang phục theo xu hướng đã được Jennie góp phần lăng xê.

Jennie là người thành công lăng xê xu hướng balletcore tại Kpop

Nhiều người công nhận, ý tưởng phối đồng màu cùng sự tương đồng trong các chi tiết hoa của Nayeon gây liên tưởng ngay đến Jennie. Chính điều này khiến JYP lần nữa bị fan chỉ trích vì để TWICE mang trang phục lấy cảm hứng từ BLACKPINK.

Trang phục gây sốt của Jennie hồi đầu 2024

Jennie được ưu ái gọi Miss Korea sau khi xuất hiện cùng tạo hình công chúa, song ca với Lee Hyori

Tuy nhiên, không ít ý kiến bảo vệ Nayeon, cho rằng cách phối như trên khá phổ biến ở Kpop, Jennie không phải người đầu tiên thực hiện. Thậm chí Nayeon đã từng diện trang phục đen đồng màu trước cả Jennie tại show Lee Hyori. Nayeon mang trang phục của thương hiệu Việt Fancì Club còn Jennie diện váy từ coperni.

Vì sức ảnh hưởng của 1 fashion icon khiến nhiều người hiểu lầm Nayeon "sao chép" Jennie, đây là điều vô căn cứ. Năm người mười ý, tranh cãi trên vẫn chưa ngã ngũ nhưng ai nấy đều tấm tắc công nhận visual của 2 nữ idol là bất bại. Cả Nayeon và Jennie đều toả sáng trong tạo hình bắt mắt.

Nayeon

và Jennie đều xinh đẹp trong tạo hình bắt mắt

Phản ứng Knet:

- Thấy phong cách này phổ biến làm outfit diễn mà?

- Nhưng không phải lần đầu JYP tham khảo đồ diễn của BLACKPINK, còn nhớ vụ đạo nhái Hanbok không?

- Coordi của TWICE nhiều khi rất thiếu sáng tạo và hay cóp nhặt từ những nhóm khác.

- Phong cách giống nhau, từ chi tiết làm tóc, giày và hoa!

- Vừa nhìn outfit của Nayeon đã nghĩ ngay đến Jennie rồi!

- Phong cách này đang là mốt bây giờ.

- Đừng lợi dụng Jennie.

- Có thể hiểu được vì đây là xu hướng. Ai cũng xinh đẹp.