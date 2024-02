Jennie khoe visual cực bén "5 năm không đổi" tại tiệc sinh nhật The Weeknd, một động thái hé lộ album đang đến rất gần!

Kể từ sinh nhật hôm 16/1, đã hơn 1 tháng Jennie không xuất hiện công khai. Trên Instagram, Jennie chỉ cập nhật về hình ảnh chụp chiến dịch đầu năm cho trang sức Chanel và một bài đăng nghỉ ngơi Tết Nguyên đán khiến fan không khỏi nhớ nhung. Sau quãng thời gian im hơi lặng tiếng, mới đây Jennie được bắt gặp tại tiệc sinh nhật của The Weeknd hôm 16/2. Một lần nữa, Jennie lại khiến dân tình trầm trồ bởi lịch trình "kín như bưng", qua Mỹ lúc nào không một ai hay.

Jennie lộ diện sau khoảng thời gian im ắng

Không gian tiệc sinh nhật được The Weeknd hé lộ trùng khớp với hình Jennie

Dù không tiết lộ lịch trình, nhưng hình ảnh của Jennie trùng khớp với không gian tiệc sinh nhật được The Weeknd hé lộ cho biết cô nàng đang ở Mỹ mừng tuổi mới anh bạn thân. Nữ rapper BLACKPINK lộ diện trong ảnh chụp cùng Mimi Tohmé (founder của Tohmé Jewelry). "Vibe gái Tây" tràn màn hình ngay lập tức gây sốt, Jennie khoe dáng nóng bỏng trong thiết kế đen xuyên thấu nửa kín nửa hở. Ở đất Mỹ, Jennie luôn khiến fan mê mẩn bởi visual phóng khoáng, nét sexy tự nhiên toát ra từ thần thái cuốn hút không thể rời mắt.

Tạo hình gây sốt của Jennie hồi 2019

Tôn trọn vóc dáng vạn người mê

Sau 5 năm, Jennie càng quyến rũ hơn

Hình ảnh này của Jennie gợi nhớ lại hình ảnh gây sốt hồi 2019 khi đang chạy tour In Your Area. Sau 5 năm, nhan sắc của Jennie giữ nguyên phong độ mà còn có độ chín hơn trong thần thái. Khi ấy, tạo hình dành riêng cho sân khấu SOLO của Jennie đã trở thành topic hot nhất nhì MXH vì sự quyến rũ khó cưỡng. Chiếc váy đen ôm body nửa kín nửa hở tôn trọn thế mạnh vóc dáng, đôi chân "kiếm Nhật" tạo nên combo "bất bại" khiến ai nấy đều muốn mặc theo phong cách tối giản mà hiệu quả của it girl số 1 Hàn Quốc.

Jennie đạt thêm nhiều kỷ lục âm nhạc mới trên Billboard Hot 100 và Spotify nhờ màn collab cùng The Weeknd

Gần đây, Jennie đạt thêm nhiều kỷ lục âm nhạc mới trên Billboard Hot 100 và Spotify nhờ màn collab cùng The Weeknd, Lily Rose-Depp trong One of the Girls. Sau khi thành lập công ty riêng ODDATELIER, Jennie gấp rút chuẩn bị cho album solo đầu tay. Cô nàng nhiều lần thả hint làm fan đứng ngồi không yên. Trong bài đăng Tết Nguyên đán mới đây, ngoài những hình ảnh đời thường thư giãn, Jennie cũng "úp mở" hé lộ 1 file ghi âm. Việc quay trở lại Mỹ, gặp gỡ The Weeknd càng làm fan hào hứng cho rằng album mới của Jennie đang đến rất gần.

Jennie hé lộ file ghi âm trong bài đăng gần đây

Album mới của Jennie được cô nàng dốc công đầu tư sản xuất mọi khâu, được dự đoán sẽ có nhiều màn kết hợp "không tưởng"

Với những thành tích cùng sức hút hiện tại, Jennie sẽ solo bùng nổ trong thời gian tới. Chỉ nhờ 3 ca khúc, Jennie đang là nghệ sĩ Hàn Quốc có lượng người nghe hàng tháng cao nhất trên Spotify. Trước đó, nữ idol toàn cầu đã được bắt gặp làm nhạc tại Mỹ, có khả năng hợp tác với producer quốc tế từng làm nhạc cho Rihanna, Drake,... Album mới của Jennie được cô nàng dốc công đầu tư sản xuất mọi khâu, được dự đoán sẽ có nhiều màn kết hợp "không tưởng", đánh dấu sự nghiệp cá nhân rực rỡ.