Nhạc phim "thị phi" của Jennie: Lội ngược dòng vượt cả Jung Kook và BTS, phá kỷ lục Kpop ngay trên Hot 100!

Ra mắt tháng 7/2023, ban đầu One of the Girls - OST The Idol đánh dấu lần đầu The Weeknd, Lily-Rose Depp và Jennie kết hợp chìm giữa thị phi, ồn ào từ bộ phim. Nhưng cuối 2023, ca khúc bất ngờ "lội ngược dòng", bắt đầu phổ biến với cộng đồng fan Jennie qua những clip triệu view trên TikTok. Sự viral của giai điệu bắt tai, quyến rũ đưa One of the Girls trở lại trong BXH Spotify toàn cầu. Sau hơn 2 tháng bền bỉ leo top, bất chấp việc UMG đã rút nhạc khỏi TikTok, One of the Girls giúp The Weeknd, Lily-Rose Depp và đặc biệt là Jennie liên tiếp chinh phục những cột mốc thành tích mới.

Phân đoạn của Jennie trong One of the Girls viral toàn cầu

Chỉ với 3 ca khúc solo, Jennie vượt cả BTS lẫn Jung Kook để trở thành nghệ sĩ Kpop có lượng người nghe hàng tháng cao nhất lịch sử Spotify (36,8 triệu người - số liệu ngày 13/2/2024). Con số này vẫn tăng theo từng ngày nhờ sự lan toả khủng khiếp của One of the Girls.

Jennie vượt cả BTS lẫn Jung Kook để trở thành nghệ sĩ Kpop có lượng người nghe hàng tháng cao nhất lịch sử Spotify

Tại Hàn Quốc, One of the Girls là ca khúc của nghệ sĩ Kpop phát hành trong năm 2023 được phát nhiều nhất Spotify với tổng 470 triệu lượt nghe, vượt qua kỷ lục trước đó thuộc về Super Shy của NewJeans. Ca khúc từng đạt peak cao nhất ở vị trí thứ #2 trên BXH Spotify toàn cầu, với hơn 4,47 triệu streams trong 1 ngày.

Vượt Rosé, Jennie trở thành nghệ sĩ nữ solo Kpop có thứ hạng cao nhất trên Billboard Hot 100

Thứ hạng nhạc số lên như "diều gặp gió", One of the Girls cũng đưa Jennie trở thành nghệ sĩ nữ solo Kpop có thứ hạng cao nhất trên Billboard Hot 100. Theo số liệu tuần mới nhất, One of the Girls đang "hạ cánh" ở vị trí #58 và vẫn có dấu hiệu tăng trưởng. Đây là con số đáng gờm cho một OST không được quảng bá và đã phát hành hơn nửa năm. One of the Girls còn là bài hát trụ hạng Hot 100 lâu nhất của một Nữ nghệ sĩ solo Kpop (6 tuần). Với thành tích này, Jennie đã vượt qua cô em Rosé, phá kỷ lục Kpop trên Hot 100.





Jennie từng tuyên bố "2024 là năm của tôi"

Nắm giữ loạt kỷ lục dù chưa chính thức trở lại quảng bá solo, Jennie đang là cái tên đáng chú ý nhất trên các BXH âm nhạc quốc tế. Sau khi thành tập ODDATELIER, nữ rapper BLACKPINK liên tục "nổ job" cá nhân, cho thấy một tương lai đầy hứa hẹn. "Mở bát" 2024 bằng những cột mốc mới đáng tự hào, các Jenstan càng trông đợi vào album solo của Jennie sau hơn 5 năm kể từ SOLO.