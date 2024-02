Chuyện gì đang xảy ra với TWICE?

Từ nhóm nữ quốc dân thế hệ mới

Tháng 10/2015, 9 thực tập sinh ra mắt dưới đội hình nhóm nữ mới của đế chế giải trí JYP - TWICE. Ngay từ lúc debut, đội hình 9 thành viên đồng đều về mặt visual lẫn tài năng đã làm công chúng nhớ đến SNSD thời kỳ hoàng kim. TWICE nhanh chóng thành công vượt trội, phủ sóng tên tuổi và được truyền thông xưng tụng là nhóm nữ quốc dân tiếp nối SNSD. Trong khoảng thời gian từ 2016 - 2019, hiếm có nhóm nhạc nữ nào vượt TWICE về thành tích âm nhạc và độ nổi tiếng.

TWICE ra mắt vào tháng 10/2015 với MV debut Like Ohh-Ahh

Khởi đầu với 1 Like Ooh-Ahh độc đáo, gai góc, TWICE bất ngờ trở thành biểu tượng thanh xuân cùng siêu hit Cheer Up. Đây chính là sản phẩm đánh dấu liên hoàn hit “phá đảo” mọi BXH nhạc số của TWICE những năm đầu debut. Bản nhạc cổ động mang tinh thần tươi mới, phóng khoáng mang về 6 Daesang cho 9 cô gái ở năm đầu tiên hoạt động. Cheer Up trở thành giai điệu quốc dân tại Hàn Quốc, được người người nhà nhà yêu thích và nhún nhảy theo.

Cheer Up đánh dấu liên hoàn hit “phá đảo” Kpop của TWICE

Năm 2016 là năm TWICE bùng nổ nhất khi không chỉ có Cheer Up mà màn comeback TT cũng ấn tượng không kém. TT là một trong những MV có số lượt xem cao nhất của TWICE, điệu nhảy “I'm like TT” từng làm mưa làm gió thời gian dài, viral khắp các mặt trận và còn được nhiều thần tượng cover. So với Cheer Up, hiệu ứng của TT là “một chín một mười”, thậm chí còn là ca khúc đưa tên tuổi TWICE tiến xa hơn ở châu Á.

Vũ đạo siêu viral trong TT của TWICE

Liên tục trong vòng 3 năm 2016 - 2018, TWICE là nhóm nữ duy nhất liên tiếp đạt Perfect All-Kill ít nhất là 2 ca khúc 1 năm. Thành tích nhạc số phá đảo, TWICE trở thành “con cưng quốc dân”, là nỗi e dè của nhiều nghệ sĩ khi comeback cùng thời điểm. TWICE chạm đến vị thế nhóm nữ số 1 gen 3, cả thành tích digital lẫn lượng sales album đều top 1 thế hệ. Nhưng đó chỉ là câu chuyện trước khi BLACKPINK bùng nổ với siêu hit DDU-DU DDU-DU.

Liên tục trong vòng 3 năm 2016 - 2018, TWICE là nhóm nữ duy nhất liên tiếp đạt Perfect All-Kill ít nhất là 2 ca khúc 1 năm

Đến thành tích lẹt đẹt, giảm sức hút theo từng đợt comeback

“Cuộc chiến nhóm nữ” ngang tài ngang sức giữa TWICE và BLACKPINK từng diễn ra trong khoảng 2018 - đầu 2019. Tuy nhiên, nếu BLACKPINK được đà tiến ra quốc tế và thành công vang dội thì TWICE dần đánh mất phong độ từ era More & More, I Can't Stop Me. Tình hình nhạc số càng chững lại khi nhóm đi đến năm thứ 5 hoạt động - 2020. Công chúng bắt đầu hoài nghi về khả năng duy trì danh tiếng của “gà đẻ trứng vàng” nhà JYP.

TWICE dần đánh mất phong độ từ era More & More

TWICE liên tục comeback, trung bình 2 - 3 lần quảng bá mỗi năm nhưng suốt những năm gần đây, sức hút của nhóm càng về sau càng giảm dần. Thậm chí, nhiều sản phẩm còn hứng chịu thành tích lẹt đẹt, “mất hút” trên các BXH nhạc số. Trong cơn sốt comeback hè 2022, TWICE quảng bá Talk That Talk nhưng không thể đọ lại sức hút của những hậu bối gen 4. Đây cũng là lúc NewJeans - siêu tân binh HYBE ra mắt, xô đổ hàng loạt kỷ lục chỉ trong thời gian đầu hoạt động.

TWICE quảng bá Talk That Talk nhưng không thể đọ lại sức hút của những hậu bối gen 4

Đến đầu 2023, nhạc số của TWICE bị nhiều netizen nhận xét là "không thể cứu vãn". Sản phẩm tiếng Anh Moonlight Sunrise "tàng hình" trên các BXH âm nhạc Hàn Quốc. Âm nhạc của TWICE không còn tạo tiếng vang như trước, xét về độ viral hay khả năng tạo trend, đều về sau các nhóm nữ gen 4.

Mới đây, TWICE ra mắt single tiếng Anh I Got You, thành tích lại càng đáng báo động hơn

Mới đây, TWICE ra mắt single tiếng Anh I Got You, bị nhận xét "flop toàn tập" khi nhạc số nội địa lẫn quốc tế đều không nổi bật. TWICE debut ở #130 BXH Spotify, #127 BXH Artist với hơn 1,4 triệu streams. Bên cạnh đó, dù hướng đến thị trường Mỹ nhưng bài hát mới của TWICE không lọt US Spotify - ứng dụng được ưa chuộng nhất. Về YouTube, MV chỉ đạt hơn 10 triệu views trong 24 giờ đầu, tuột giảm phong độ rõ rệt so với các sản phẩm trước, một con số khiêm tốn cho nhóm nhạc có fandom vững chắc như TWICE.

Chuyện gì đang xảy ra?

TWICE từng được xem là người kế nhiệm hoàn hảo nhất của SNSD cho vị thế “nhóm nữ quốc dân”. Nhưng theo thời gian, công chúng ngày càng cảm nhận được danh hiệu "quốc dân" vẫn còn là một tấm áo rộng đối với TWICE. Có nhiều lý do để giải thích cho việc sức hút của TWICE giảm sút dù 9 cô gái vẫn hoạt động chăm chỉ, không có scandal nào nghiêm trọng ảnh hưởng đến danh tiếng.

TWICE phải chuyển mình khỏi concept thanh xuân

Lý do đầu tiên luôn được fan nhắc đến chính là yếu tố âm nhạc và định hướng của JYP. TWICE làm nên tên tuổi nhờ công thức tạo xu hướng bằng các bản nhạc bắt tai, tập trung đầu tư vào phần điệp khúc được lặp đi lặp lại. Đặc biệt, đa số các ca khúc đều truyền tải năng lượng tích cực, đơn giản và thân thuộc từ giai điệu lẫn lời hát. Chính vì vậy mà nhạc của TWICE cực dễ nghe và được công chúng đón nhận nhiệt tình. Tuy nhiên, công thức dần nhàm chán khi TWICE bắt đầu thay đổi concept.

TWICE gợi cảm và trưởng thành ở năm thứ 9 hoạt động

Từ “9 cô gái thanh xuân”, TWICE dần chuyển hướng theo hình tượng trưởng thành làm mất đi lượng fan yêu thích nhóm của era Cheer Up. Cnet nhận xét, TWICE chỉ hợp với phong cách trẻ trung đáng yêu. Nhưng khi các thành viên bước qua ngưỡng gần 30, việc thay đổi concept là 1 lẽ đương nhiên. TWICE thu hút lượng lớn fanboy nhờ concept trẻ trung năng động.

Việc tạo dựng hình tượng này quá thành công cũng ảnh hưởng tiêu cực đến việc các thành viên lộ tin hẹn hò. Điển hình như khi trưởng nhóm Jihyo xác nhận hẹn hò Kang Daniel, một bộ phận fan nam đã không còn túc trực ủng hộ TWICE.

Trong gần 1 thập kỷ làm idol Kpop, ồn ào nhất của TWICE chính là tranh cãi hát nhép, giọng live yếu không cải thiện. Sân khấu encore More & More thảm hoạ hồi 2020 là “án tử” khiến TWICE ngập trong chỉ trích của Knet. Giọng hát mãi mãi là “điểm trừ” khiến TWICE bị đánh giá thấp khi nói về kỹ năng trình diễn.

Encore More & More - TWICE

Nhưng thành công của TWICE là điều không thể phủ nhận. “Sóng sau xô sóng trước” là lẽ thường của giới giải trí. Nhất là trong thị trường cạnh tranh như Kpop, các nhóm nhạc nữ chỉ có vài năm “tuổi thọ”, bùng nổ rồi dần ổn định danh tiếng. Ở năm thứ 9, nhóm duy trì tốt fandom đông đảo, các concert cháy vé, doanh thu bán đĩa top đầu girlgroup.

Đồng loạt tái ký vào tháng 7/2022, TWICE còn khá nhiều thời gian hoạt động cùng nhau. Với tên tuổi hiện tại, TWICE chăm chỉ chạy tour vẫn có thể mang về doanh thu đều đặn. Bên cạnh đó, nhóm thường xuyên comeback hâm nóng tên tuổi, dù thành tích không thể bùng nổ như thời hoàng kim nhưng TWICE đã có tệp fan riêng yêu thích âm nhạc của mình.

Bộ ba thành viên Nhật Mina, Sana, Momo cũng duy trì được sức ảnh hưởng tại quê nhà, TWICE là nhóm nữ hiếm hoi có thể tổ chức concert quy mô lớn tại đất nước mặt trời mọc. Đạt đến vị thế nhóm nữ quốc dân, TWICE hoạt động solo vẫn có thể được hưởng tài nguyên tốt, không lo “ế job”.

TWICE sẽ chính thức comeback với mini album With Youth vào ngày 23/2.