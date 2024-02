TWICE comeback với single tiếng Anh thứ 3: MV đậm hơi thở thanh xuân nhưng fan lại lo lắng sau lệnh rút nhạc trên TikTok!

Đúng 12h trưa ngày 2/2 (theo giờ Việt Nam), nhóm nữ đình đám nhà JYP - TWICE chính thức quay trở lại đường đua âm nhạc bằng single tiếng Anh thứ 3 I Got You sau MOONLIGHT SUNRISE và The Feels. Ca khúc này cũng là bài hát mở đường cho mini album With YOU-th được phát hành vào cuối tháng 2 này.

Trái ngược với phong cách sôi động trước đó của nhóm, I Got You mang đến cho người nghe một bầu không khí nhẹ nhàng, ấm áp, có tác dụng chữa lành. MV cũng nhấn mạnh vào tình bạn của 9 cô gái mang đậm hơi thở thanh xuân. Thêm 1 điều đặc biệt là các thành viên được gắn kết với nhau bằng 1 sợi chỉ đỏ như 1 lời khẳng định về chặng đường gần 10 năm mà họ sải bước cùng nhau.

TWICE trở lại với MV đậm hơi thở thanh xuân

Dù rất vui mừng với việc TWICE comeback nhưng các fan cũng bất chợt lo lắng bởi 1 điều. Mới đây, Universal Music Group (UMG) khiến làng nhạc "rần rần" với thông báo chính thức gỡ bỏ tất cả các bài hát của các ca, nhạc sĩ ký kết phát hành ra khỏi nền tảng TikTok.

Tại Hàn Quốc, thông qua các hãng thu trực thuộc, UMG đang phát hành sản phẩm cho nhiều nghệ sĩ hàng đầu như BLACKPINK, BTS, SEVENTEEN, NewJeans, LE SSERAFIM, TWICE, ITZY, Stray Kids, (G)I-DLE, Jeon Somi... Nắm bắt xu hướng, những năm gần đây TikTok trở thành nền tảng không thể thiếu khi quảng bá sản phẩm các công ty giải trí, nổi cộm nhất là hoạt động đẩy dance challenge. Chính vì vậy, với thông báo rút nhạc khỏi TikTok từ UMG, các fan lo lắng các hoạt động quảng bá của TWICE cũng bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, một số người vẫn đề xuất phương án thay thế nếu không thể sử dụng nhạc trên TikTok bằng cách đăng tải trên các MXH khác như Facebook, X, Instagram... dưới hình thức trực tiếp hay thông qua định dạng Reels.