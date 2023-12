Mỹ nhân TWICE gây bão với vũ đạo siêu bạo, khoe trọn đôi chân “kiếm Nhật" đốt mắt người xem

Vừa qua, TWICE tổ chức thành công 2 đêm diễn thuộc tour Ready To Be tại Nagoya, Nhật Bản. Vẫn là những màn trình diễn tràn đầy năng lượng, TWICE ở năm thứ 9 sự nghiệp ngày càng được công nhận về kỹ năng biểu diễn và thần thái sân khấu. Tại đây, thành viên Nhật Mina đã có màn solo chiếm trọn spotlight, gây sốt MXH châu Á.

Mina biểu diễn 7 Rings

Biểu diễn 7 Rings, Mina đốt mắt người xem bằng những bước nhảy táo bạo khoe trọn body quyến rũ. Từng ánh mắt, cử chỉ của nữ idol khiến dân tình không thể rời mắt. Khả năng hát - rap tiếng Anh của Mina cũng làm nhiều khán giả bất ngờ vì độ mượt mà và quá “slay”.

Mina đốt mắt người xem bằng những bước nhảy táo bạo khoe trọn body quyến rũ

Chuyển động cơ thể cuốn hút

Không sở hữu 3 vòng nóng bỏng như chị em Momo cùng nhóm, lợi thế của Mina chính là đôi chân nuột nà, thẳng tắp. Trong phần dance break, cô nàng “chơi lớn” nằm ra sàn, vũ đạo đá chân tôn triệt để đôi chân “kiếm Nhật” cực lợi hại. Khoảnh khắc này được fan chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng MXH, thu về hàng triệu lượt xem và tương tác khủng.

Khoảnh khắc gây sốt: Mina khoe trọn đôi chân “kiếm Nhật” đầy lợi hại

Thần thái quyến rũ của Mina

Được biết đến là đại diện “visual hoàng gia” của Kpop, Mina nổi danh với khí chất lạnh lùng đầy kiêu kì. Do đó, khi thể hiện khía cạnh sexy qua vũ đạo táo bạo, Mina khiến dân tình ngỡ ngàng. Với bất kì hình tượng nào, Mina cũng chinh phục mỹ mãn, visual ngày càng lên hương giúp cô hút không ít fan quốc tế.

Trong tour Ready to Be, Mina thường xuyên gây sốt bởi hình ảnh quá sức quyến rũ