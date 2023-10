Thành viên Nhật của TWICE lại ''gây sốt''

Là một trong bộ ba thành viên Nhật Bản cực hút fan của TWICE, Sana sở hữu nét đẹp thuần khiết, khí chất tự nhiên cực lôi cuốn. Ra mắt 8 năm, từ vẻ trong sáng thuở ban đầu, hiện tại Sana nhan sắc ngày càng lên hương. Thời gian qua, vì đáp ứng lịch trình dày đặc của World Tour Ready To Be, có một khoảng Sana hơi sút cân để lộ chân gầy gò khiến fan lo lắng. Nhưng sau khi lấy lại phong độ, hình ảnh mới nhất của Sana gây sốt MXH vì quá quyến rũ.

Tham gia sự kiện All-Night Party của LTD, Sana xuất hiện cùng outfit trắng xinh như thiên thần. Nữ idol trang điểm nhẹ, tâm điểm chú ý lọt vào nụ cười tươi sáng, tràn đầy năng lượng tích cực.

Chùm ảnh xuất thần của Sana

Loạt hình ảnh của Sana viral cực nhanh, nhận về tương tác lớn từ cộng đồng fan. Trước đó, chùm ảnh Sana trên sân khấu Ready To Be cũng là chủ đề hot được dân tình bàn luận rôm rả. Cô nàng thường "chiếm" spotlight nhờ nhan sắc thăng hạng, body chuẩn chỉnh và những chuyển động cơ thể làm fan không thể rời mắt.