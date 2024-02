TWICE và "kiếp nạn" ra nhạc tiếng Anh: Tàng hình trên BXH nội địa, thành tích quốc tế không bằng một góc BLACKPINK!

Ngày 2/2 vừa qua, TWICE phát hành MV I Got You, mở đường cho màn trở lại với mini album vào cuối tháng. Tiếp tục là 1 single tiếng Anh, JYP thể hiện rõ định hướng quốc tế cho TWICE khi world tour đang cực kì "ăn nên làm ra". 9 cô gái thu hút lượng khán giả cực đáng nể tại các điểm diễn thuộc châu Mỹ. Tuy nhiên, thành tích nhạc số của I Got You lại cực kì đáng báo động cho một single mang tính đánh dấu.

TWICE - I Got You

TWICE vừa trở lại với single tiếng Anh I Got You

MV đậm hơi thở thanh xuân

Thể hiện tình bạn diệu kỳ giữa các cô gái

Bắt đầu từ năm 2022, tình hình chart Hàn của TWICE đã sụt giảm mạnh so với thời hoàng kim 2016 - 2018. Nhóm vẫn đều đặn trở lại 1 - 2 lần/năm, tuy nhiên không còn gây tiếng vang được như xưa. So với nhóm cùng thời BLACKPINK, thành tích của TWICE nhiều lần gây tranh cãi, JYP bị chỉ trích vì không giữ được phong độ cho "gà đẻ trứng vàng". Lần trở lại này cũng không ngoại lệ. I Got You là single tiếng Anh, không khó hiểu khi TWICE gần như "tàng hình" trên các BXH nhạc số nội địa.

TWICE "tàng hình" trên các BXH nội địa

Nhưng, I Got You bị nhận xét "flop toàn tập" khi nhạc số quốc tế cũng không mấy nổi bật. TWICE debut ở #130 BXH Spotify, #127 BXH Artist với hơn 1,4 triệu streams, một con số khiêm tốn cho nhóm nhạc có fandom vững chắc. Bên cạnh đó, dù hướng đến thị trường Mỹ nhưng bài hát mới của TWICE không lọt US Spotify - ứng dụng được ưa chuộng nhất. Về YouTube, MV chỉ đạt hơn 10 triệu views trong 24 giờ đầu, tuột giảm phong độ rõ rệt so với các sản phẩm trước.

Thành tích quốc tế cũng không khá khẩm hơn

Ở bài hát tiếng Anh gần nhất Moonlight Sunrise, nhạc số quốc tế của TWICE vẫn duy trì ở mức ổn định. Moonlight Sunrise được quảng bá trên sóng truyền hình Mỹ giúp nâng độ nhận diện cho nhóm ở xứ cờ hoa. Bài hát đứng đầu bảng xếp hạng iTunes của nhiều nước và chỉ đứng sau siêu hit Flowers của Miley Cyrus trong BXH Worldwide ở thời điểm phát hành. Việc thành tích của TWICE ngày càng sụt giảm khiến nhiều người cảm thấy tiếc cho một "tượng đài" gen 3 từng Perfect All-Kill mỗi lần comeback.

Thành tích của TWICE ngày càng chênh lệch với BLACKPINK, thậm chí nếu so với bài hát không quảng bá của Jennie cũng thấy rõ sự chênh lệch nghiêm trọng

So thành tích TWICE với BLACKPINK, sự chênh lệch lại càng lớn. Dù nhóm nữ nhà YG không thường xuyên comeback, nhưng mỗi đợt quảng bá lại tạo nên làn sóng âm nhạc "xâm chiếm" từ Hàn Quốc đến quốc tế. BLACKPINK giữ chắc kỷ lục về lượt xem YouTube, stream nhạc số Spotify, Apple Music trong top nghệ sĩ gen 3. Thậm chí, các thành viên solo cũng đủ sức "phá đảo" nền công nghiệp âm nhạc.

Đối chiếu với số liệu của sản phẩm gần đây nhất - You & Me (Jennie). Dù chỉ là một ca khúc tặng fan, không quảng bá và đã quen thuộc suốt 1 năm trước khi phát hành, You & Me vẫn tạo nên cơn sốt xu hướng. Tại Mỹ và Hàn, You & Me là bài hát của nữ solo Kpop có lượt stream ngày đầu cau nhất Spotify 2023. Tính riêng iTunes, Jennie chiếm giữ top #1 toàn cầu và 55 quốc gia, vùng lãnh thổ. Cũng là ca khúc tiếng Anh, nhưng You & Me vẫn đủ sức leo lên top #1 MelOn chứng minh sức hút của nữ idol toàn cầu Jennie tại Hàn Quốc.