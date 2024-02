TWICE comeback với mini album thứ 13: MV chủ đề khoe trọn visual, nhạc sôi động bắt tai liệu có thoát kiếp "flop"?

Đúng 12h trưa ngày 23/2 (giờ Việt Nam), TWICE chính thức trở lại với mini album thứ 13 With YOU-th cùng MV chủ đề One Spark. One Spark là bài hát với thể loại dựa trên nền trống và bass, có đặc trưng là phần beat năng động cùng âm thanh synth mộng mơ. Ca khúc được sáng tác bởi earattack - producer từng tạo nên các bản hit của TWICE.

MV One Spark - TWICE

MV khoe trọn visual của các thành viên

So với nhiều bản hit trước đây của nhóm, One Spark được đánh giá dễ nghe hơn hẳn với giai điệu sôi động bắt tai. MV cũng được đầu tư hơn hẳn để khoe trọn visual ấn tượng của 9 thành viên.

Sau khi ra mắt, cả album lẫn ca khúc chủ đề đều đứng đầu BXH iTunes và hiện tại, With YOU-th đã xếp hạng 1 ở 14 nước. Tuy nhiên, thành tích debut nhạc số tại Hàn lại không mấy khá khẩm khi chỉ lọt top 143 Genie. Dù vậy, One Spark được kỳ vọng sẽ có nhiều thay đổi trên các BXH theo chiều hướng tích cực trong tương lai.

Album lẫn bài chủ đề xếp hạng 1 iTunes Việt Nam

With YOU-th đứng hạng 1 ở 14 nước