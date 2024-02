TWICE sắp comeback nhưng 1 thành viên bất ngờ lên tiếng về tương lai của nhóm khiến fan đau lòng xen lẫn tiếc nuối!

TWICE sẽ chính thức comeback với mini album thứ 13 With YOU-th và ca khúc chủ đề One Spark vào ngày 23/2. Trước đó, nhóm đã tung single mở đường I Got You hát hoàn toàn bằng tiếng Anh.

TWICE sẽ trở lại với mini album thứ 13 vào ngày 23/2

Mới đây, thành viên Jeongyeon cũng xuất hiện trên tạp chí Harper's Bazaar với tư cách solo và có nhiều chia sẻ đáng chú ý. Khi nhận được câu hỏi "Bạn có tin rằng TWICE sắp bước sang năm thứ 10 hay không" thì nữ idol có cách trả lời thẳng thắn có thể khiến nhiều fan đau lòng.

Cô chia sẻ: "Bất ngờ nhỉ? Tôi cũng không ngờ điều đó sắp xảy ra. Sau khi cả nhóm gia hạn hợp đồng, 1 thành viên có nói rằng 'Liệu chúng ta có thể phát hành bao nhiêu album nữa với tư cách là 1 nhóm trong tương lai?'. Sự thật là chúng tôi không thể trở thành TWICE để hoạt động mãi được.

Tất nhiên, sẽ thật tuyệt nếu điều đó có thể diễn ra nhưng sẽ đến lúc mỗi người chúng tôi phải đi trên con đường riêng của mình. Chúng tôi đã nói về điều này mỗi khi chuẩn bị cho album nên tâm lý của mọi người đã khác. À, tự nhiên nói đến chuyện đó lại làm tôi buồn nữa rồi!".

Jeongyeon có chia sẻ thẳng thắn về tương lai của nhóm

TWICE chính thức ra mắt vào năm 2015 và 9 cô gái đã cùng nhau trải qua chặng đường 9 năm hoạt động nhiều thăng trầm. Thời kỳ hoàng kim của nhóm phải kể từ lúc hit Cheer Up ra mắt vào năm 2016 và sau đó là chuỗi liên hoàn hit.

Thời gian gần đây, thành tích của TWICE có phần bị tuột dốc trầm trọng khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối vì dù gì nhóm cũng từng là 1 trong số các nhóm nhạc top đầu gen 3.