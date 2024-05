Mới đây, nghệ sĩ piano Hélène Mercier Arnault - mẹ ruột của bạn trai tin đồn Lisa (BLACKPINK) đã có buổi hòa nhạc đầu tiên tại Seoul, Hàn Quốc. Đây là liên hoan âm nhạc cổ điển quốc tế được lần đầu tổ chức tại Seoul nên đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều giới mộ điệu yêu nhạc.

Đặc biệt, Lisa còn dành món quà đặc biệt với bó hoa được gửi tới buổi hòa nhạc để gửi tới mẹ của bạn trai tin đồn. Trên tấm thiệp mang dòng chữ: “Congratulations on your first concert in Korea. From F.A + L.M" (Chúc mừng mẹ với concert đầu tiên tại Hàn Quốc).

Dòng chữ ký “F.A - L.M" mang ý nghĩa viết tắt tên Frédéric Arnault và Lalisa Manobal khiến cộng đồng mạng càng thêm tin vào việc, Lisa ở thời điểm hiện tại đã không còn ngại ngần công khai chuyện tình yêu.

Bó hoa được Lisa và Frédéric tặng đến nghệ sĩ Piano Hélène Mercier Arnault

Mẹ ruột của CEO tỷ phú Frédéric trong buổi hòa nhạc

Hình ảnh Frédéric và mẹ trong một buổi hòa nhạc cũng được các fan nhanh chóng đào lại

Trước đó, dù chưa một lần lên tiếng về thông tin hẹn hò nhưng những khoảnh khắc được bắt gặp chung giữa Lisa và Frédéric như thay lời xác nhận. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần, Lisa đã liên tiếp có động thái như ngầm công khai xác nhận hẹn hò với bạn trai tỷ phú.

Hình ảnh em út BLACKPINK bị bắt gặp hẹn hò, cùng ăn kem với Frédéric được lan truyền rầm rộ và cũng không ít ý kiến cho rằng đây là sản phẩm của photoshop. Thế nhưng chỉ sau đó không lâu, Lisa đã dập tắt mọi nghi vấn khi đăng tải ảnh HD bộ outfit trong buổi hẹn hò. Hay như trong một sự kiện về đồng hồ mới đây, Lisa và Frédéric chẳng những không giữ khoảng cách mà còn thoải mái trò chuyện, chụp ảnh cùng nhau.

Hình ảnh Lisa và bạn trai hẹn hò tại bảo tàng ở Pháp

Cả hai không giữ khoảng cách mà công khai chụp ảnh cùng nhau tại một sự kiện

https://kenh14.vn/lisa-tang-hoa-chuc-mung-me-cua-ban-trai-ceo-con-dinh-kem-thong-diep-khang-dinh-tinh-yeu-20240509213247548.chn