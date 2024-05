Visual idol tràn màn hình của "ái nữ tài phiệt" Kim Ji Won: Tổ chức fanmeeting mà muốn cho debut luôn!

Mới đây, Kim Ji Won - nữ tài phiệt của Queen of Tears vừa tung poster chính thức cho fanmeeting đầu tiên trong sự nghiệp. Cô nàng sẽ gặp gỡ người hâm mộ sau hơn 10 năm debut làm diễn viên. Với sức nóng từ Queen of Tears, mọi động thái của Kim Ji Won đều được dân tình theo dõi sát sao. Trong poster thông báo fanmeeting Be My One, Kim Ji Won gây sốt bởi visual xinh yêu, trẻ trung như idol thế hệ mới, làm fan đứng ngồi không yên.

Kim Ji Won tung poster chính thức cho fanmeeting đầu tiên Be My One

Sinh năm 1992, Kim Ji Won hiện là diễn viên 9x được công nhận thực lực tại làng giải trí xứ củ sâm. Nhưng ở Kim Ji Won, ngoài khí chất diễn viên sang trọng thì không ít khoảnh khắc cô nàng toả ra năng lượng như idol thế hệ mới. Xét theo độ tuổi, nếu Kim Ji Won debut đúng thời, hiện tại cô sẽ là idol gen 2. Trong ảnh poster mới tung, nữ diễn viên khiến dân tình bất ngờ bởi vibe idol "tràn màn hình". Từ makeup, kiểu tóc cho đến biểu cảm đều rất giống thần tượng.

Kim Ji Won xinh như bạn gái nhà bên trong poster đầu tiên cho fanmeeting

Trước đó, trong bức ảnh đầu tiên hé lộ về fanmeeting, Kim Ji Won cũng đã thể hiện khía cạnh "thần tượng" của mình. Không còn là ái nữ tài phiệt lạnh lùng, sang chảnh, Kim Ji Won trở về với hình tượng bạn gái nhà bên đầy gần gũi. Ngũ quan hài hoà cùng biểu cảm linh hoạt, khi "xả vai", Kim Ji Won có một nét cuốn hút rất riêng.

Visual trong sáng như idol thế hệ mới của Kim Ji Won

Ít ai biết, trước khi thành danh với nghiệp diễn, Kim Ji Won từng thực tập làm idol tại một công ty giải trí. Thời còn là tân binh, cô nàng cũng tham gia nhiều vai diễn nhỏ hay đóng quảng cáo liên quan đến âm nhạc. Kim Ji Won còn từng là nữ chính trong MV Lollipop của BIGBANG. Do đó, không quá khó hiểu khi ở Ji Won luôn tồn tại khí chất idol rất mạnh.

Kim Ji Won khoe khả năng hát nhảy trong video quảng cáo năm 2010

Vẫn biết "chân ái" của Kim Ji Won là công việc diễn viên, nhưng vibe idol nổi bật của cô nàng vẫn khiến fan tiếc nuối, muốn được nhìn thấy một lần. Chỉ mới nhìn ảnh poster, mà nhiều người đã muốn Kim Ji Won debut luôn thành idol.

"Vibe idol" tràn màn hình

Thông thường tại các sự kiện gặp fan, nhiều diễn viên cũng "chơi lớn" ca hát hoặc thực hiện vũ đạo làm chương trình thêm thú vị. Với nền tảng sẵn có, người hâm mộ hoàn toàn có thể hi vọng được thấy Kim Ji Won dưới khía cạnh thần tượng trong fanmeeting sắp diễn ra.