Trước khi thành danh, "ái nữ tài phiệt" Kim Ji Won từng nuôi mộng làm idol nhưng từ bỏ vì 1 lý do!

Trở lại với vai nữ chính trong phim Queen of Tears, sánh đôi cùng Kim Soo Hyun, Kim Ji Won đang là minh tinh được chú ý nhất màn ảnh Hàn hiện tại. Mỹ nữ sinh năm 1992 khoe trọn khí chất vương giả, visual sắc nét trong màn hoá thân thành con gái nhà tài phiệt. So với vai diễn tiểu thư gây sốt châu Á hồi 2013 trong The Heirs, Kim Ji Won không chỉ phát huy được phong độ nhan sắc mà còn sang chảnh, thần thái hơn bội phần.

Kim Ji Won xinh đẹp khí chất trong vai nữ chính mới của Queen of Tears

Visual sang trọng của mỹ nữ sinh năm 1992

Kim Ji Won cân đẹp vai diễn ái nữ tài phiệt

Gia nhập làng giải trí với vai trò diễn viên, ít ai biết Kim Ji Won cũng từng tham gia thực tập để trở thành idol. Lật lại quá khứ, dân tình cực kỳ bất ngờ với khả năng hát - nhảy của Kim Ji Won. Trong 1 video quảng cáo quay hồi 2010, lúc Kim Ji Won chỉ mới là tân binh, cô nàng đã khoe giọng hát cùng vũ đạo tràn đầy năng lượng. Sự tươi mới của Kim Ji Won cực kỳ thích hợp để trở thành idol. Nếu thành công debut, có lẽ Kim Ji Won sẽ trở thành một trong những visual đình đám nhất gen 2.

Kim Ji Won khoe khả năng hát nhảy trong video quảng cáo năm 2010

Kim Ji Won khoe giọng hát trong CF thời chưa thành danh

Năng lượng tươi mới đậm chất idol

Kim Ji Won tham gia casting vào cuối năm cấp 2 và có gần 3 năm luyện tập các kỹ năng hát, nhảy, diễn xuất. Cô nàng còn từng được giới thiệu bên cạnh ca sĩ Younha vào năm 2008 (16 tuổi). Kim Ji Won lần đầu xuất hiện trước công chúng qua MV quảng cáo Lollipop 2 cùng BIGBANG năm 2010. Quảng cáo OranC kể trên là bước ngoặt giúp Kim Ji Won viral tại Hàn và nhận về vai diễn đầu tay. Cơ hội debut làm idol như mở ra trước mắt, nhưng cuối cùng Kim Ji Won đã từ bỏ vì cảm thấy không có năng khiếu ca hát.

Kim Ji Won xuất hiện trong MV quảng cáo cùng BIGBANG

Quyết định tập trung diễn xuất của Kim Ji Won thực sự là "chân ái". Gần 15 năm trong nghề, Kim Ji Won thử sức đa dạng vai diễn, là mỹ nữ thế hệ 9x được công nhận thực lực của màn ảnh Hàn. Nhìn lại video cũ của Kim Ji Won, nhiều người cũng tò mò "vibe" cô nàng toả ra khi là idol.

Trong bộ ảnh mới đây, Kim Ji Won gây sốt với nhan sắc trẻ trung không tuổi và tạo hình đậm chất thần tượng. Cô nàng có cả sự tươi sáng, tinh nghịch lẫn khí chất nữ thần được dung hòa mượt mà. Nhan sắc nữ diễn viên đặt cạnh idol gen 4 thực sự là không chênh lệch bao nhiêu!

Loạt ảnh khoe visual đậm chất idol gần đây nhất của Kim Ji Won: